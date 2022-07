Huiswerk maken of tv kijken? Leg een kind deze keuze voor en het antwoord laat zich raden. Ook Nederlandse bedrijven weten de weg van de minste weerstand goed te vinden. Op verzoek van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) mochten zij zelf aangeven welke coronamaatregelen bij een eventuele opleving van de pandemie acceptabel zijn. Bar weinig, blijkt uit de vorige week door werkgeversorganisatie VNO-NCW gepubliceerde ‘sectorplannen’. Het coronatoegangsbewijs? Liever niet, klinkt het sectorbreed. Een lockdown? Beperking van de openingstijden? Nee, dank je. Mondkapjesplicht? Vooral niet, zeggen de kappers. Anderhalve meter afstand? Onwerkbaar, zegt de evenementen- en cultuursector.

Dat de bereidheid om offers te brengen klein is en elke bedrijfstak van mening is dat vooral de ándere bedrijfstakken de lasten van het coronabeleid moeten dragen, kon je van mijlenver zien aankomen. Waarom dan deze exercitie? De kabinetten van premier Mark Rutte (VVD) staan niet graag te boek als bazig. Tijdens eerdere fases van de coronacrisis werden harde beperkende maatregelen steevast gecombineerd met een oproep aan burgers en bedrijven om de eigen verantwoordelijkheid vooral niet te vergeten. Alleen samen krijgen we het virus eronder, zei Rutte meer dan eens. De hoop is dat dankzij de nieuwe sectorplannen straks minder van bovenaf hoeft te worden opgelegd. Zoals een ouder die vooral niet autoritair wil overkomen zou vragen: wat denk je zélf dat het beste is?

Helemaal op de rem staan bedrijven ook weer niet. Winkeliers en kappers pleiten voor ruimere openingstijden, in plaats van kortere, zodat klanten beter gespreid kunnen worden. Ze stellen voor om handgelpompjes neer te zetten, looproutes af te bakenen en bezoekers een zelftest te laten doen. Maatregelen die waarschijnlijk tekortschieten om de zorg te ontlasten bij een opleving van het virus.

Als dit een voorproefje is van de aanpak van de eerstvolgende grote besmettingsgolf dan is dat zorgelijk. Op zichzelf is de wens om bedrijven zoveel mogelijk mee te nemen in het beleid begrijpelijk. Nu blijkt dat zij vooral een hoop níét willen, is het te hopen dat de overheid snel komt met een eigen plan. Dat de bedrijven om de hete brij heen draaien, kan daarbij handig van pas komen. Minister Kuipers zal altijd kunnen zeggen: ik heb het ze gevraagd, maar het antwoord viel nogal tegen. Dat het tegenvalt, is overigens niet geheel de schuld van de betrokken sectoren. De bedrijven vroegen kabinet en RIVM over de effectiviteit van maatregelen, maar kregen te horen dat dit over afzonderlijke maatregelen moeilijk te zeggen is. Dat klinkt verontrustend, zo niet verbijsterend: er zal toch wel iets zijn geleerd in de afgelopen 2,5 jaar?

Herinvoering van de mondkapjesplicht ligt bij iedereen lastig, blijkt uit de sectorplannen. Kappers vinden het hinderlijk voor de communicatie. De evenementenbranche vindt dat de maskers „schijnveiligheid” creëren. Als het mondkapje terugkeert, zeggen de bedrijven, moet wel duidelijk zijn wélk mondkapje: stoffen, chirurgisch, FFP2. Een terecht punt, want zelfs over zoiets basaals bestond in Nederland veel meer verwarring dan in andere EU-landen. In september, zo belooft het kabinet, worden de definitieve sectorplannen vastgelegd. Het is te hopen dat er dan niet méér discussie ontstaat, maar minder. Dat vergt, hoe vervelend dat ook wordt gevonden, leiderschap. Het kabinet hoeft niet krampachtig de beste vrienden te worden met iedereen, maar moet laten zien dat het doet wat moet.

