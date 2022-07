David Trimble, de havik die een vredesduif werd

„Instinctief” identificeerde hij zich met degene die vond dat een politicus die het over visie had, maar naar een opticien moest gaan. David Trimble, maandag op 77-jarige leeftijd overleden, zei het toen hij in 1998 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor zijn rol bij de totstandkoming van het Goede Vrijdagakkoord, dat in 1998 een einde maakte aan de bloedige burgeroorlog in Noord-Ierland.

Hij was ook geen man met grootse vergezichten. Zijn mede-laureaat John Hume, in 2020 overleden, was de onbetwiste ‘architect’ van het Goede Vrijdagakkoord. Trimble zat aan tafel omdat het niet anders kon: de nationalisten, republikeinen en katholieken (die één Ierland nastreven) hadden zich welwillend getoond, het Ierse Republikeinse Leger (IRA) had een aantal jaar eerder een staakt-het-vuren afgekondigd. Als leider van de grootste unionistische partij, die net als loyalisten en protestanten bij het Verenigd Koninkrijk willen blijven, kon hij niet achterblijven.

Tot die tijd stond de jurist Trimble bekend als een havik, onbuigzaam. De Oranjemars in 1995 door een nationalistische wijk in Drumcree, waarbij hij en dominee Ian Paisley, de andere unionistische leider, hun handen triomfantelijk heven, had dat imago verstevigd. De unionisten zouden nooit toegeven aan de nationalisten.

Maar de verkiezingen van 1996 lieten een andere werkelijkheid zien: nationalistische en katholieke partijen wonnen, wat werd gezien als steun voor vrede. Noord-Ieren hadden genoeg van de bloedige wraakacties over en weer. En een zomer met nieuwe Oranjemarsen, wat leidde tot nieuw geweld, in sommige wijken erger dan ooit, deed Trimble concluderen dat ontwapening noodzakelijk was.

Machogedrag

Het was een grote stap. In het dagboek van de Amerikaanse onderhandelaar George Mitchell wordt beschreven hoe Trimble dagelijks door zijn eigen wantrouwende achterban ervan werd beschuldigd dat hij Noord-Ierland uitleverde. Nationalisten bekritiseerden zijn halsstarrigheid – zelfs na het sluiten van het akkoord zou hij nooit de hand schudden van de leider van de republikeinse partij Sinn Féin Gerry Adams. De Britse minister Mo Mowlan verzuchtte dat Trimble wel vaak zijn „machogedrag” liet zien.

Maar Mitchell schrijft dat Trimble door zijn intelligentie, begrip van de politieke situatie en vastberadenheid zich door „het mijnenveld” wist te banen. Hij werd de eerste premier van Noord-Ierland. Het vredesakkoord vierde hij, zo wil de overlevering, met het eten van een visje.

Dat Trimble zelf politiek het meest te verliezen had bij het sluiten van vrede, bleek bij de verkiezingen van 2005 toen hij zijn zetel verloor en zijn partij, de UUP, instortte. Dominee Paisley, die onverzettelijk bleef en weigerde met Sinn Féin samen te werken, won juist. Tot ieders verrassing maakte de dominee twee jaar later wel die draai. Dat het Trimble en Hume waren die in het Goede Vrijdagakkoord samenwerking tussen unionisten en nationalisten hadden bepleit, was iedereen vergeten.

Pro-Brexit

De laatste jaren roerde Trimble zich weer, nu vanuit het Britse Hogerhuis. Hij was voor de Brexit, maar voelde zich „verraden” door het Noord-Ierland-protocol van premier Boris Johnson. Dat regelt de handelsstromen tussen de EU, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, en wordt gezien als de manier om de vrede te waarborgen doordat er geen fysieke grens op het Ierse eiland ligt.

Trimble zag het als unionist juist anders: het protocol „verdeelt gemeenschappen” doordat de grens nu tussen het Britse eiland en het Ierse ligt en het Verenigd Koninkrijk scheidt. „Ik heb grote persoonlijke en politieke offers geleverd om de Noord-Ieren te overtuigen van de voordelen van vrede. Dit protocol rukt het hart uit het Goede Vrijdag-akkoord”, schreef hij vorig jaar nog.

Hij probeerde oplossingen te vinden. Zag dat ook als zijn taak, zoals hij die in zijn toespraak bij de uitreiking van de Nobelprijs omschreef. Toen prees hij „politici van het mogelijke, die zoeken naar vrede die werkt. Niet in een perfecte wereld die er nooit was, maar in deze gebrekkige wereld, die onze enige werkplaats is.” Maar zijn woorden vonden weinig gevolg buiten unionistische kring.

