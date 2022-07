Onderzoek naar BinckBank door twee toezichthouders

Zowel de Nederlandse als de Franse markttoezichthouder doet onderzoek naar BinckBank. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de bank inmiddels een zogeheten last onder dwangsom opgelegd vanwege twee overtredingen. Mocht BinckBank die niet tijdig herstellen, volgt een boete van 500.000 euro. De AFM wil niet zeggen waarvoor de last onder dwangsom precies is opgelegd en binnen welke termijn de overtredingen hersteld moeten zijn.

De online beleggersbank zelf heeft het in haar jaarverslag over „tekortkomingen in het toezicht op producten” en „tekortkomingen in kostentransparantie”. Op dat laatste punt is vooralsnog alleen een aanwijzing gegeven en kan later een officiële last onder dwangsom volgen.

Volgens Het Financieele Dagblad, dat als eerste over de onderzoeken schreef, wordt er onder meer onderzoek gedaan naar de verkoop van zogeheten turbo’s. Dat is een beleggingsproduct met hefboomwerking. Hierbij speculeert iemand op stijging of daling van een koers. Maar in plaats van het volledige bedrag voor het kopen van bijvoorbeeld een aandeel zelf in te leggen, leent de belegger een belangrijk deel. Het mogelijke rendement is daardoor groter, maar het verlies als het misgaat ook.

BinckBank is een van de aanbieders van deze risicovolle turbo’s in Nederland. De AFM heeft de regels rond turbo’s vorig jaar aangescherpt.

Frans onderzoek

Naast de AFM doet ook de Franse tegenhanger AMF onderzoek naar Binck-Bank. Reden is de overname van het bedrijf door het Deens-Chinese Saxo in 2019. De overgang leidde tot veel frustratie onder enkele honderdduizenden Binck-beleggers. Zij klaagden erover dat de overstap naar het nieuwe platform niet vlekkeloos verliep. Betalingsopdrachten mislukten, transacties werden vertraagd en ook zouden klanten onterechte kosten in rekening zijn gebracht. De helpdesk was ondertussen slecht bereikbaar waardoor klanten niet snel geholpen konden worden.

De AMF zou nu specifiek kijken naar de verplaatsing van beleggingsportefeuilles van Franse klanten. Welke mogelijke sancties BinckBank daar boven het hoofd hangen, is niet bekend. Het onderzoek moet in het vierde kwartaal van 2022 zijn afgerond.

Beleggersvereniging VEB heeft inmiddels vragen gesteld aan Binck over de situatie. De VEB is „bezorgd” over de gang van zaken bij Binck, en verwijst naar de risicoparagraaf van accountant Deloitte. Daarin wordt de „verhoogde” controle door de toezichthouder expliciet benoemd als risico voor BinckBank.

„We zien wat dingen waarvan je denkt: dat is wel apart”, zegt een VEB-woordvoerder. „Steeds weer zei Binck-Bank na de problemen bij de overgang naar Saxo: het kan vanaf hier alleen maar beter gaan voor klanten. Als dan een accountant die controle expliciet opmerkt als risico, is dat wel iets om alert op te zijn.” De onderzoeken door toezichthouders waren bij de VEB „niet bekend”. „Het is duidelijk dat er een hoop niet goed is gegaan.”

Binckbank boekte in 2021 voor 190 miljoen euro aan inkomsten. Onder de streep resulteerde dat in een nettowinst van ruim 55 miljoen euro – 16,5 procent minder dan het jaar ervoor.