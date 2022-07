Omroepen overtraden regels niet met hulp Kelder bij campagnefilmpjes FvD

Omroepen AvroTros en WNL hebben geen regels overtreden met de financiering van Forum voor Democratie-campagnefilmpjes door presentator Jort Kelder. Die conclusie trekt het Commissariaat voor de Media (CvdM) maandag na onderzoek naar de kwestie. Volgens de toezichthouder hebben de omroepen naar de letter van de wet gehandeld, maar „zijn er vraagtekens te plaatsen” bij hoe de werkgevers van Kelder de geest van de wet hebben toegepast.

De presentator raakte in juli vorig jaar in opspraak. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zei toen in een podcast dat Kelder een van zijn redacteuren die zonder werk zat had betaald om filmpjes te maken voor de partij van Baudet. Kelder bevestigde vorig jaar de betaling voor de filmpjes – onder meer van een kroegentocht in Groningen en het carnaval in Den Bosch – maar vond niet dat zijn journalistieke onafhankelijkheid in het geding was. De presentator zegt maandag tegen persbureau ANP blij te zijn met de conclusie van het CvdM, maar erkent tegelijkertijd dat het „terugblikkend wellicht wat onhandig moge zijn geweest”.

De mediawaakhond schrijft dat er door AvroTros en WNL slechts „minimale invulling” is gegeven aan de processen die de redactionele onafhankelijkheid moeten waarborgen. Daardoor lopen de omroepen in de toekomst het risico op belangenverstrengeling en het schenden van de redactionele onafhankelijkheid. Het CvdM noemt dat „zorgelijk” en stelt met de omroepen in gesprek te gaan over hoe deze risico’s te ondervangen.

Lees ook: Jort Kelder financierde campagnefilmpjes Forum voor Democratie