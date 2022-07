Marianne Vos wint tweede etappe en pakt de gele trui

De Nederlandse wielrenner Marianne Vos heeft de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. Vos sprintte na 135 kilometer naar de zege in het Franse Provins, de ritwinst bezorgde haar de eerste plek in het algemeen klassement. Ze neemt de gele leiderstrui over van landgenoot Lorena Wiebes, achter wie ze zondag als tweede eindigde in de openingsetappe.

Vos sprong vlak voor de finish op het juiste moment weg uit een kopgroep van zes vrouwen. De kopgroep vormde zich op enkele kilometers van de streep, toen het door valpartijen uiteenvallende peloton de zes moest laten gaan. Uiteindelijk bleek de sprint van de ervaren Vos de andere vrouwen te machtig. In het algemeeen klassement heeft ze tien seconden voorsprong op de Italiaanse Silvia Persico en twaalf seconden op de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

De 35-jarige Vos, meervoudig wereld- en Olympisch kampioen op de baan en de weg, was jaren een groot pleitbezorger van een vrouwenversie van de Tour de France, de wedstrijd die dit jaar voor het eerst sinds 2009 georganiseerd wordt. In acht etappes strijden 144 vrouwen om de prijzen. Na afloop sprak Vos van een „prachtige dag” en complimenteerde haar teamgenoten van Jumbo-Visma over hoe ze haar hadden „afgezet”.

Lees ook: Vrouwen-Tour niet langer in de schaduw van de mannen