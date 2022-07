Het minst verrassende nieuws van de week: voor de ceo’s en landbestuurders van de toekomst zijn vrouwen niet meer dan „hoeren” en „sperma-emmers”. Dat betekent niet dat ik niet geschokt keek naar het filmpje van een ‘herendiner’ van het corps in Amsterdam, waar er blijkbaar drie gangen onversneden seksisme op het menu stond. En dan allemaal een atje voor de onveilige sfeer.

Alsof dat nog niet waanzinnig genoeg was, kwam via een brief, ondertekend door 273 vrouwelijke leden, meer naar buiten over de speeches, die „ronduit beledigend, treurig en beschamend” werden genoemd. Vond ik nog een vriendelijke formulering. Zo zou er namelijk gesuggereerd zijn dat ze de „nekken van vrouwen zouden breken zodat ze hun lul erin konden stoppen”, wat niets minder is dan een misselijkmakende dreiging met verkrachting.

Nee, die cultuurverandering bij het corps, vorig jaar aan de buitenwereld beloofd na een reeks ontgroeningsincidenten, is nog geen succes. Maar was dat niet te verwachten? Premier Rutte beloofde voor poging IV ook bestuurlijk nieuw elan, maar hoe krijg je dat voor elkaar als je vist uit precies dezelfde vijver en slechts de vissen in een andere volgorde legt. Net zo kun je een instituut als het Amsterdamse corps, dat al zoveel jaren zonder vergrootglas erop heeft kunnen rotten, niet zomaar veranderen. Het is namelijk niet zo alsof er opeens andere leden op afkomen.

Het was niet dat ik nog verder bevestigd hoefde te worden in mijn intense afkeer van het corps, waar overigens enkele lieve vrienden en kennissen ondanks hun lidmaatschap toch heel goede mensen zijn geworden. Als ik gekleineerd wil worden, loop ik wel hand in hand met mijn vriend door een willekeurige stad – daar heb ik geen omhooggevallen 20-jarige zweetstropdas op benen voor nodig.

Wie heeft toch ooit bedacht dat vernedering een essentieel onderdeel is van het verenigingsleven? Je wordt er zo hard van! Het verbroedert! Eelt kweken voor de rest van je volwassen leven. Het punt is dat de mensen die bij het corps gaan, vaak niet de mensen zijn die dat eelt in de toekomst nodig hebben. Mensen die dat wel kunnen gebruiken, zitten over het algemeen niet bij het corps. Mensen voor wie minachting geen studentenritueel is maar de dagelijkse realiteit.

Behalve vrouwen dus. Van wie sommigen tijdens dat bewuste diner in de bediening stonden en die drek live moesten verwerken. Ze zijn het geheel terecht zat. Inmiddels hebben de speechende mannen hun functie neergelegd, krijgt het Amsterdamse corps ook volgend jaar geen geld, laat het voorlopig geen nieuwe leden toe en doet burgemeester Femke Halsema onderzoek naar de vereniging.

Maar als ik dan nog eens naar dat filmpje kijk, en zie hoe werkelijk geen énkele man genoeg moed in zijn bretels heeft om weg te lopen of iets te zeggen, ben ik niet bepaald hoopvol voor de toekomst.

Frank Huiskamp vervangt de komende weken Marcel van Roosmalen.