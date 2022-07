In Afrika is Rusland geen paria

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky mag dan de harten van het Westen hebben gestolen, op het Afrikaanse continent schudt men lachend de hand van zijn vijand.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov doet deze week een aantal Afrikaanse landen aan en overal wordt hij allerhartelijkst ontvangen – ondanks het klemmende verzoek van westerse landen om het enthousiasme wat te temperen.

Lavrovs meerdaagse bezoek begon in Egypte, Ruslands grootste economische partner in Afrika, en ging via Congo naar Oeganda, om woensdag te eindigen in Ethiopië. Het officiële doel van de ontmoetingen met de Afrikaanse regeringsleiders is om de ‘samenwerking’ te versterken, zo staat te lezen in een uitnodiging van de Russische ambassadeur bij de Afrikaanse Unie, die is ingezien door persbureau Reuters. De timing van Lavrovs reis is echter niet toevallig: nu Rusland in grote delen van de wereld een paria is geworden, koestert Moskou zijn vrienden.

Aan de vooravond van Lavrovs ‘Afrikaanse tournee’ (de term komt van de Russische staatspersbureaus) publiceerden kranten in vier landen een ingezonden brief van Lavrov, waarin de minister de animositeit tegen het ‘koloniale’ Westen probeerde op te poken. Lavrov prees Afrika voor het verzet tegen „westerse pogingen om een unipolaire wereldorde op te leggen”. Rusland en Afrika, zo was de boodschap, zijn bondgenoten in een gezamenlijke strijd tegen westerse suprematie.

Oude banden met Moskou

De Oegandese president Yoweri Museveni haakte hier dinsdag meteen op in. „We willen onze eigen vijanden maken, niet vechten tegen de vijanden van anderen”, zei hij. Veel landen op het continent hebben oude banden met Moskou, die teruggaan tot de Koude Oorlog, toen de Sovjet-Unie jonge regeringen met een socialistische signatuur ondersteunde met wapens en kredieten. Ook de regering-Poetin ziet het Afrikaanse continent inmiddels als een arena waarin hij het Westen kan uitdagen. In 2019 organiseerde Rusland een grote Afrika-top in Moskou, die druk werd bezocht. Veel Afrikaanse landen zijn geïnteresseerd in de Russische knowhow op het gebied van energie en in Russische wapens en instructeurs – niet zelden in de vorm van huurlingen van de firma Wagner.

Autocratische Afrikaanse regeringen werken bovendien graag samen met het repressieve Poetin-regime, dat niet komt zeuren over mensenrechten of democratie, zo zegt Afrikanist Erik van der Zanden. „Westerse landen zijn ook niet zuiver, zo is het sentiment. Ze hebben mooie praatjes, terwijl ze zich zelf ook schuldig maken aan uitbuiting.”

Flirten met Poetin is ook een uitstekend middel om westerse leiders onder druk te zetten en zo meer economische hulp af te dwingen, aldus Van der Zanden: „Als jullie niet met ons willen samenwerken, gaan we naar Rusland, zo is de boodschap.”

Al eerder heeft Ruslands Afrikapolitiek vruchten afgeworpen. Afgelopen maart weigerde ongeveer de helft van de Afrikaanse landen om tijdens een Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in te stemmen met een motie die de Russische invasie in Oekraïne veroordeelde. Geen enkel Afrikaans land heeft zich aangesloten bij de sancties tegen Rusland. En hoewel de oorlog in Oekraïne enorme gevolgen heeft voor de voedsel- en benzineprijzen in Afrikaanse landen, rekenen lang niet alle Afrikanen dat Moskou aan.

„De voedselprijzen stegen al voor de oorlog en de Oegandese bevolking leeft al 36 jaar in armoede”, zegt de Oegandese politiek commentator en onderzoeker Yusuf Serunkuma telefonisch. Dat Rusland oorlogsmisdaden begaat en een soeverein land is binnengevallen, interesseert Oegandezen niet volgens hem. „Het is Europa’s oorlog, niet onze oorlog. Wij zien elke dag Afrikanen lijden.”

Maar de landen hebben het Westen wel nodig, zo’n 50 procent van het nationale budget van Oeganda komt van buitenlandse donors, het meeste daarvan uit het Westen. Serunkuma: „Door deze samenwerking met Rusland aan te gaan spelen de regeringsleiders met vuur.”

Emmanuel Macron Ook de Franse president maakt reis door Afrika Terwijl de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov Egypte, Congo, Oeganda en Ethiopië doortrekt, is ook een ander bekend gezicht geland op het Afrikaanse continent. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt deze week Kameroen, Benin en Guinee-Bissau. Macron zal met regeringsleiders net als Lavrov spreken over de voedselcrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne en mogelijk graandeals sluiten. Maar hij heeft grotere doelen: de president wil de banden met oud-koloniën en andere Afrikaanse landen nieuw leven inblazen. Hiertoe is hij genoodzaakt vanwege de groeiende militaire en economische invloed van Rusland maar ook China en India op het continent de afgelopen jaren. Intussen nam het anti-Franse sentiment vooral in oud-koloniën fors toe en is Frankrijk economisch gezien achteruitgegaan. In Kameroen is het marktaandeel van Franse bedrijven bijvoorbeeld nog maar 10 procent, tegenover 40 procent in de jaren negentig. Macrons bezoek aan Kameroen wekt ook de meeste interesse. President Paul Biya regeert dat land, waarvan grote delen decennialang gekoloniseerd waren door Frankrijk, al veertig jaar met harde hand en er vinden geregeld mensenrechtenschendingen plaats. Macron heeft zich hier eerder tegen uitgesproken, maar ziet zich nu genoodzaakt voor realpolitik te kiezen en de banden weer aan te halen. Te meer omdat ook hier Rusland in de nek ademt: dat sloot afgelopen april nog een militair akkoord met Kameroen. Floor Bouma