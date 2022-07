In het Zijper Museum in Schagerbrug ontvangen we regelmatig schoolklassen. Sinds kort hebben we een typemachine uit de jaren 60 op de kindertafel neergezet. Een basisischooljongen typt enkele woorden en zegt: „Wat handig, je hoeft het niet uit te printen!”

