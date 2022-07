Gazprom schroeft gaslevering via Nord Stream verder terug

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom gaat de toevoer van gas via de Nord Stream 1 verder verlagen. Vanaf woensdag stroomt er nog maar 20 procent (33 miljoen kuub) van de voorheen gebruikelijke dagelijkse hoeveelheid gas naar Duitsland. Dat meldt het gasbedrijf maandagmiddag op Twitter. Volgens Gazprom wordt de gaslevering verder teruggeschroeft vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Het is niet voor het eerst dat Gazprom de gaskraan (deels) dichtdraait. Sinds juni stroomt er dagelijks 60 procent minder gas dan gewoonlijk van Rusland naar Duitsland. En twee weken geleden werd de toevoer afgeknepen vanwege „jaarlijks onderhoud”. Hoewel werd gevreesd dat het niet bij die tien dagen zou blijven, heeft Gazprom de gastoevoer richting Duitsland donderdag weer hervat, om de toevoer deze week weer verder te verlagen.

Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov heeft Moskou er „geen belang bij” om alle gasleveringen aan Europa stop te zetten, meldt persbureau AP. Rusland is „een verantwoordelijke gasleverancier”, aldus Peskov, en „wat iemand ook zegt in Europese hoofdsteden”, het land „is en blijft” volgens hem in grote mate verantwoordelijk voor de energiezekerheid van Europa.

