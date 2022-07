Terrasperikelen

Het voelt als een voorrecht wanneer ik op zomaar een doordeweekse dag naar het strand fiets. De wind waait door mijn haren, strijkt warm langs mijn benen en krijgt grip op mijn zomerjurk. Lachend duw ik de stof omlaag. Het belooft warm te worden. Bij mijn favoriete strandtent is het mooiste plekje nog onbezet. Ik geniet van mijn koffie terwijl mijn tenen in het nog koele zand graven. Gelukzalig staar ik naar het diffuse ochtendlicht boven de aanrollende golven. Ik rek me uit. Dit is genieten in optima forma. Ik pak mijn boek uit mijn tas en begin te lezen.

Tegen twaalven begint het terras vol te stromen. Een jong stel komt over de loopplank aanlopen. Hij zegt iets grappigs, zij lacht lief naar hem. Hij heeft een goed getraind lijf. Zij heeft haar lange bruine haar met een paar spelden in een nonchalante wrong vastgezet. De vrolijkgekleurde Ibizajurk danst vrolijk om haar benen.

Naast mij zijn twee comfortabele loungestoelen vrijgekomen.

Ik zie hem ernaar wijzen. „Kom gauw, voor ze bezet zijn.”

„Ga jij alvast zitten. Ik kom zo. Cynthia staat daar verderop. Even kletsen.”

Schichtig zie ik hem de kant opkijken die zij aanwijst. Hij wil haar nog tegenhouden, maar ze is al weg. Hij volgt haar met zijn ogen terwijl hij plaatsneemt.

Een stevige kerel met een prominente bierbuik kijkt zoekend om zich heen. Alle plekjes zijn bezet. „Kan ik hier zitten?” Hij wijst op de vrije loungestoel.

„Mijn vriendin komt zo terug.”

„O, dan ben ik zo weer weg hoor. Best druk, hè”, zegt de bierbuik terwijl hij in de stoel neerploft.

„Waarschijnlijk omdat Pinksteren eraan komt”, zegt de sportieve man afwezig.

Ik volg het tafereel vanuit mijn ooghoek en spits mijn oren om niets te hoeven missen. Er hangt iets in de lucht. Ik voel het.

„Ach Pinksteren … is dat nou na Pasen? Ik kan die zooi nooit uit elkaar houden. Ga jij wel eens naar Pinkpop, of is het nou Paaspop?” De vetplooien in zijn buik golven heen en weer als hij om zijn eigen flauwe grap lacht.

Geïrriteerd kijkt de ander de bierbuik aan.

„Niet leuk?” Hij krijgt geen antwoord. „Hé! worden we hier nog bediend?’ Zijn stem schalt over het terras. Met zijn blubberarmen zwaait hij naar de serveerster. „Hé, moppie, twee koffie hier.”

De bierbuik pakt zijn telefoon. „Effe mijn maat bellen en instructies geven. Die dakkapel moet er nog dit weekend in.”

Nerveus zie ik de sportschoolman in de richting kijken waarin zijn vriendin is verdwenen. Hij kijkt op zijn horloge en dan weer voor zich uit.

In de verte komt de vriendin met grote driftige passen aangelopen. Haar Ibizajurk fladdert geagiteerd rond haar benen. Met een gezicht op onweer plant ze haar armen in haar zij en gaat vlak voor hem staan. Haar boezem gaat hijgend op en neer. Om zich te kunnen oprichten moet hij een beetje achterover hellen. Met haar gezicht op een afstand van een paar centimeter smijt ze de woorden in zijn gezicht. „Cynthia godbetert, hoe haal je het in je hoofd klootzak. Je mag haar hebben, de trut. Met een strik eromheen, de sloerie.” Ze haalt uit met vlakke hand.

Haar blote voeten bonken op de houten loopplank als ze wegstampt. Over haar schouder schreeuwt ze totaal overbodig. „Het is uit!”

De vriend die plotseling geen vriend meer is, zakt terug in zijn stoel en wrijft over zijn wang. Zijn mondhoek trekt nerveus.

De bierbuik helt naar hem over en klopt hem op zijn hand. „Biertje dan maar?”