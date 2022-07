‘Weggesmolten door de hete zon, ondergesneeuwd door culturele gebruiken en weggeblazen door andermans leed”, schreef ik onlangs op Instagram nadat ik voor het eerst sinds de Covid-pandemie mijn vaders graf in Marokko had bezocht. Het was een loeihete vrijdagochtend, de dag dat men traditiegetrouw de doden herdenkt, en het lukte me niet om alleen aan mijn vader te denken. Het andere leed op de begraafplaats was te groot.

Bij de ingang van de begraafplaats, met graven tot ver voorbij de horizon – het moeten er (zonder overdrijven) tienduizenden zijn – had een grote groep bedelaars zich verzameld. Dak- en thuislozen, maar ook ouders met zieke kinderen, mensen met geamputeerde armen, blinden en doven vormden een lange rij. Sommigen zaten onder krakkemikkige parasols, anderen gebruikten de grote grafstenen om de schaduw te vangen en te schuilen voor de zon. In de hoop op wat kleingeld verrichtten de bedelaars smeekbeden voor de doden. Om hun pleidooi kracht bij te zetten hadden sommigen zelfs papierwerk uitgestald; bonnetjes van de apotheek, een factuur van het ziekenhuis vergezeld van röntgenfoto’s of ander ‘bewijsmateriaal’. Alles om het wantrouwen te doen tanen en aan te tonen dat hun leed oprecht is en de nood hoog. Alsof louter hun aanwezigheid hier op deze snikhete ochtend niet voldoende bewijs is.

En dan waren er nog de jonge zwarte mannen, de sans-papiers (vluchtelingen zonder officiële verblijfsdocumenten). Het zijn er tegenwoordig meer dan vijf jaar geleden, het jaar dat mijn vader overleed. De migranten, veelal uit Afrika bezuiden de Sahara, zijn onderweg naar Europa gestrand in Marokko. Voor een fooi in de vorm van geld of brood houden ze nu de graven schoon.

Afgelopen juni probeerden zo’n 500 vluchtelingen nog de Spaanse enclave Melilla in Noord-Afrika te bereiken door het zwaarbewapende hek te bestormen. Het kleine stukje land op Noord-Afrikaans grondgebied behoort officieel tot Europa en is daarmee een toegangspoort tot een asielprocedure. De bestorming liep gruwelijk uit de hand. Zeker 23 vluchtelingen kwamen volgens de Marokkaanse overheid om het leven. Volgens hulporganisaties ligt het aantal hoger. Het is volgens hen bovendien niet alleen het gevolg van het gedrang, zoals de Marokkaanse overheid beweert, maar de Marokkaanse grenspolitie zou bloed aan de handen hebben. Op de gruwelijke beelden die online circuleren wordt dat vermoeden bekrachtigd.

Met beelden als die aan de grens van Melilla op het netvlies valt een kampement in een overvol Ter Apel best mee. Je zou kunnen stellen dat slapen in een naar urine stinkende tent met brandgevaar, zonder privacy – ofwel Ter Apel – minder erg is dan slapen tussen de naar urine stinkende graven met brandgevaar, zonder privacy – ofwel begraafplaats As Shouhada in Rabat – maar de situaties verschillen niet zoveel van elkaar. Bovendien heb je als mens niet plots minder recht op medemenselijkheid omdat men elders ter wereld nóg minder op heeft met mensenrechten.

Uiteindelijk komt het allemaal neer op politieke wil om écht iets te doen aan het probleem. De woningnood is groot, zegt men. Het aantal opvangplekken voor asielzoekers beperkt. Voor het gemak wordt vergeten dat beide een gevolg van politieke keuzes zijn en daarmee bijzonder slechte excuses voor ons onverschillige asielbeleid.

Internationaal, landelijk én gemeentelijk wijst men voor de oplossing naar een ander. Marokko wijst met de vinger naar Europa, de gemeenten wijzen met de vingers naar het Rijk, het Rijk wijst met de ene hand terug naar de gemeenten en met de ander naar een opvangplek ver uit zicht op zee. Het is om furieus van te worden. Geen mens zou zich hoeven te verstoppen voor een ander. Niet op zee en zeker niet tussen de doden op een begraafplaats.

Hasna El Maroudi is journalist, columnist en programmamaker. Ze vervangt Karin Amatmoekrim deze dinsdag.