EU-lidstaten zijn definitief akkoord over vermindering gasverbruik

De 27 EU-lidstaten zijn het dinsdag eens geworden over een noodplan om het gasverbruik tussen augustus en april met 15 procent te verminderen. Dat heeft het Tsjechische EU-voorzitterschap bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. De energiebesparingen moeten voorkomen dat huishoudens, belangrijke bedrijven en ziekenhuizen zonder verwarming komen te zitten als Rusland de gaskraan volledig dichtdraait. Volgens het voorzitterschap bleek de maatregel „toch geen onmogelijke missie te zijn”.

Hoewel het gaat over vrijwillige afspraken, die de Europese Commissie vorige week al voorstelde, kan de commissie in geval van nood bij meerdere landen gasvermindering afdwingen. Wel krijgen meerdere landen daarop, na protest, een vrijstelling. Alle landen moeten zelf invullen hoe ze ervoor zorgen 15 procent minder gas te gaan verbruiken.

Het voorstel lag gevoelig omdat Brussel zich voor het eerst vergaand mengde in het energieverbruik van lidstaten. In Zuid-Europese landen klonk gemor omdat zij moeten besparen om de Duitse industrie de winter door te helpen. Duitsland is namelijk sterk afhankelijk van Russisch gas, terwijl een land als Portugal daar amper gebruik van maakt. De lidstaten krijgen allemaal met hetzelfde reductiedoel te maken. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen erkende vorige week dat sommige lidstaten „kwetsbaarder” zijn dan de andere. „Maar alle lidstaten lijden onder verstoringen van de interne markt.”

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom liet deze week weten dat zij de toevoer van gas via de Nord Stream 1 verder gaat verlagen. Vanaf woensdag stroomt er nog maar 20 procent (33 miljoen kuub) van de voorheen gebruikelijke dagelijkse hoeveelheid gas naar Duitsland.