Humberto Tan laat zich in Zomergasten van een mild-activistische kant zien

Tv-presentator Humberto Tan (56), de eerste gast van het 35ste seizoen van Zomergasten, laat het woord aan vrouwen. Twee vrouwen. De vrouw die zijn levensmotto het allerbest verwoordt is zijn moeder. De uitzending opent met haar, in een fragment uit Van gewest tot gewest (1999). Hillie Axwijk, Humberto’s moeder, is maatschappelijk werkster in de Bijlmer. Zij is er in de jaren zeventig komen wonen en ze voedt er vier kinderen op, Humberto is haar jongste, hij kwam op z’n vijfde naar Nederland.

Ze praat over de problemen van ándere Surinamers in de wijk. Geen werk of geld, wel verveling en verslaving. Aanpassingsproblemen, ziet ze. De begeleiding van Surinamers door de Nederlandse overheid schiet te kort, vindt ze. Maar ze vindt ook dat iedereen zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor hoe zijn leven loopt.

Ze wordt gefilmd in het winkelcentrum, waar ze een jongeman tegen het lijf loopt en de oren wast. Hoezo loopt hij te niksen? „Ga leren. Je bent toch niet stom.” Háár zoon ging naar het gymnasium, leerde schaken, studeerde rechten en was vast advocaat geworden als hij niet had gekozen voor de tv. En hij is maar mooi te gast bij Zomergasten, ook al stormde het vooraf op Twitter of hij daarvoor niet te licht was, voor zo’n highbrow programma , al suggereerden anderen juist dat hij er zat omdat hij donker is.

De tweede vrouw die Humberto zijn zegje laat doen, is net als hij jurist. Rechter Ruth Bader-Ginsburg van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Zij verdedigde, in 1975 – ze was toen advocaat – een vader van een pasgeboren zoon. De moeder was in het kraambed overleden. Om voor de baby te kunnen zorgen doet de weduwnaar een beroep op een uitkering. Die krijgt hij niet, want het is een moederuitkering. Oneerlijk, vindt de jury. Ruth Bader-Ginsburg wint de zaak én maakt een punt. Door de zaak van een man te ‘gebruiken’, laat ze zien dat sekse-ongelijkheid voor iedereen nadelig is. Voor vrouw én man. „Briljante strategie”, zegt Tan.

Het onbekende

Zou hij die strategie een beetje van haar hebben afgekeken voor deze televisieavond? Hij laat een fragment zien uit de film A time to kill, waarin een zwarte ter dood veroordeelde man een witte advocaat inhuurt. Naar deze advocaat zullen de jury, de rechter en de aanklager luisteren, omdat hij er hetzelfde uitziet als zij. Zijn keuzefilm (uitgezonden na Zomergasten) is Philadelphia, waarin een witte aids-patiënt zich laat vertegenwoordigen door een zwarte, homofobe advocaat. Verplaats je in een ander, ook als die niet op je lijkt, zegt Tan. Wie het onbekende leert kennen, gaat er misschien van houden, en wil het beschermen.

En zo weeft Humberto Tan, heel lichtjes en smooth als hij is, toch mild activisme door zijn avond. Ook in de muziek- en dansfragmenten zijn kleine kneepjes voelbaar. De tapdansende Afro-Amerikaanse Nicholas Brothers dansten béter dan dansberoemdheid Fred Astaire – dat vond hij zelf ook. Maar toch kregen zij geen credits en hij wel. Het fragment uit America’s Got Talent is „suikerzoet en sentimenteel”, maar het is een dove zangeres die hét „moment van haar leven” beleeft. Zelfs in de verzameling filmpjes van „TikTok Tan” zit een boodschap. In zestig seconden wordt verteld over Onesimus, de Soedanese slaaf van een Amerikaanse minister. Hij bedacht al in 1722 dat een beetje pokkenpus toedienen aan een gezond mens, de ziekte kan voorkomen.

Niet klagen over wat anderen fout doen, zelf verantwoordelijkheid nemen. Leerde Tan dat van de coach die hij bezocht nadat zijn Late Night Show bij RTL was gestopt wegens tegenvallende kijkcijfers? Of is het de winnaarsmentaliteit van voetballer Robin van Persie? Die zegt in The high performance podcast dat alleen losers anderen de schuld geven. Een winnaar denkt: hoe word ik zelf beter. „Van Persie lijkt op mijn moeder”, zegt Tan. Zijn we toch weer terug bij waar het voor hem begon.