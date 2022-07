In de Duitse film Die fetten Jahren sind vorbei (2004) breken drie jonge anarchisten in bij villa’s. Ze stelen niets, ze zetten alleen de bank op z’n kop. En ze laten een briefje achter: ‘De vette jaren zijn voorbij’. Achttien jaar later klinkt dezelfde boodschap – maar vanuit de bovenlaag aan de samenleving. „We zullen collectief een stukje armer worden”, zei minister Sigrid Kaag (Financiën, D66). We hebben „op de pof geleefd”, schrijven columnisten.

En inderdaad: overal lopen we tegen de grenzen aan, realiseren we dat „everything, all the time, everywhere”, zoals Stuart Jeffries dit postmoderne tijdperk samenvatte, behalve onhoudbaar ook onwenselijk is.

De landbouwcrisis confronteert Nederland met de ongemakkelijke waarheid dat we meer willen dan dit hele kleine stukje aarde aankan. De jacht op economische groei put de planeet uit. Arbeidstekorten en verstoorde supply chains hebben een einde gemaakt aan het „frictieloze leven”, schreef Janan Ganesh recent in de Financial Times: wachten en onbeschikbare producten worden normaler (en dat is prima).

Ook maatschappelijk kentert de drang naar méér: van Marie Kondo tot de weglopende abonnees bij Netflix, dat een onuitputtelijke stroom series over de kijker stortte. Bestseller 4000 weeks bepleit een leven dat niet om productiviteit en bucketlists draait: accepteer stil en vroom dat er limieten zijn aan wat er in het leven kan. Een datingapp die eindeloos swipen vervangt door eenmaal daags zeven profielen is een hit onder jongeren. Minder, minder, minder.

Maar niet voor iedereen, en niet op systeemniveau.

Superrijken als celebrity Kylie Jenner pakken hun privéjet voor vluchten van een kwartiertje. Thomas Piketty’s wet dat ongelijkheid groeit als de opbrengsten van vermogen hoger zijn dan economische groei houdt stand. Collectief worden ‘we’ niet armer: vermogensverdelingen tonen dat weinig mensen steeds meer hebben, en veel mensen steeds minder.

Het gaat economisch daarom niet zozeer om meer of minder, maar om anders. Mensen zijn bereid te lijden voor een groter Goed (vrede in Oekraïne; klimaatverandering tegengaan), maar niet oneindig en onevenredig. Een sociaal contract rond welvaartsverlies is alleen rechtvaardig en houdbaar als wie véél heeft ook méér verliest. Minder vliegen? Laat ook Jenner de trein pakken. Minder economische groei? Belast vermogen zwaarder en arbeid lichter. Een onrechtvaardige proletarisering van de middenklasse, aangejaagd door stijgende prijzen en een politiek die geen gesprek voert over de Goede samenleving, is een politieke tijdbom.

Dit is hét vraagstuk van deze tijd: hoe worden de lasten van de klimaatcrisis en de kantelende wereldorde verdeeld? Het antwoord bepaalt of kiezers alleen de meubels op z’n kop zetten of het hele politieke huis.

Mark Lievisse Adriaanse (m.lievisseadriaanse@nrc.nl) schrijft deze zomer enkele columns.