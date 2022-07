Gascrisis verzacht taboe op kernenergie

Na de vele Duitse politieke principes die in de afgelopen maanden al overboord werden gezet – geen wapenleveranties aan crisisgebieden bijvoorbeeld en een Bundeswehr die nauwelijks bewapend hoeft te zijn – sneuvelt nu mogelijk nog een Duits geloofsartikel: de afkeer van atoomstroom.

Eind dit jaar zouden de laatste drie kerncentrales in Duitsland dichtgaan. Angela Merkel, die in de eerste jaren van haar kanselierschap nog voorstander van kernenergie was, luidde drie dagen na de kernramp in Fukushima in 2011 het einde van de Duitse kerncentrales in: de Atomausstieg. Vijf maanden na de Russische inval in Oekraïne staat het sluiten van de laatste drie kerncentrales ter discussie – Gazprom maakte maandag bekend nog maar 20 procent van de capaciteit van Nord Stream 1 te zullen gebruiken, een verminderde Russische gastoevoer die in Duitsland goed voelbaar is.

Minister van Economie en Klimaat Robert Habeck (Groenen) toonde zich half juli nog sceptisch: „We hebben een warmteprobleem, geen stroomprobleem”, zei Habeck toen. Het openhouden van de kerncentrales zou geenszins het gastekort oplossen. Eerder dit voorjaar oordeelde Habecks ministerie dat het langer laten draaien van de drie centrales niets zou opleveren.

Afhankelijk van kernenergie

Nu lijkt het gasprobleem toch ook een stroomprobleem te worden. Door de hoge gasprijzen en de angst voor een gastekort worden er in Duitsland massaal elektrische kachels aangeschaft om het in de winter toch warm te hebben. Het ministerie van Economische Zaken adviseerde bedrijven noodaggregaten aan te schaffen.

Bovendien is het zuiden van Duitsland deels afhankelijk van stroomleveranties uit Franse kerncentrales. Een aantal Franse centrales dreigt stil te komen liggen vanwege achterstallig onderhoud door de pandemie – en dan zou in de deelstaat Beieren, die weinig heeft geïnvesteerd in windenergie, stroomuitval dreigen. Vorige week kondigde Habecks ministerie aan dat opnieuw zal worden gekeken of het veilig en noodzakelijk is de centrales langer in bedrijf te houden. De kernbrandstof in de centrale in Beieren schijnt nog niet te zijn opgebruikt, waardoor die mogelijk een paar maanden langer aan het net verbonden zou kunnen blijven.

Gazprom schroeft gaslevering via Nord Stream verder terug

Voor de Groenen raakt de discussie over atoomstroom aan hun beginselen. De partij ontstond vanuit pacifisten en milieuactivisten die protesteerden tegen kernrakketten en kernafval. Inmiddels zijn de Groenen-ministers Habeck en Baerbock (Buitenlandse Zaken) de belangrijkste pleitbezorgers voor wapenleveranties aan Oekraïne. Hoewel zowel Baerbock als Habeck de kerncentrales liever vandaag dan morgen zou sluiten, uitte Baerbock zich pragmatisch: „We verkeren in een noodsituatie, waarin we alle opties nog eens bekijken”, zei ze vrijdagavond bij Bild TV.

Voor Baerbock speelt mee dat haar internationale collega’s druk op Duitsland uitoefenen om de kerncentrales langer open te houden. In het Poolse parlement werd erover gespeculeerd dat Polen de oude Duitse centrales zou kunnen pachten. De Franse EU-commissaris voor de interne markt, Thierry Breton, drong er eerder op aan de drie Duitse centrales langer te laten draaien „in het belang van Europa”, aldus Breton in Handelsblatt.

Groenen-kiezers zijn verdeeld: volgens een peiling van bureau INSA is 40 procent van de Groenen-aanhang voor het openblijven van de kerncentrales. Voor het jongere deel van het electoraat vormen de kolencentrales, die ook weer in bedrijf worden genomen, een veel groter milieuprobleem dan de kernenergie.

De coalitie in Berlijn is verdeeld. De liberale FDP is al sinds begin van de oorlog vóór het langer in bedrijf houden van de centrales, de SPD is bijna even terughoudend als de Groenen. Oppositieleider Friedrich Merz (CDU) is ervan overtuigd dat de centrales open moeten blijven – niet het enige punt waarop hij zich zo afwijkend mogelijk van Merkel positioneert.