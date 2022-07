‘De monocultuur van studentencorpora werkt excessen in de hand’

Verliest het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) straks zijn exploitatievergunning? Burgemeester Femke Halsema liet dinsdag weten te onderzoeken welke maatregelen tegen het corps kunnen worden genomen, na het zoveelste schandaal dat maandag naar buiten kwam. Wat de Hogeschool van Amsterdam, de Uva en de Vrije Universiteit betreft worden de banden met het ASC (die afgelopen september al werden verbroken) voorlopig niet worden hersteld. En de inschrijving van aspirant-leden, die woensdag van start zou gaan, wordt voorlopig opgeschort.

Vrouwen zijn „niks meer dan hoeren” en „sperma-emmers”. Hun nekken zullen gebroken worden om een „lul erin te steken”. Deze uitspraken, die afgelopen zondag door de luidsprekers klonken tijdens het zogenoemde Herendiner van het ASC, zijn de directe aanleiding tot bovengenoemde ontwikkelingen.

Bijzonder beledigend, beschamend en treurig. Zo typeren ruim 270 vrouwelijke leden van het ‘Het Amsterdamsch Studenten Corps en de

Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging’ in een protestbrief de grensoverschrijdende uitlatingen van enkele van hun mannelijke verenigingsgenoten. De ondertekenaars van de brief zeggen zich „niet veilig te voelen” en eisen dat de sprekers ter verantwoording worden geroepen. Drie mannelijke leden sluiten zich onder de brief aan bij het protest.

Inmiddels hebben de sprekers hun functies bij de vereniging neergelegd. De dinsdag aangekondigde onderzoeken naar de „acties van betrokkenen” en „hoe dit alles heeft kunnen gebeuren” zullen desondanks doorgang vinden, schrijft ASC-voorzitter Heleen Vos in een verklaring. Ook wordt juridisch advies ingewonnen. Op basis daarvan zal beoordeeld worden „of aangifte moet worden gedaan”, schrijft ze verder.

Het ASC viert deze maand zijn 34ste lustrum – het studentencorps bestaat 170 jaar. Voor het diner, dat op de negende dag van de viering werd georganiseerd, was de NDSM-werf in Amsterdam-Noord afgehuurd. Vrouwen en mannen dineerden in aparte hallen.

Cultuurverandering

Nog geen jaar geleden staakte het ASC de ontgroeningsperiode na meerdere geweldsincidenten. Dat was reden voor de Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen om de banden met het corps te verbreken, wat onder meer inhoudt dat de verenigingsbeurzen worden ingehouden. Het bestuur beloofde een cultuurverandering.

De ondertekenaars van de brief vragen zich nu sterk af of het dagelijks bestuur van de vereniging de gepredikte cultuuromslag wel serieus neemt. Het daarvoor verantwoordelijke bestuurslid zou zondag niet alleen meerdere keren hebben gezegd dat vrouwen hoeren zijn, maar ook dat de beloofde cultuurverandering een façade is en dat de mannelijke leden boven de samenleving staan, schrijven zij. Volgens ASC-voorzitter Vos ontkent hij zich „uitgelaten te hebben over de cultuuromslag”.

Klaagbrief

Studentencorpora worden getypeerd door een gesloten cultuur, spreken met de media is uit den boze. Geen van de benaderde briefondertekenaars wilde met NRC praten. Ook het verenigingsbestuur bleek niet bereikbaar voor nader commentaar.

Nooit eerder schreven leden van een studentencorps een protestbrief over grensoverschrijdend gedrag. Uit de brief, in handen van NRC, valt ook op te maken dat sommige aanwezigen bij het diner – mannen dus – zich ook niet senang voelen bij wat door de microfoon is gebrald.

„In mijn tijd was dat nooit gebeurd”, zegt een anoniem mannelijk oud-lid per app over de protestbrief. Hij vindt het goed dat er ophef over de uitspraken is ontstaan en dat direct enkele leden zijn weggelopen.

Bij de opening van de meerdaagse lustrumviering sprak oud-lid Christiaan Alberdingk Thijm leden aan op de „jongenscultuur” die wat hem betreft „zijn beste tijd [heeft] gehad”.

Wat hem betreft waren het „170 zalige jaren”, maar is het nu „tijd om de bladzijde om te slaan”.

ASC-voorzitter Heleen Vos zegt in een mail aan alle leden, ook in handen van NRC, geschokt en gekwetst te zijn door „de vrouwonvriendelijke, discriminerende woorden”. Het bestuur van de oud-ledenvereniging voorspelt in een andere brief „betere tijden”. Alle brievenschrijvers noemen meermaals dat het afgelopen jaar hard is gewerkt aan een cultuurverandering binnen het studentencorps.

Veranderende normen

Dat nu bijna driehonderd vrouwen opstaan tegen de tijdens het diner gedane uitspraken en dat ze van het verenigingsbestuur eisen paal en perk te stellen, wijst op een cultuuromslag die mogelijk is beïnvloed door veranderende normen binnen de samenleving. Dat stelt Aukje Nauta, organisatiepsycholoog en hoogleraar leiderschap en organisatieontwikkeling aan de Universiteit Leiden.

Ze wijst op de open brief die vrouwelijke medewerkers van mediabedrijf Talpa begin dit jaar aan hun baas, televisietycoon John de Mol, schreven. Dat was een reactie op zijn volgens hen zwakke optreden na de onthullingen van online programma BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Door die brief, zegt Nauta, is onder vrouwen een norm ontstaan om ontoelaatbaar gedrag aan de kaak te stellen. Zo wordt het ook voor vrouwen „moeilijker om [klachten] als gezeur af te doen”.

Toch noemt ze het „een teken aan de wand” dat het overgrote merendeel van de studenten die de protestbrief onderschrijven vrouw is – 1 procent hoort bij een mannendispuut. Dat zou erop kunnen wijzen, zegt Nauta, dat de inspanningen van het afgelopen jaar „aan de oppervlakte hebben gewerkt, maar nog niet door het verenigingssysteem zijn omarmd”.

De cultuur van studentencorpora werkt echte verandering tegen, stelt zij. Zolang niet kritisch wordt gekeken naar tradities die het „wij-zij denken” in de hand werken, heeft zij er „een hard hoofd in” dat het gaat lukken om seksisme uit het corps te bannen.

‘Behoorlijk feodaal’

Dat drie mannelijke leden deze brief hebben ondertekend, betekent niet dat de rest van de heren het probleem niet ziet. Schaamte en angst gaan hand in hand, legt Nauta uit. „Bystanders durven zich vaak niet uit te spreken uit angst om uit de groep gegooid te worden”, zegt ze. „Ze willen niet worden gezien als het watje dat opkomt voor vrouwen.”

Dat een man binnen het bestuur verantwoordelijk is gemaakt voor cultuurverandering is goed, zegt zij. Dat diezelfde man zich zondag seksistisch zou hebben uitgelaten en zijn bestuurstaak een façade zou noemen, is volgens haar uitlegbaar. „Mensen kunnen goed leven met twee werkelijkheden.” Het bestuurslid ondervindt druk van twee kanten. Aan de ene kant is er de druk van vrouwen en „heus ook wel mannen” om de corporale cultuur te veranderen, maar er is ook de druk om alles bij het oude te houden.

Nauta is ervan overtuigd dat het ASC-bestuur moet gaan nadenken over „welke tradities seksistisch gedrag in de hand werken”. Het organiseren van aparte diners voor mannen en vrouwen tijdens de lustrumviering noemt ze „behoorlijk feodaal”. En: „Jongens- en meisjesdisputen zijn niet meer van deze tijd. Juist dat systeem lokt monocultuur uit waardoor excessen kunnen ontstaan.”