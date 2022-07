Arbeidsmigrant is verdienmodel in Roosendaal, en de kosten zijn voor de gemeente

Nieuws in het kort: De gemeente Roosendaal overweegt een verkoopstop van panden die aantrekkelijk zijn voor het huisvesten van arbeidsmigranten. De verkoopstop moet als „noodrem op de woningmarkt” dienen, aldus burgemeester Han van Midden.

De burgemeester wil van het Rijk meer bevoegdheden om panden met arbeidsmigranten die verloederd zijn, of waar sprake is van over- of oneigenlijke bewoning, verplicht te laten opknappen of anders te onteigenen . De vrees dat een dijk het zou begeven bleek ongegrond.

. De vrees dat een dijk het zou begeven bleek ongegrond. De gemeente Roosendaal (77.000 inwoners) kende in 2021 ruim 700 adressen waar er sprake was van kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk een stuk hoger

Hotel Merks was bijna honderd jaar een begrip in Roosendaal. Een groot wit gebouw, aan de Brugstraat, vlak bij het station. Het was altijd al meer een hotel voor werkenden – zakenlieden, monteurs en bouwvakkers – dan voor toeristen. Sinds enkele jaren heeft het witte hoekpand vooral bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond: Polen, Litouwers en Roemenen.

Tientallen arbeidsmigranten wonen in de hotelkamers. Sinds hun komst is de buurt veranderd, vertellen buurtbewoners. Ze zorgen niet voor veel overlast, maar het buurtgevoel in de wijk is afgenomen. Veel arbeidsmigranten wonen er maar tijdelijk, er is weinig contact met de andere buurtbewoners. De vele mannen ’s avonds op straat geven bewoners een ongemakkelijk gevoel. Er worden drugs gedeald als het donker wordt, zo is te zien op camerabeelden.

Niet alleen de buurt verandert, de stad ook. Want plekken zoals Hotel Merks zijn er veel meer in het Brabantse Roosendaal. Arbeidsmigranten vind je er overal. Ze wonen op specifieke plekken in de stad: in de oude chique winkelstraten, in de rijtjeswoningen rond het centrum en in de kleine appartementen boven de winkelcentra in de buitenwijken. De gordijnen zijn vaak gesloten en de tuintjes verwaarloosd.

De Roosendaalse burgemeester Han van Midden (VVD) maakt zich zorgen over zijn stad. Hij ziet dat vastgoedondernemers panden opkopen om er arbeidsmigranten in te huisvesten. De stad verloedert daardoor volgens hem: de panden worden nauwelijks onderhouden, vaak wonen er te veel mensen in een woning en soms is er parkeeroverlast in de buurt, of is er sprake van openbare dronkenschap. In juni kondigden de politie en gemeentelijke handhavers aan extra te gaan handhaven tegen het gebruik van alcohol en drugs en het hangen in portieken. Van Midden: „We staan met de rug tegen de muur.”

Voedingsbodem

Er is volgens de burgemeester een duidelijke oorzaak van de verloedering. Vastgoedondernemers die panden bezitten met als doel er arbeidsmigranten te vestigen, doen vaak weinig om die huizen te onderhouden. „We zien tochtige huizen, vol met schimmel. In straten met veel arbeidsmigranten is nauwelijks sprake van sociale cohesie, waardoor hele wijken achteruitgaan. En dat is weer de perfecte voedingsbodem voor illegale activiteiten.”

Lees ook ‘Oneigenlijk gebruik van opvang’

Van Midden zegt hierdoor langzaam de controle over zijn eigen stad te verliezen. „Een klein aantal vastgoedondernemers in Roosendaal bezit panden met arbeidsmigranten. Dat is onwenselijk, want de baten zijn voor de ondernemers en de kosten voor de stad Roosendaal. Buurten veranderen en mensen in mijn stad leven momenteel ver beneden het niveau dat in Nederland de standaard moet zijn.” Vergeleken met de rest van Nederland hebben bewoners van Roosendaal gemiddeld minder te besteden, is de winkelleegstand dubbel zo hoog en neemt het aantal misdrijven de afgelopen vijf jaar toe, tegen de landelijke trend in.

Dat Roosendaal zo populair is voor arbeidshuisvesting is geen toeval. De Brabantse stad, die vlak bij de Belgische grens ligt, heeft een van de grotere bedrijventerreinen van de regio door de strategische ligging tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en de ligging aan spoor- en snelwegen. De stad (77.000 inwoners), die met relatief veel armoede en drugsproblematiek kampt, dient als woonplaats voor duizenden arbeidsmigranten: in 2021 waren er 710 adressen bekend waar kamers worden verhuurd aan arbeidsmigranten in woonwijken. Daarvan kan de gemeente er jaarlijks zo’n honderd controleren, door de geringe capaciteit van de afdeling handhaving. Het echte aantal ligt vermoedelijk een stuk hoger, omdat veel arbeidsmigranten zich niet op een adres registreren.

Witte kentekens

Een vastgoedeigenaar die actief in Roosendaal probeert panden te bemachtigen om daar arbeidsmigranten te vestigen, is Vincent Omer Dasgüney (51). Hij bezit in Roosendaal ruim dertig panden, allemaal aangekocht in de afgelopen tien jaar.

De panden van Dasgüney lijken op elkaar. Ze ogen hier en daar verloederd, in de tuinen staat onkruid en er staan auto’s met witte kentekens voor de deur. De deuren worden geopend door mensen uit Roemenië, Polen, Hongarije of Litouwen.

Niet iedereen weet wie de eigenaar van de panden is, blijkt uit een rondgang langs zes panden. Een jonge Roemeense arbeidsmigrant, die aan de rand van het centrum woont, wel. „Jazeker, Vincent”, zegt hij. Een stukje verderop vertelt een man uit het Roemeense Timisoara samen met zijn vier huisgenoten zo’n 2.500 euro per maand huur te betalen, voor een huis van nog geen 150 vierkante meter dat twee ton waard is. Het zijn dezelfde huurprijzen die de bewoners van de andere huizen ook betalen: zo’n 400 of 500 euro maandelijks per persoon, het varieert per huis hoeveel mensen er wonen.

De gemeente Roosendaal wil meer controle over de woningvoorraad in de stad. Woningbezit van vastgoedinvesteerder Dasgüney. Foto’s Merlin Daleman

In de gang van de huizen hangt een informatiekaart van uitzendbureau AllinFlex, dat zoals veel uitzendbureaus voor arbeidsmigranten ook hun huisvesting verzorgt. Dasgüney leidde dat bedrijf van 2004 tot 2019. Hij was ook vennoot van een ander uitzendbureau: Interim Jobs. Het zijn twee middelgrote bureaus met honderden veelal Oost-Europese werknemers, die voornamelijk werken in distributiecentra en de vleesverwerkende industrie in en rondom Roosendaal.

Inmiddels werkt Dasgüney niet meer in de uitzendwereld: sinds 2019 is hij eigenaar van een zonnepanelenbedrijf en beheert hij vastgoed. „Ik wilde altijd al vanaf mijn vijftigste rustig aan doen en in het vastgoed en de energiewereld stappen.”

AllinFlex huurt nu de panden van Dasgüney. Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor de huisvesting van de arbeidsmigranten. Volgens AllinFlex-eigenaar Ben Rommens houdt het bedrijf zich wat betreft kosten voor die huisvesting aan de wettelijk vastgestelde inhouding van maximaal 25 procent van het brutoloon. Dasgüney zegt niet te weten wat de arbeidsmigranten betalen voor hun woning. „Ik krijg van de uitzendbureaus, die de panden huren, tussen de 900 en 1.500 euro per woning.”

Sleutel

Dasgüney wil NRC graag meenemen langs door hem geselecteerde woningen. Geflankeerd door zijn accountant, Jean-Pierre Veraart, loopt hij twee bewoonde woningen binnen, zonder aan te bellen, hij heeft een sleutel. „Ik heb toestemming gevraagd”, zegt hij. Van binnen zijn de bovenwoningen opgeknapt en netjes opgeruimd. In de berging liggen open afvalzakken en op de brievenbussen staan geen huisnummers of namen. „Goed gezien, dat gaan we aanpassen”, reageert Dasgüney. Over het onderhoud zegt hij: „Als er tuinen vol onkruid staan, is dat de verantwoordelijkheid van de huurder.”

Een van de panden van Dasgüney is Hotel Merks, dat niet meer wordt gebruikt als hotel, aan de Brugstraat op loopafstand van het Roosendaalse treinstation. Sinds 2017 is Dasgüney eigenaar van het pand waarin ook een Italiaans restaurant zit. Het hotel heeft plaats voor zeventig arbeidsmigranten, maar volgens Dasgüney wonen er niet meer dan zo’n vijftig mensen. De verbouwing van het pand leidde tot frictie met de buurtbewoners, die meenden dat hij niet de juiste vergunning had om te verbouwen.

Ook FNV huurt van Dasgüney

Dasgüney verhuurt ook een klein grijs gebouw vlak bij een winkelcentrum aan de FNV. Die strijdt tegen uitzendbureaus die tegelijkertijd werkgever en huisbaas zijn, omdat het de afhankelijkheid van de arbeidsmigranten te groot maakt. Toch huurt de vakbond van een pandeigenaar die arbeidsmigranten huisvest die juist via zo’n constructie werken. De FNV zegt dat het vakbondshuis sinds 2017 te huren van Dasgüney: „Op het moment van het aangaan tot de huur van dit pand waren er geen negatieve signalen over deze meneer bij ons bekend.” Wel zegt de vakbond in het vervolg bij verhuurders extra aandacht te hebben voor „mogelijke uitbuiting door de verhuurder”. Maar in Roosendaal zit de FNV nog tot 2027 vast aan het verhuurcontract met Dasgüney.

Bewoners zeggen dat ze niet tegen de aanwezigheid van arbeidsmigranten zijn, maar ze zien sinds hun komst dingen waardoor ze zich minder prettig voelen in hun straat. In een appgroep waarschuwen ze elkaar voor rondzwervende vreemden in de buurt. De arbeidsmigranten zitten met meerdere mensen op een kamer, en zijn daarom veel buiten. Enkele jaren geleden zagen buurtbewoners hoe één van hen met een laken probeerde weg te komen uit het raam, en viel. Een stel in de straat herinnert zich een arbeidsmigrant die aan de deur kwam, met de vraag of hij 50 euro kon lenen, omdat hij honger had. Ze hebben hem een zakje eten meegegeven.

De oud-eigenaar van het Italiaanse restaurant onder Hotel Merks, Nico Lagerweij, herinnert zich dat de energierekening van het migrantenhotel op rekening kwam van het restaurant dat hij runde. Bovendien lag er volgens Lagerweij vuilnis rond het hele pand: „Ze moesten de bewoners er een week uithalen, zodat een bedrijfje het ongedierte kon verjagen, zo vies was het.”

Dasgüney erkent dat er kakkerlakken rondliepen in het migrantenhotel. Die heeft hij bij de verbouwing in 2019 weg laten halen door een ongediertebestrijder. Het gaat om één pand, zegt Dasgüney, dus is er één energierekening die het restaurant moet betalen. Hij zegt dat hij de kosten aan het eind van het jaar zou vergoeden, maar omdat Lagerweij een huurschuld had bij Dasgüney, is dat niet gebeurd.

Veel bewoners of (oud-)medewerkers van Dasgüney die NRC sprak, zeggen uit angst voor hem niet met naam genoemd te willen worden. Iedereen kent Dasgüney, maar hardop over hem spreken willen de meesten alleen in achterkamers of achter de gesloten voordeur. Meerdere betrokkenen vertellen hoe er geïntimideerd wordt. Een bewoonster die klaagde over het gangetje waar arbeidsmigranten in en uit lopen, terwijl het officieel geen onderdeel van het oude hotel is, kreeg van Dasgüney te horen: „Ik zou het zo laten als ik jou was.”

Foto Merlin Daleman

Nico Lagerweij herinnert zich dat toen hij de huurschuld niet meer kon betalen, Dasgüney belde dat hij wel wat mannetjes zou langsturen, die later ook langskwamen om het kasgeld op te halen. „Twee grote kerels, dat was wel intimiderend.”

Dasgüney erkent dat toen hij het hotel overnam er veel „gezeik” was met de buurt. Hij heeft zelf de indruk dat de verhoudingen weer goed zijn. „De intimidatie herken ik totaal niet, iedereen is welkom bij mij.” Er zijn volgens Dasgüney nooit mannen op Lagerweij afgestuurd: „Het is hier geen Texas toch?”

Inmiddels is Lagerweij vertrokken uit het restaurant. Hij wil geen zaken meer doen met Dasgüney. „Dit zaakje klopte gewoon niet. Maar Dasgüney zei vaak tegen mij: ik bepaal wat er in Roosendaal gebeurt, en niemand anders.” Volgens Dasgüney is dat nooit gezegd.

Ook op het gemeentehuis in Roosendaal worden de activiteiten van Dasgüney met argusogen gevolgd, zo bevestigen betrokkenen, omdat straten waarin hij panden koopt vaak verloederen. Op het gemeentehuis leeft de gedachte dat zijn groeiende vastgoedportefeuille hem een machtige positie aan tafel met de gemeente kan opleveren. Hij vertelde aan een ambtenaar en aan buurtbewoners dat hij de echte burgemeester van de stad is. Dasgüney ontkent dat met klem.

Meer vastgoed

Dasgüney probeert nieuw vastgoed in Roosendaal te bemachtigen om arbeidsmigranten te vestigen. Hij is geïnteresseerd in hotels, omdat daar al een vergunning op zit waardoor je mensen makkelijk kunt huisvesten. Toen een hotel vlak bij het station te koop stond, en er al een akkoord was met een andere ondernemer, heeft Dasgüney alsnog geprobeerd het te kopen, vertellen betrokkenen.

Dasgüney zelf zegt dat hij van die aankoop heeft afgezien na een gesprek met de gemeente: „Ze beloofden mij een locatie voor arbeidsmigranten buiten Roosendaal.” Maar die kwam er nooit. „Ik heb spijt dat ik het hotel niet heb gekocht, want daar ben ik veel geld mee misgelopen.”

Ook zijn plannen om een ‘resort’ voor arbeidsmigranten met vijfhonderd slaapplekken, een fitnesscentrum, bioscoop en bowlingbaan te bouwen buiten het stadscentrum kreeg nul op het rekest van de gemeente. „Ik wil graag buiten de stad bouwen, maar al mijn plannen worden afgewezen en zelf komt de gemeente niet met alternatieve locaties.”

Een woordvoerder van de gemeente Roosendaal zegt dat zij niet bekend is met formele toezeggingen die over een andere locatie in de gemeente Roosendaal gedaan zouden zijn.

Lees ook Flexwerk wordt duurder, dus de tomaat ook

Wethouder René van Ginderen (CDA) zegt „liever niet meer te willen” dat er in Roosendaal panden worden opgekocht door beleggers om arbeidsmigranten te huisvesten, mede vanwege de gevolgen in de wijken. Daarom wordt gewerkt aan grote opvanglocaties voor arbeidsmigranten aan de rand van de stad. Hij noemt het voorbeeld van een migrantenhotel aan het spoor in het noorden van de stad, waar „tevredenheid alom” over zou zijn: ruime kamers en goede voorzieningen.

Burgemeester Han van Midden zegt dat hij niet kan ingaan op individuele gevallen. Wel zegt hij „geschrokken maar niet verbaasd te zijn” over de verhalen over vastgoedondernemer Dasgüney. „Wij zullen als gemeente een krachtig weerwoord moeten bieden en dat doen we nu te weinig. Ik moedig mensen aan om aangifte te doen als sprake is van intimidatie.”

Van Midden benadrukt dat het „onwenselijk” is dat individuele vastgoedondernemers tientallen panden opkopen om er arbeidsmigranten te huisvesten, omdat de leefbaarheid van de stad erdoor onder druk komt te staan. Hij zegt dat hij hulp nodig heeft van het Rijk om de problemen met investeerders die panden opkopen echt aan te pakken. Hij wil meer bevoegdheden om panden die verloederd zijn, of waar sprake is van overbewoning of oneigenlijke bewoning, verplicht te laten opknappen of anders te onteigenen. „De Huisvestingswet biedt nauwelijks handvatten voor een gemeente om op te treden. Dat moet veranderen, gemeenten moeten meer bevoegdheden krijgen, anders kunnen we geen vuist maken tegen dit soort vastgoedondernemers.”

Als „noodrem op de woningmarkt” wil de burgemeester zelfs een verkoopstop in kwetsbare wijken kunnen uitvaardigen. „Dat is bijna communistisch, maar ik ben nu zo ver dat we dat in Roosendaal echt nodig hebben om de problemen aan te pakken.”

Over dit artikel

NRC sprak voor dit verhaal met bewoners van Roosendaalse wijken, (oud)-medewerkers van Dasgüney, en andere direct betrokkenen. Veel mensen zeggen uit angst voor Dasgüney niet met naam genoemd te willen worden. Vincent Omer Dasgüney is door middel van een uitgebreide vragenlijst om een reactie gevraagd, wat resulteerde in een lang telefoongesprek, een gesprek op kantoor en een rondleiding langs door hem geselecteerde panden. De reactie van Dasgüney is in de tekst verwerkt.