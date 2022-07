Een spijkerpistool bedienen vraagt kracht

Haar mama en oma hebben Billie omschreven als de enige die Paul echt om haar vinger kon winden. Ik reken niet op een gesprek. Het is logisch dat ze nu niet wil praten met een vreemde, ze is in rouw om de eerste dode in haar leven, haar geliefde opa, hij is dan nog vermoord ook.

Billies vader, een veertiger met vriendelijke ogen, stoppelbaardje, op oude Nikes, gaat me voor naar haar kamer. De vijftienjarige Billie verblijft bij haar papa, ook al is het niet zijn week. Anne heeft het te moeilijk met zichzelf na de moord op haar vader Paul, ze kan amper voor zichzelf zorgen. Billie en Anne hebben wel een halve nacht aan de lijn gehangen, tot hij is gaan zeggen dat Billie moest slapen.

Billie zit in kleermakerszit op de grond, haar gezicht weggestopt onder haar grijze hoodie. Ik laat haar zwijgen en blijf braaf op de rand van haar bed zitten, tot ze me vanonder haar hoodie aankijkt. Ze schrikt van mijn lelijkheid. Het werkt altijd, ze zal praten.

„Heb je mijn TikTok-account gezien?”, vraagt ze en ze keert terug naar haar telefoonscherm.

„Je blog ook”, zeg ik. „Over die lastige periode van je mama.”

Billie heeft online bijgehouden hoe haar mama haar gokverslaving overwonnen heeft, hoe ze samen naar New York gingen om het te vieren. Billies vele volgers zijn er samen met haar van overtuigd: mentale gezondheid gaat boven alles.

„Ik ben zo trots op mama”, zegt ze. En zo beschermend tegenover haar, denk ik. Billie lijkt tenger en onvolgroeid, al is het moeilijk in te schatten onder die tent. Ze kan zo’n spijkerpistool waarschijnlijk niet gecontroleerd bedienen. Dat vraagt wel wat kracht. Ofwel heeft ze een heel goed motief. Of was ze een getuige.

„Heb je iets opgemerkt aan je opa?”

„Hij vroeg me hoe het met de wasmachine was, alsof het mijn hobby was om de was te doen en dat begreep ik niet. Hij zei dat het een grapje van een boomer was. Ik noemde opa lachend ouwe boomer. Hij verontschuldigde zich dan omdat hij een man was en omdat hij leefde en …”, zegt ze in tranen.

Haar vader begeleidt me tot in de gang en trekt de voordeur achter zich dicht. „Billie voelt zich zo verantwoordelijk en schuldig dat ze er niet was. Ze heeft altijd een rare verhouding met haar grootvader gehad”, vertrouwt hij me toe, „ze waren elkaar voortdurend als twee kleine kinderen de kast aan het opjagen.”

Terug in mijn wagen check ik mijn berichten. Een collega laat weten dat ze de procedure gestart zijn om de telefoon van het slachtoffer uit te lezen. Hij heeft geen erfeniscontract afgesloten in zijn Apple ID. Zijn vrouw Ria wil ook geen toestemming geven, uit respect voor Paul die op zijn privacy gesteld was. Of omdat de drie vrouwen elkaar de hand boven het hoofd houden. In het kader van het moordonderzoek is het nodig en afdwingbaar.

Mijn collega meldt ook dat er een tweede hypotheek ontdekt is.

