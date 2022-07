Europese vakbonden: stel maximale temperatuur voor buitenwerk vast

Vakbonden willen een Europese wet die werknemers beschermt tegen hoge temperaturen tijdens werk in de buitenlucht. Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) vraagt de Europese Commissie actie te ondernemen. De organisatie vindt een wet hard nodig om werknemers „te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering”.

De EVV, een koepelorganisatie waarbij ruim negentig vakbonden uit 39 landen zijn aangesloten, zet deze stap nadat er recent in Spanje zeker twee arbeiders zijn overleden als gevolg van een hitteberoerte. Een zestigjarige man overleed deze maand aan de gevolgen van een hartaanval, veroorzaakt door hoge temperaturen tijdens zijn werk als straatveger. Het was die dag ongeveer veertig graden in Madrid. In Nederland zijn de CNV, FNV en VCP aangesloten bij de EVV.

Zonder duidelijke regelgeving zullen er vaker dergelijke tragedies plaatsvinden, zegt de EVV. In slechts een paar landen, waaronder België en Hongarije, is vastgesteld tot welke temperatuur er buiten mag worden gewerkt. Zo ligt de grens voor zwaar fysiek werk op 18 graden in België. In Hongarije ligt die grens hoger, daar mag het voor zwaar lichamelijk werk niet warmer zijn dan 27 graden.

Niet wachten op Europa

In Nederland is er geen regelgeving op het gebied van maximale temperaturen voor buitenwerk. Bas van Weegberg, lid van het dagelijks bestuur van FNV, vindt het een „goed plan” van de EVV, maar meent dat er niet moeten worden „gewacht op Europa”. Werkgevers en de overheid moeten zelf actie ondernemen. Met de hitte van de afgelopen weken zijn er „meerdere verhalen” bij FNV binnengekomen, maar hoeveel hittegerelateerde arbeidsongevallen er in Nederland plaatsvinden is onduidelijk.

Nederlandse werkgevers zijn verplicht om een hitteplan op te stellen, maar omdat de overheid dit niet voldoende handhaaft is er nog altijd ruimte voor risico’s. Volgens Van Weegberg behoren onder meer koeriers, postbezorgers, bakkers en bouwvakkers tot de risicogroep in Nederland. Harde grenzen zijn volgens de FNV niet nodig. „De werktemperatuur moet passen bij de activiteit en als je goed luistert naar je werknemers, dan krijg je in kaart welke temperatuur bij welke activiteit te hoog is.”