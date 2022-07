KPN weet eindelijk weer een beetje wat groei is

Iedereen aan de glasvezel. Dat is waar de huidige groeistrategie van telecombedrijf KPN wel zo’n beetje op neer komt. Het bedrijf wil tegen het einde van 2026 circa 6,5 miljoen huishoudens in Nederland hebben aangesloten op een glasvezelverbinding. Dat is fijn voor de consument (want: sneller en stabieler internet) en ook voor KPN zelf, aangezien een glasvezelabonnement dikwijls duurder is dan een vergelijkbaar abonnement bij een dsl- of kabelprovider.

Het ‘verglazen’ van Nederland krijgt na jaren van dralen de nodige vaart mee. Zo heeft Eindhoven sinds vorige maand als eerste van de vijf grootste steden een stadsdekkend glasvezelnetwerk. Zo ver is de rest van het land nog niet. Tot dusver heeft ruim de helft van Nederland, 5,2 miljoen huishoudens, toegang tot glasvezel, blijkt uit de laatste cijfers van Telecompaper. Daarvan waren eind april 3,3 miljoen verbindingen aangelegd door marktleider KPN, dat hierbij concurreert met Delta en Open Dutch Fiber (met hoofdhuurder T-Mobile).

Maar als zo’n verbinding er eenmaal ligt, ben je er nog niet. Een aangesloten huishouden moet vervolgens nog wel overstappen naar een glasvezelabonnement, benadrukt analist Konrad Zomer, die het aandeel volgt voor ABN Amro-Oddo BHF. „Je kunt wel geulen graven en glasvezel uitrollen, maar als een klant de schouders ophaalt en nog tevreden is met het huidige abonnement, dan is het voor KPN duur. De aanleg kost zo’n achthonderd euro per huishouden, best veel geld.”

Aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar stond de teller voor KPN op een kleine 1,7 miljoen glasvezelklanten. Daarmee ligt het percentage van mensen die overstappen momenteel rond de 50 procent. „Dat KPN nu zegt een omslagpunt gepasseerd te hebben van koper naar glasvezel, maakt mij niet zoveel uit”, zegt Zomer. „Het doel van 6,5 miljoen huishoudens in 2026 halen is belangrijker – en daar ligt KPN goed op schema. Glasvezel is onderhoudsvriendelijk: als het er eenmaal ligt, heb je er voor lange tijd geen omkijken meer naar, terwijl er wel elke maand geld binnenkomt. Zo’n stabiele cashflow vinden beleggers aantrekkelijk.” Dat blijkt ook uit de beurskoers, die zo’n 20 procent hoger staat dan begin dit jaar.

KPN verdient nu al meer aan glasvezel. Het bedrijf behaalde in de eerste drie maanden van dit jaar een winst van 179 miljoen euro, 27 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De kwartaalomzet steeg met 1,6 procent naar ruim 1,3 miljard euro. Voor die groei snoeit KPN overigens de laatste jaren ook stevig in de personeelskosten: van 13.200 fte in 2017 naar 9.700 eind vorig jaar, een afname van 3.500. Ook rekent KPN net als zijn grootste concurrent VodafoneZiggo de hogere kosten voor energie door aan zijn klanten: per 1 juli stegen de tarieven voor bestaande klanten nog eens met gemiddeld 1,90 euro per maand.

Op die manier weet KPN na lange tijd weer wat groei is. Al is die nog bescheiden, zegt ING-analist David Vagman vanuit Brussel. „De winstgevendheid van KPN is nog altijd niet fantastisch. Maar er is nu wel vertrouwen dat ze hun jaardoel, een brutobedrijfsresultaat van 2,4 miljard euro, gaan halen.” De glasvezelstrategie maakt KPN desondanks interessant voor investeerders, zegt hij. „KPN is in de huidige markt een veilige keuze, het presteert tamelijk goed. Maar verwacht ook weer niet te veel groei, de Nederlands telecommarkt is een volwassen markt.”

De twee analisten zitten woensdagochtend weer klaar, als KPN zijn tweedekwartaalcijfers bekendmaakt. Zomer: „Ik verwacht dat deze cijfers net als die van het eerste kwartaal prima zullen zijn, maar niet spetterend. Desalniettemin koersen ze dit jaar af op omzetgroei, en dat is voor het eerst in ruim tien jaar.”