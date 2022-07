Euroscepsis van SGP en pragmatisme van ChristenUnie gaan niet meer samen

De ChristenUnie en de SGP wilden in 2019 nog samen Europese politiek bedrijven, „geleid door het Woord dat al zoveel eeuwen Europa heeft gestempeld”. Dat stond in het – naar nu blijkt – laatste gezamenlijke verkiezingsprogramma. Bij de volgende Europese verkiezingen, in 2024, vormen de ChristenUnie en SGP niet langer een gezamenlijke lijst, maakten de twee partijen eerder deze maand bekend. Het is een besluit van de ChristenUnie: die vindt de inhoudelijke verschillen te groot geworden. De SGP betreurt de breuk, ook omdat de partij op eigen kracht de enige Brusselse zetel wel eens zou kunnen verliezen.

De breuk maakt een einde aan 38 jaar Europese samenwerking tussen ChristenUnie en SGP, en illustreert dat beide partijen uit elkaar groeien. Het bericht maakt in beide partijen gemengde reacties los, van opluchting tot teleurstelling.

Niet onverwachts

Het einde van een politiek huwelijk is nooit iets om „over te juichen”, zegt oud-ChristenUnieleider Leen van Dijke, maar hij steunt het besluit van harte. „Je moet niet iets bij elkaar willen houden wat niet meer bij elkaar hoort. De SGP is, zeker in Europa, een rechts-nationalistische koers gaan varen en blijft hangen in een oude groef van euroscepsis. Als je in deze tijd van oorlog en crises geen krachtig Europa wil, wanneer dan wel?”

Blijf vooral de overeenkomsten zien, zegt Rody van Heijst, voorzitter van jongerenclub SGPJ. „Het fundament van Europa, dat geloven we allebei, is het christendom, maar we leven op een continent dat steeds verder seculariseert. Dan heb je elkaar ondanks de verschillen gewoon heel hard nodig.”

Het einde van de Brusselse samenwerking komt niet onverwachts. Na de laatste verkiezingen in 2019 belandden de twee Europarlementariërs, Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bert-Jan Ruissen (SGP), al in verschillende Europese fracties. Eerder zaten ze nog samen bij de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), maar toen Forum voor Democratie daarvan lid mocht worden vertrok Van Dalen. Hij ging naar de Europese Volkspartij (EVP), waar ook het CDA deel van uitmaakt.

Het lijkt soms wel of de partij denkt: als je er maar genoeg geld tegenaan gooit, komt het goed Annelijn de Gier lid SGP-jongerenorganisatie Perspectief

Ruissen bleef lid van de ECR. Het laat de verschillende houding van de twee partijen tegenover populisten zien, zegt filosoof Bas Hengstmengel, die over de ideologische geschiedenis van de ChristenUnie schreef in de bundel De Linkse Kerk. „De SGP heeft FVD verwelkomd als christendom-vriendelijke partij, en heeft ook in het Hongarije van Orbán goede connecties. De ChristenUnie heeft daar meer moeite mee.”

Volgens de ChristenUnie speelde de fractievorming een rol, maar zijn de groeiende inhoudelijke verschillen met de SGP het belangrijkst. Vicevoorzitter Harmke Vlieg zegt dat vooral op het vlak van klimaat- en migratiebeleid „de verschillen echt groter zijn geworden”. Vlieg noemt ook het verschil in stemgedrag tussen Van Dalen en Ruissen „heel fors”: uit een data-analyse van het Nederlands Dagblad van 2.300 stemmingen in het eerste parlementsjaar bleek dat de twee politici zevenhonderd keer, oftewel in bijna een derde van de gevallen, verschillend stemden. Naast klimaat en migratie ging het om onderwerpen als het aanpakken van Polen en Hongarije of het Europees financieren van een coronaherstelfonds.

Vooral de ChristenUnie is opgeschoven, zegt Hengstmengel. Volgens hem is de ChristenUnie niet zozeer linkser geworden, maar is de partij zich wel meer gaan profileren op onderwerpen die als progressief worden gezien, zoals klimaat. De partij is van „een heel eurokritische naar meer pragmatische houding gegaan”, zegt Hengstmengel.

‘Een meer realistische koers’

Vicevoorzitter Vlieg beaamt dat. „Klimaat is geen onderwerp dat je als land alleen kunt oppakken, daarin zijn we opgeschoven naar een meer realistische koers.” Daarin speelt mee dat de ChristenUnie inmiddels al jaren regeringsverantwoordelijkheid draagt in Den Haag. De partij moet veel compromissen verdedigen en is binnen de coalitie ook gebonden aan Europese regels en afspraken. De SGP voert daar soms fel oppositie tegen, zeker als het om stikstof gaat. Tijdens het recente boerenprotest in Stroe deelde Kamerlid Roelof Bisschop het podium met BBB, PVV, JA21, FVD en Wybren van Haga.

Binnen de ChristenUnie klinkt ook kritiek op de pragmatische koers van de partij. Annelijn de Gier, lid van jongerenorganisatie Perspectief, betreurt de breuk met de SGP en vindt dat haar eigen partij rond bijvoorbeeld klimaat te veel meegaat in volgens haar naïef maakbaarheidsdenken. „Het lijkt soms wel of de partij denkt: als je er maar genoeg geld tegenaan gooit, komt het goed. Ik vind dat de SGP daar een meer nuchtere blik op heeft.” Uiteindelijk moeten de partijen elkaar op de Bijbelse opdracht van „een goede zorg voor de schepping” juist kunnen vinden, denkt De Gier.

Lokaal gaat het tussen de twee partijen vaak nog heel goed, ziet SGP’er Arnoud Proos, die wethouder is namens de SGP én ChristenUnie in Vlaardingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar deden er in 34 gemeenten gecombineerde lijsten van ChristenUnie en SGP mee, iets minder dan in 2018. Proos was de afgelopen jaren ook al wethouder voor beide partijen in Barendrecht. „In het begin dacht ik: ik moet geen typische SGP-wethouder zijn, maar dat was niet moeilijk. Ik kwam een SGP’er tegen die heel erg gefocust was op armoede en voedselbanken, en iemand van de ChristenUnie die erg voor de zondagsrust pleitte. Dat had je landelijk andersom verwacht.”

Wat Proos ook vooral heel erg voelt is de verbondenheid als christenen. „Samen een vergadering starten met gebed is het mooiste wat er is.” Het zou ook zijn advies zijn aan de Brusselse teams, Proost betreurt het zeer dat er geen gezamenlijke lijst meer komt. „Onze drijfveren liggen ten diepste dicht bij elkaar. Ga een week wandelen en open weer samen die Bijbel. Probeer niet elkaars concurrent te worden.”

De ChristenUnie benadrukt dat afzonderlijke Europese lijsten een blijvende goede samenwerking niet in de weg hoeft te staan op thema’s als godsdienstvrijheid en steun aan Israël. Maar het gezamenlijke verhaal is „te dun geworden”, zegt vicevoorzitter Vlieg. „Het is goed om daar tegenover de kiezer eerlijk in te zijn.”

