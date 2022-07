Meer dan 30 cent voor een baguette in Senegal? ‘ Impossible

Een van de rolluiken wil net niet helemaal naar boven, alsof de bakkerij van Saliou Gueye op het punt staat dicht te gaan. Maar nee, zo staat op de gevel in dikgedrukte letters. Boulangerie Patisserie Oumar Gueye in een volkswijk in de Senegalese hoofdstad Dakar is 24 uur open, zeven dagen per week. Ze wáren 24 uur open, lacht Gueye, een boomlange vent die boven zijn toonbank uit torent. „Nu zijn we open tot middernacht.”

De 45-jarige Gueye kent niet anders dan het bakkersleven. Zijn vader, wiens naam op de witte gevel staat onder die van zijn oudere broer Oumar („ik wilde hen eren”), opende zijn bakkerij in de tijd dat Senegal nog een kolonie van Frankrijk was. Ook hier, in Ouakam. Net als Gueyes vijf broers, al is één van hen nu uitgeweken naar een andere wijk. De bakkerij die Gueye, de jongste, nu in zijn eentje bestiert, liet-ie aan hem na.

„Je had het hier eerst eens moeten zien”, zegt hij. De boel viel uit elkaar. Nu glanzen witte tegels aan de muur en liggen de vitrines vol met ronde melkbroodjes en cakejes. Maar daarvoor komen de meeste bezoekers niet die zich geduldig voor zijn toonbank opstellen. Ze komen voor de warme baguettes waarnaar de hele bakkerij geurt en die achter Gueye in rechte rijen staan uitgestald, voordat hij ze een voor een in een papiertje wikkelt.

De laatste tijd heeft hij aan zijn receptuur gesleuteld om zijn baguettes nog beter te maken, zegt Gueye als de drukte voorbij is. De tijden vragen erom. „Alle bakkers hebben het zwaar.” De Franse baguette is zo’n onwrikbaar onderdeel van het dagelijkse ritueel van Senegalezen dat de prijs al jaren door de overheid wordt vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de zakken meel die de molenaars verkopen, gemalen van geïmporteerd tarwe.

Maar vorig jaar waren die prijzen al niet meer vol te houden, klaagden de molenaars, die dreigden te staken – zelfs nadat de regering de importbelasting op tarwe had geschrapt. In december ging het ministerie overstag, liet de molenaars hun prijzen voor een 50 kilozak meel iets verhogen en subsidieerde de rest. Ook de prijs van de baguettes werd aangepast: van 23 eurocent, naar 27 cent.

Nu vreest Gueye het ergste. „Ook die prijzen zijn allang niet meer reëel.” Importeerde Senegal zijn tarwe vroeger vooral uit Frankrijk, de laatste jaren werden Rusland en Oekraïne met zo’n 60 procent de belangrijkste leveranciers. De oorlog heeft nog niet voor tarwetekorten gezorgd, zegt de bakker. Maar de prijzen zijn wel omhoog geschoten. Net als alle andere prijzen. De inflatie in Senegal was in juni 7,4 procent.

„Het punt is”, zegt Gueye, „als ik mijn prijzen verhoog, dan kunnen mensen het niet meer betalen.” Dus zijn cakejes zijn nog 53 eurocent, al is boter nu bijna twee keer zo duur. Wel stopte hij met bezorgers zijn baguettes bij buurtwinkeltjes te laten leveren. Per brood was hij bijna 5 cent kwijt aan die extra verkooppunten. Wat over was, moest-ie terugnemen.

De subsidie die de overheid aan molenaars betaalt om de gestegen prijzen te compenseren, loopt nog tot 31 juli, de dag dat er ook parlementaire verkiezingen zijn. Onzeker is wat daarna gebeurt. „Het wordt een catastrofe als ze ons de echte prijzen moeten rekenen”, zucht Gueye. 30 cent voor een baguette kan misschien nét. Maar nog meer? „Impossible”.

Maar Gueye is een man met een plan. Waar zijn broers, net als vrijwel alle bakkers, alleen baguettes verkopen, begon Gueye een paar jaar terug ook broden te maken met lokale granen als mais en gierst. Eerst in kleine hoeveelheden, maar inmiddels ligt heel het middenschap achter hem vol. Met de landelijke federatie van bakkers zijn ze aan het kijken hoe ze deze pains locales nu nog meer kunnen promoten.

Hij is het type niet om bij de pakken neer te zitten, zegt Gueye vrolijk. „Ik heb veel om voor te vechten.”

Over deze serie Oplopende prijzen, energie, droogte, de tarweproblematiek; het komt allemaal samen in een bakkerij. In de serie Bij de bakker doet een buitenlandcorrespondent wekelijks verslag van een bakker ergens ter wereld.

De baguette Als het in Senegal over brood gaat, dan gaat het vrijwel altijd over de baguette. Die wordt vooral ’s ochtends gegeten. Thuis of bij een van de duizenden stalletjes op straat waar ze de baguette beleggen met een spread van vis of bonen. Ei of vlees kan ook. Tot december kostte een Franse baguette omgerekend 23 eurocent, daarna werd de prijs verhoogd naar 27 cent. Dat lijkt weinig, maar het minimum maandinkomen in Senegal is zo’n 55 euro. Senegals traditionele brood is de Tapalapa. Het lijkt op een Frans stokbrood, maar is compacter en wordt gemaakt van onder meer tarwe- en gierstmeel.