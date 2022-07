In Maastricht studeren betekent nog niet in Maastricht wonen

Stretchers neerzetten waar kortgeleden nog de musical Dagboek van een Herdershond en de kostbaarheden van de prestigieuze kunstbeurs Tefaf te zien waren. Dit scenario voor noodopvang in het congrescentrum MECC is al eens ter sprake gekomen.

„Alles beter dan mensen onder een brug laten slapen”, zegt Maurice Evers, hoofd studentenhuisvesting van de Universiteit Maastricht (UM). „Tot nu toe hebben we er vanaf gezien. Het is een dure oplossing. Bovendien gedraagt niet iedereen zich in zo’n situatie even voorbeeldig.”

Mede om te voorkomen dat dit draaiboek aan het begin van komend studiejaar alsnog uit de kast moet, heeft de UM internationale studenten onlangs duidelijk gemaakt dat ze niet moeten komen, als ze niet over woonruimte beschikken. Universiteiten in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven deden de afgelopen weken hetzelfde.

De UM heeft het hoogste aandeel buitenlandse studenten van alle universiteiten: van de 22.383 studenten in 2021 was 56 procent afkomstig van elders, 129 nationaliteiten in totaal. In het strategisch programma staat de ambitie om “dé Europese universiteit van Nederland” te zijn.

Een groot aantal buitenlandse studenten past bij de stad waar in 1992 het Verdrag van Maastricht werd getekend. Het heeft simpelweg ook te maken met ligging. België grenst direct aan de gemeente. Voor jongeren uit Noordrijn-Westfalen is de UM alleen al vanwege de nabijheid een optie. Duitsers vormen dan ook de grootste groep onder de internationale studenten.

Nog een bijzonderheid ten opzichte van andere universiteitssteden: maar een derde van het aanbod van studentenhuisvesting komt voor rekening van woningbouwverenigingen. De rest is in handen van particulieren.

‘Netjes’, ‘rustig’ en ‘wanhopig’

Sommige nieuwkomers hebben een onderkomen. Luis Medalla (18) komt van de Filippijnen en volgde de laatste jaren van het middelbaar onderwijs in Japan. „Maastricht bood een business school die én internationaal én betaalbaar is.” Drie maanden geleden begon hij al met zoeken via social media. En via vrienden die al hun ingangen hadden is het gelukt. Een kamer met gedeelde keuken en badkamer. Een zorg minder, met het in orde maken van de rest van de papierwinkel „ben ik de komende tijd nog even zoet”.

Victoria de Jonghe (21), afkomstig uit Vlaams Brabant, twijfelde lang waar ze haar tweede master zou gaan volgen. Toen duidelijk was dat het strategic marketing op de UM zou worden, vond ze via Facebook vrij snel een gemeubileerde kamer. „Ik heb echt chance gehad. Het helpt dat ik Nederlands spreek. Bij veel aanbod staat die wens erbij. En ik ben een meisje. Veel huisbazen geven daar de voorkeur aan. Omgekeerde genderdiscriminatie. Maar allez, dan heb ik daar ook eens voordeel van.”

Tegenover Luis en Victoria staan tal van aankomende studenten die nog driftig op zoek zijn. Op sites prijzen velen zichzelf aan als „netjes”, „rustig” en „sociaal”. Een of meerdere foto’s moeten de goede indruk versterken. Soms duikt al het bijvoeglijk naamwoord „wanhopig” op.

Sittard en Heerlen zijn ook in beeld: kwartiertje per trein

Tegenover veel vraag op de sites staat wel enig aanbod: vaak in de hogere prijsklassen en/of buiten de stad. Belgische grensdorpen vormen al jaren een overloopgebied voor studenten die in Maastricht niks kunnen vinden. Een kamercomplex in Smeermaas roemt de fietsafstand als besparing op een sportschoolabonnement.

Gemeente en universiteit kijken inmiddels nog verder. Evers: „Sommige studenten van de UM wonen inmiddels in Katzensprung, een project in Vaals dat is neergezet voor studenten van de universiteit in Aken, daar net over de grens. Vanuit Maastricht is het wel even bussen door het Heuvelland, maar het is het te doen. Sittard en Heerlen zijn ook bij ons in beeld. Die liggen op een kwartier treinen van Maastricht.”

Voorspellen van studentenaantallen is lastig, legt Henk Evers uit. „Zelfs nu weten we niet hoeveel mensen in september beginnen. Een toename van 2 procent is het beeld. Dat is een indicatie. Veel Duitse studenten staan hier bijvoorbeeld wel ingeschreven, maar kunnen zich nog terugtrekken als ze alsnog bij een Duitse universiteit van voorkeur worden aangenomen.”

Met de gemeente en andere hogeronderwijsinstellingen maakt de UM planningen voor een termijn van tien, vijftien jaar. „Daarbij gaan we uit van een jaarlijkse groei van drie procent. Dat zijn steeds weer opnieuw 500 nieuwe wooneenheden.” Een fors aantal, in een stad met zo’n 65.000 adressen.

Voor het creëren van nieuwe kamers en appartementen binnen de gemeente gelden quota waardoor relatief weinig woningen worden verkamerd voor studenten. Dat is het beleid na toenemende klachten uit Maastrichtse wijken dat buurten onherkenbaar veranderden doordat ze min of meer werden overgenomen door studenten.

De meeste nieuwe woonruimte moet komen van ontwikkeling van campussen, die Maastricht nu nauwelijks heeft. Evers: „Na de oprichting van de universiteit ontstond al gauw het idee dat de binnenstad als een soort campus kon dienen.”

Begin deze eeuw wilde woningbouwvereniging Servatius daar onder leiding van een ambitieuze directeur verandering in brengen met een spectaculaire campus, ontworpen door de wereldberoemde architect Santiago Calatrava. Tijdens de economische crisis in 2009 werd het project wegens oplopende kosten stilgelegd, toen al zo’n 80 miljoen euro. Nieuwe campussen worden met meer voorzichtigheid gepland en gebouwd.

Afgelopen januari werd al duidelijk dat de 500 nieuwe eenheden voor komend studiejaar niet gehaald gaan worden. „Vanwege de bouwcrisis en de tekorten aan materialen. Van de tijdelijke containerwoningen kunnen we er toch 250 à 300 van de beoogde 600 plaatsen, waar ooit de Calatrava-campus was gepland. Het tijdelijk plaatsen van studenten op vakantieparken gaat nu niet lukken. Dat kon vorig jaar vanwege corona. Maar die zitten nu gewoon vol.”

Het wordt spannend in september, denkt Evers. Maar met de huidige prognose zal het waarschijnlijk net gaan.