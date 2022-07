VU en UvA roepen internationale studenten zonder woonruimte op thuis te blijven

De Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) raden internationale studenten af naar Nederland te komen als ze van tevoren geen huisvesting hebben kunnen vinden. Met nog een goede maand tot de start van het nieuwe academisch jaar, doen de VU en de UvA deze oproep, zo bevestigen de universiteiten na berichtgeving van Het Parool. De VU raadt studenten die voor 1 augustus nog geen kamer hebben af te komen. Het advies van de UvA geldt tot 15 augustus.

De afgelopen jaren bleken vanwege de coronapandemie leegstaande hostels en vakantieparken uitwijkmogelijkheden, maar nu die opties sterk zijn verminderd, zien de universiteiten in de hoofdstad zich genoodzaakt studenten op te roepen hun studieplannen af te blazen. Momenteel hebben zich ruim 70.000 studenten voor beide Amsterdamse universiteiten aangemeld, van wie ruim 17.000 internationale studenten.

‘Niet de boodschap die je wilt afgeven’

Volgens een inventarisatie van Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU) raadden zeker vier andere universiteiten studenten af naar Nederland te komen als ze geen woning kunnen vinden. Een woordvoerder van de koepelorganisatie benadrukt dat de oproep om thuis te blijven „niet een boodschap is die je wilt afgeven, maar dat het wel nodig is omdat we studenten goed willen voorlichten over de situatie in studentensteden”. Zeker omdat universiteiten internationalisering nog altijd als iets positiefs zien - onder meer om internationaal talent aan te kunnen trekken. De Universiteit Utrecht deed een vergelijkbare oproep als de UvA en de VU daarom eerder „met pijn in het hart”.

Universiteiten kunnen met de huidige wetgeving buitenlandse studenten niet weigeren. Een wetsvoorstel dat universiteiten mogelijkheden zou geven dat wél te doen werd onlangs door minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) op de lange baan geschoven. Het aantal internationale studenten is de afgelopen jaren volgens internationaliseringsorganisatie Nuffic gestaag gegroeid tot 115.000 studenten in het afgelopen studiejaar, onder meer vanwege relatief betaalbare studies en de grote beschikbaarheid van Engelstalig onderwijs.

