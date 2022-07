Voormalig Noord-Iers premier en Nobelprijswinnaar David Trimble overleden

De voormalige Noord-Ierse premier David Trimble is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat melden Britse media maandag. Trimble was medeverantwoordelijk voor het Goedevrijdagakkoord van 1998, waarmee na decennia van dodelijk geweld en onrust stabiliteit kwam op het Ierse eiland. Voor zijn rol in dit vredesproces ontving de protestantse Trimble, samen met de katholieke leider John Hume, de Nobelprijs voor de Vrede.

De Britse politiek reageert maandag verslagen op het overlijden van de oud-premier. De huidige leider van de UUP, Doug Beattie, herinnert zich Trimble als „een man met moed en visie”, schrijft hij in een verklaring. „Hij koos ervoor om de kans op vrede te grijpen toen die zich voordeed en probeerde een einde te maken aan de decennia van geweld die zijn geliefde Noord-Ierland teisterden.”

Brandon Lewis, tot voor kort de Britse minister voor Noord-Ierland, noemt Trimble maandag in een bericht op Twitter „een briljant staatsman”, die altijd zal worden herinnerd als medeverantwoordelijke voor het Goedevrijdagakkoord. Ook de Ierse premier Micheál Martin is maandag lovend over Trimble, en stelt dat die „een cruciale en moedige rol” heeft gespeeld in het realiseren van vrede in Noord-Ierland.

Goedevrijdagakkoord

Trimble begon zijn carrière in de jaren zeventig als docent rechten, om zich in 1978 aan te sluiten bij de UUP, de partij die hij jarenlang heeft geleid. Ruim tien jaar later knoopte hij als eerste afgevaardigde van die partij een gesprek aan met vertegenwoordigers van de Republikeinse partij Sinn Fein, de politieke tak van het Ierse Republikeinse Leger (IRA). De gesprekken waren succesvol en leidden ertoe dat de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Ierland op 10 april 1998, op Goede Vrijdag, een vredesakkoord sloten. Een overeenkomst die een einde maakte aan jarenlange, bloedige rivaliteit tussen unionisten (meestal protestants), die vinden dat Noord-Ierland bij het VK hoort, en nationalisten (meestal katholiek).

Trimble is „vredig overleden” na „een korte ziekte”, schrijft zijn familie maandag in een verklaring waarover Britse media schrijven. Hij laat een vrouw en vier kinderen achter.