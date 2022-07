Italië wilde een leider die hervormingen doorvoerde, die door zijn reputatie in binnenland én in de eurozone vertrouwen kon wekken, en die zich aan het politieke gewoel kon ontworstelen. En Italië kreeg die leider. De technocraat Mario Draghi, die op de belangrijkste ministersposten andere technocraten neerzette. Zij kwamen met ingrijpende plannen om de bureaucratie te verminderen, de rechtspraak te versnellen en Italië te digitaliseren. Hervormingen die noodzakelijk zijn om miljarden euro’s te krijgen uit het Europese coronaherstelfonds.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

De steun die Draghi daarvoor vroeg van het parlement en – in eerste instantie – kreeg, was bemoedigend. Met uitzondering van de post-fascistische Fratelli d’Italia stemden alle partijen in. Zelfs de EU-sceptische Lega Nord en de kritische Vijfsterrenbeweging steunden de nieuwe regering en leverden ministers, al was dat voor de eerste een strategische keuze en ging het bij de tweede morrend.

Campagnetijd maakt alles vloeibaar. Het vooruitzicht op verkiezingen volgend voorjaar en de stijgende populariteit van Fratelli zorgden ervoor dat Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging zich gingen profileren. Het partijpolitieke belang ging voor het landsbelang.

Dat Draghi weigerde concessies te doen aan afzonderlijke partijen, wat de slagkracht bij de hervormingen niet ten goede was gekomen, is toe te juichen. Dat het uiteindelijk leidde tot een vertrouwensbreuk en het einde aan de meest effectieve Italiaanse regering in lange tijd, is zeer te betreuren.

De vraag is wat Italië ervoor terugkrijgt. In elk geval een zomer van onrust, tijdens een energie- en inflatiecrisis en een oorlog in de regio. Drie crises die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het land zal in elk geval tot het najaar vrijwel lam liggen – en dan moet eigenlijk de begroting voor 2023 snel worden goedgekeurd.

De peilingen wijzen op een rechtse en nationalistische coalitie van Fratelli, Lega Nord en Forza Italia. De vraag is dan óf en hoe de hervormingen die de Europese Unie wil zien in ruil voor de 205 miljard euro uit het coronaherstelfonds, worden waargemaakt. De eerste tekenen zijn niet gunstig: Lega lag bijvoorbeeld al dwars bij de liberalisering van de taxibranche, Forza bij de hervormingen van de rechtspraak.

Vraag is ook of de Europese eenheid ten opzichte van Rusland blijft gewaarborgd. Draghi bouwde de afhankelijkheid van Russisch gas in ijltempo af. Zo mag in openbare gebouwen de airco niet lager dan 25 graden. Tot de oorlog in Oekraïne beschouwde Silvio Berlusconi, partijleider van Forza Italia, Vladimir Poetin als vriend, en het Italiaanse OM deed onderzoek naar Russische partijfinanciering van Lega Nord.

De torenhoge Italiaanse staatsschuld blijft zorgen baren. Van beleggers kreeg Draghi, oud-topman van de Europese Centrale Bank, het vertrouwen. Zonder hem neemt de onzekerheid toe: het Duits-Italiaanse renteverschil liep donderdag onmiddellijk op.

Geen Europees herstel zonder krachtig Italiaans herstel; de Italiaanse economie is in omvang nog altijd de derde van de eurozone. Met stijgende energieprijzen, inflatie en een oorlog in Oekraïne is instabiliteit in Italië een crisis die de Europese Unie er niet bij kan hebben.