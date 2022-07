Amsterdams corps laat onderzoek doen naar vrouwonvriendelijke toespraken

Het Amsterdamse studentencorps heeft een „onafhankelijk orgaan” gevraagd onderzoek te doen naar de vier leden die zeer vrouwonvriendelijke toespraken gehouden zouden hebben. Dat schrijft de rector van de vereniging, Heleen Vos, in een mail aan alle leden die is ingezien door NRC. Dit kan leiden tot de schorsing van de vier sprekers, of tot de beëindiging van hun lidmaatschap. Dinsdagavond zijn de mannen niet welkom op het afsluitende evenement van de negendagen durende lustrumviering, waar zij hun toespraken eerder deze week hielden.

Ook schrijft Vos dat de vereniging wil onderzoeken „in welke mate leden in functie gefaald hebben op te treden” om de „kwetsbare waarden” van het corps (ASC/AVSV) te verdedigen. Het Amsterdamse studentencorps is al enige tijd bezig met een cultuurverandering, onder meer nadat het vorig jaar in opspraak kwam vanwege geweldsexcessen tijdens de ontgroeningsperiode. Ten minste zes disputen hadden zich die zomer schuldig gemaakt aan „grove mishandeling en vernedering”. Traditionele ontgroeningen werden afgeschaft.

Afgelopen zondag hielden twee leden van de ontgroeningscommissie, een lid van het dagelijks bestuur van de vereniging en een ‘gewoon’ lid toespraken waarin zij onder meer over vrouwen spraken als „niks meer dan hoeren” en „sperma-emmers”. Ook werd gezegd dat ze „nekken van vrouwen zouden breken zodat ze hun lul erin konden stoppen”. Gezien de poging tot cultuurverandering zijn de toespraken van de vier mannen volgens de rector „des te pijnlijker”. Ze laten zien dat er „een lange weg te gaan is voordat in de praktijk bereikt is” wat de vereniging met de „cultuuromslag” voor ogen heeft.

Vrouwelijke corpsleden schreven in een interne brief geschokt te zijn door de woorden. „Wij horen mannen denken: het is maar een grap. Volgens ons is de grap voorbij”, aldus de ondertekenaars. „Een jaar lang cultuurverandering etaleren en vervolgens dit soort termen zelf uitkramen en het wordt nog toegejuicht ook? Neemt de senaat nou zijn eigen cultuurverandering niet serieus?” De brief werd door 273 vrouwelijke leden ondertekend.