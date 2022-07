Deze cursus goedkoop koken helpt Britten rondkomen in tijden van inflatie

Op het menu vandaag: roergebakken noedels met groenten. „Alle groenten die je lekker vindt of die je te pakken kunt krijgen”, luidt het recept dat de cursisten volgen. Wortel, broccoli, paprika, kool. Plus drie tenen knoflook en eventueel sesamzaadjes voor de garnering.

Brenda Bridges – schort om, haar in vlechtjes – houdt een handvol taugé boven haar pannetje terwijl ze vragend naar de docent kijkt. Dit er gewoon bij gooien? „Ja, en goed blijven roeren op hoog vuur”, zegt de docent, Amandeep Verdding.

Met zo’n tien anderen, allemaal druk achter hun eigen kleine kookeilandje, volgt Bridges een cursus goedkoop en gezond koken. Organisator is Made in Hackney, een veganistische kookschool die inwoners van Oost-Londen gratis cursussen en maaltijden aanbiedt. Doel is meer Britten kennis te laten maken met plantaardig eten en zo twee vliegen in één klap te slaan: klimaatverandering remmen en armoede bestrijden. Van de noedels die Bridges klaarmaakt, kunnen twee tot drie mensen eten, voor samen zo’n 3,50 pond (4,10 euro).

Deze cursus kwam precies op het goede moment, zegt Bridges, want ze moet zuinig aan doen. Ze heeft vier kinderen thuis en ziet de kosten van het dagelijks leven hard stijgen. Ze wijst naar de fles olijfolie op het aanrecht. Een paar maanden geleden zou ze er omgerekend nog geen 2,50 euro voor betaald hebben, nu meer dan 4 euro. Naar de goedkoopste supermarkten gaat ze allang, de prijzen kent ze zo’n beetje uit haar hoofd. „Waarom zou ik ergens een pond betalen voor een zak wortels als ik er bij de Aldi 29 cent voor betaal?”

In het Verenigd Koninkrijk stijgen de prijzen harder dan in de meeste andere Europese landen en de Verenigde Staten, vanwege een combinatie aan negatieve factoren. Het VK heeft – net als de EU – last van hoge energieprijzen en van – net als de VS – een buitengewoon krappe arbeidsmarkt. Daardoor stijgen de lonen en dat werkt inflatie weer in de hand. De prijzen in het VK lagen in juni 9,4 procent hoger dan een jaar terug. Consumenten passen zich aan en geven minder geld uit aan spullen die ze niet meteen nodig hebben. Naar schatting 4,4 miljoen Britse huishoudens, een op de zes, hebben grote moeite rond te komen.

Foto’s Justin Griffiths-Williams

Invriezen

Brenda Bridges vindt de gerechten die ze bij Made in Hackney leert kennen geweldig. „Vooral dat je eigenlijk alles zonder pakjes en zakjes kunt maken.” Ze gaat nu op een andere manier om met voedsel, zegt ze ook, vroeger gooide ze best veel weg. „Hier heb ik geleerd dat je bijna alles kunt invriezen. Bananen, groenten, kruiden. Kruiden kun je bijvoorbeeld in zo’n bakje voor ijsklontjes doen en er steeds uitpakken wat je nodig hebt.”

De deelnemers van de cursus zijn vooral bang voor oktober, als de verwarming weer aan gaat en de energieprijzen opnieuw zullen stijgen. De Britse toezichthouder mag twee keer per jaar het maximumbedrag aanpassen dat consumenten betalen voor gas en elektriciteit. In april ging dat al met 700 pond omhoog naar bijna 2.000 pond (2.375 euro) per jaar, in oktober komt daar door de hoge gasprijzen waarschijnlijk 1.200 pond bij, meer dan 1.400 euro. Deze uitgestelde verhogingen wegen zwaar mee in de voorspelling dat het VK nog lang te maken zal hebben met hoge inflatie.

Cursist Oleander Agbetu probeert alvast wat te sparen, maar dat gaat haar niet makkelijk af. Tijdens de coronacrisis moest ze stoppen met haar onderneminkje – ze bood knutselcursussen aan die online niet werkten. „We overleefden alleen dankzij de voedselbank en Made in Hackney.” Bij de cursus vond ze de beste tip: kook in grote hoeveelheden. „De rest eet je een paar dagen later of stop je in de vriezer.” Ze heeft de noedels in bakjes meegenomen voor thuis.

Haar puberzoon heeft sikkelcelziekte, een ernstige vorm van bloedarmoede. „Hij moet warm blijven, anders worden zijn klachten erger. Dus dat betekent hoge energiekosten.” Op school houdt hij als enige in de klas zijn jas aan. Gelukkig heeft Agbetu nu een deeltijdbaan gevonden als sociaal ondersteuner bij een huisartsenkliniek, maar een vetpot is het niet.

Duidelijk is dat de pandemie Agbetu’s situatie heeft verergerd. Maar de Britse economie heeft een structureler probleem dan Covid-19 – én de Brexit, zo wordt er vaak in één adem aan toegevoegd. De gevolgen van de Britse uittreding uit de Europese Unie zijn door de coronacrisis lastig te becijferen, maar dat er nadelige effecten zijn, is zeker.

Foto’s Justin Griffiths-Williams

Suikerbelasting

Denktank Resolution Foundation presenteerde deze maand een onderzoek naar de Britse levensstandaard waaruit blijkt dat de inkomsten van huishoudens in het VK achterblijven bij die in bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland: „Zonder twijfel is het VK wereldwijd gezien een rijk land, maar er is een grote achterstand ontstaan op de levensstandaard van vergelijkbare landen.” Van de meeste armere huishoudens stagneren de inkomsten al sinds 2005 – dus ver voor de Brexit. De jaarlijkse toename bedraagt slechts 0,1 procent. Iets meer dan een kwart van de Britten zou het geen maand kunnen bolwerken als hun salaris stopte.

De onderzoekers waarschuwen voor het „giftige mengsel van lage economische groei en aanhoudend grote inkomensongelijkheid”. Ze stellen vast dat groei van inkomsten hard nodig is, vooral voor de lage middeninkomens en wat daaronder zit. Een belastingverlaging alleen, nu inzet van de strijd tussen de twee kandidaten voor het leiderschap van de Conservatieve Partij, zal niet genoeg zijn. Ook de Britse rekenkamer, het National Audit Office, bepleit een bredere strategie om de productiviteit te verhogen. Zo zouden werknemers betere opleidingsmogelijkheden moeten krijgen.

Deze conclusies bevestigen het beeld van Amandeep Verdding, van Made in Hackney, over de mensen die aankloppen voor hulp. „Dat zijn zeker niet alleen arme mensen zonder inkomen. Mensen met werk weten evengoed niet hoe ze moeten rondkomen.” Britse media noemen de voedselbanken al „de nieuwe eerstehulpdiensten”.

Verdding hoort politici die tips geven om te besparen op boodschappen meewarig aan. Zo zei een Conservatief Lagerhuislid onlangs dat Britten misschien geen A-merken meer moeten kopen, maar goedkopere huismerken van de supermarkt. Een ander zei dat voedselbanken niet nodig zijn als mensen maar goed zouden leren koken. Het zou gepaster zijn, zegt Verdding, als de overheid meer steun biedt bij de ontwikkeling van een gezond eetpatroon, bijvoorbeeld met cursussen zoals Made in Hackney die geeft. „Een suikerbelasting zou ook helpen. In veel supermarkten is ongezonde troep goedkoper dan de gezonde keuzes.”