Tegenvallende resultaten voor Philips door verstoringen op de internationale markt

Philips heeft in het tweede kwartaal van dit jaar minder medische technologie verkocht dan in het eerste. Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde kwartaalcijfers van het Nederlandse bedrijf. De negatieve resultaten — een omzetdaling van 7 procent — zijn vooral te wijten aan problemen in de toeleveringsketen, zegt Philips, die is verstoord door coronalockdowns in China en inflatie door de oorlog in Oekraïne. Het medische technologiebedrijf verwacht nu daarom over het hele jaar minder omzet dan eerder werd gedacht.

Ook de affaire omtrent de potentieel gevaarlijke slaapapneu-apparaten, waarvan Philips er wereldwijd miljoenen verkocht, blijft het bedrijf achtervolgen. Philips heeft laten weten in gesprek te zijn met het Amerikaanse Openbaar Ministerie over een schikking om de affaire daar af te wikkelen. Die kan het bedrijf nog meer pijn doen.

In de slaapapneu-apparaten is geluiddempend schuimrubber verwerkt dat gebruikers gedeeltelijk kunnen inslikken of -ademen. Ook bestaat het risico dat het schuimrubber potentieel kankerverwekkende chemicaliën afgeeft. Vorig jaar begon Philips met een grootscheepse terugroepactie van slaapapneu-apparaten. Inmiddels heeft het concern drie van de vijfenhalf miljoen vervangende slaapapneu-apparaten of reparatiekits geproduceerd.

Topman Frans van Houten verwacht ondanks de problemen in de toeleveringsketen dat Philips vanaf het derde kwartaal weer gaat groeien — ondanks de blijvende macro-economische uitdagingen. Het technologieconcern heeft diverse maatregelen genomen om de toeleveringsketen minder vatbaar te maken voor de grillen van de markt. In het verslag wordt niet toegelicht wat dat concreet betekent. Het aandeel van Philips zakte maandagochtend onder de twintig euro: precies twee keer zo laag als een jaar geleden.