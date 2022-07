Vrouwen Amsterdams studentencorps voelen zich ‘onveilig’ na toespraken

Bijna driehonderd vrouwen van het Amsterdams Studenten Corps (A.S.C.-A.V.S.V.) voelen zich onveilig na seksistische toespraken van vier mannelijke leden. Dat staat in een interne brief, in handen van NRC, die is ondertekend door 273 vrouwelijke corpsleden.

Afgelopen zondag werden toespraken gehouden ter gelegenheid van het 34ste lustrum van de vereniging, waarbij negen dagen lang festiviteiten plaatsvinden. Meerdere „vooraanstaande” mannelijke leden lieten zich daarbij „ronduit beledigend, treurig en beschamend” uit, aldus de ondertekenaars.

In de toespraken worden vrouwen aangeduid als „niks meer dan hoeren” en „sperma-emmers”. Een mannelijk corpslid zei dat ze „nekken van vrouwen zouden breken zodat ze hun lul erin konden stoppen”. Vrouwelijke corpsleden schrijven geschokt te zijn door de woorden. „Wij horen mannen denken: het is maar een grap. Volgens ons is de grap voorbij”, aldus de ondertekenaars. „Een jaar lang cultuurverandering etaleren en vervolgens dit soort termen zelf uitkramen en het wordt nog toegejuicht ook? Neemt de senaat nou zijn eigen cultuurverandering niet serieus?”

Cultuurverandering

Het Amsterdams studentencorps kwam vorig jaar ook al in opspraak. Toen werden de traditionele ontgroeningen per direct en definitief afgeschaft vanwege geweldsexcessen. Ten minste zes disputen hadden zich tijdens de ontgroeningen schuldig gemaakt aan „grove mishandeling en vernedering”, schreef de senaat na intern onderzoek op de site. Als gevolg hiervan werd de financiering van de vereniging door de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam stopgezet.