‘Rijksdienst al jaren kritisch op verzamelen van persoonsgegevens door politie’

De politie verzamelt automatisch persoonsgegevens van zeker negen miljoen mensen, zoals adressen, nationaliteiten en burgerservicenummers. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens maakt zich al sinds 2015 zorgen over dit beleid, concludeert dagblad Trouw op basis van een ruim twee jaar oude interne memo dat het inzag. In het document werd besproken dat het verzamelbeleid zou veranderen, maar na twee jaar is dit nog altijd niet gelukt, aldus Trouw.

Agenten vragen gegevens op van burgers waarmee ze te maken krijgen, zoals slachtoffers, getuigen of verdachten. Deze mensen krijgen in het politiesysteem een zogeheten „afnemersindicatie”, zodat hun persoonlijke gegevens – van bijvoorbeeld verhuizing, de geboorte van een kind of een huwelijk – automatisch worden ververst. Deze indicatie wordt nooit meer verwijderd, ook niet als iemand overlijdt. Hoeveel van de ruim negen miljoen gevolgde mensen momenteel nog in leven zijn, is niet duidelijk. Evenmin is helder waar de politie deze gegevens voor verzamelt.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens schreef in het ruim twee jaar oude memorandum, dat in handen is van Trouw, dat het verzamelbeleid moest veranderen. Voortaan zou een afnemersindicatie „alleen voor specifieke groepen of handmatig voor afzonderlijke personen” worden gebruikt. Onder die ‘specifieke groepen’ zouden bijvoorbeeld onder anderen alle verdachten vallen. Dat de politiesystemen nog steeds niet zijn aangepast, komt volgens de politie door logge computersystemen die niet zomaar uitgezet kunnen worden. Dit jaar zou er alsnog een begin gemaakt worden met de aanpassing van het verzamelsysteem.

De korpsleiding van de politie en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens konden NRC maandagochtend niet inhoudelijk te woord staan.