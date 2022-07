Arts redt stem van ‘nieuwe vriend’ Eddie Vedder

Ineens was Marco Franken (67 jaar) de beste arts van Nederland. Althans, volgens Pearl Jam-zanger Eddie Vedder. Die bedankte de kno-arts maandagavond tegenover duizenden fans in de Ziggo Dome voor zijn werk. Na zijn eerste nummer zei Vedder: „Ik heb een nieuwe vriend gemaakt.” Op de grote schermen verschenen twee foto’s van de zanger samen met de arts die hem zijn stem teruggaf. Franken, telefonisch achteraf: „Ik ben blij dat hij me niet het podium opriep. Maar als Eddie Vedder dat vraagt, dan ga je.”

Vorige week annuleerde de Amerikaanse rockband Pearl Jam — hun nummer ‘Alive’ heeft bijna 400 miljoen streams op Spotify — nog optredens in Wenen, Parijs en Praag omdat de stem van leadzanger Eddie Vedder niet goed functioneerde. Hetzelfde lot wachtte de Nederlandse fans die kaartjes hadden voor de aansluitende optredens van de band in Amsterdam, waar Pearl Jam zowel op zondag- als maandagavond zou spelen. Uiteindelijk ging de show van zondag op het laatst niet door.

Beelden die werden getoond tijdens het concert van Pearl Jam. Beeld Twitter-account Stefan Raatgever

Blijven tot slotnummer

De maandagshow kon dankzij de expertise van Franken — die vaker artiesten met stemproblemen bijstaat — wél doorgaan. De arts zat in de zaal „ook op verzoek van Pearl Jam”, omdat hij „verantwoordelijk” was, en daarom bleef hij tot het slotnummer. Waar de zanger overduidelijk fan was van de „beste arts van Nederland”, was dat andersom niet het geval. Franken: „Ik kende heus wel een paar van zijn nummers. Ik was blij verrast om erbij te zijn. Dat was gewoon een feestje.” Of hij de beste arts van Nederland is? „Natuurlijk niet.”

Afgelopen vrijdagmorgen ging Frankens telefoon. Het was concertorganisator Mojo. Pearl Jam had net het concert in Praag afgezegd en Mojo wilde proberen de shows in Amsterdam te redden. Daar zou Pearl Jam zaterdagmiddag om 15.30 uur landen. „Ze vroegen of ik klaar kon staan om Eddie een uur later in het hotel op te vangen.” Daar trof Franken een „verdrietige Eddie Vedder” aan.

Zijn focus op artiesten begon in 1995. Toen hielp Franken een artiest die een bijrol speelde in een musical van Joop van der Ende. Nadat die behandeling goed ging, deed mond-tot-mondreclame de rest. „Op een gegeven moment heb je twee zangers, totdat de spreekkamer vol zit.”

Franken: „Als zangers in de steek worden gelaten door hun stem, is hun ziel, de reden waarom ze op aarde zijn, aangetast.” Wat er misging met de stem van Eddie Vedder is beroepsgeheim, zegt de dokter. „Maar het is bij artiesten vaak een kwestie van overbelasting, soms in combinatie met infectie.”

Om de vertrouwensband tussen de artiest en de stem terug te winnen, moet de stemdokter vooral laten zien dat zijn plan werkt. En snel een beetje: waar tijd de meeste stemproblemen heelt, levert Franken een „versnelde weg naar de uitgang”.