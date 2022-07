Een orgaan gedoneerd of ontvangen? Dan mag je niet meer alleen voorlichting geven

Voorlichting over orgaandonatie en het Donorregister moet neutraler, vindt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Vrijwilligers die zelf betrokken waren bij orgaandonatie geven vanaf deze maand geen volledige gastlessen meer op scholen. Dat hebben VWS en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) – die in opdracht van het ministerie voorlichting geeft – besloten.

De circa vijftig vrijwilligers, die zelf een orgaan ontvingen of afstonden, of familielid zijn van een donor of ontvanger, gaven jaarlijks zo’n 550 gastlessen. Op scholen of bij verenigingen vertelden zij hun verhaal. In die lessen stond „vooral het pro-donorverhaal centraal”, legt de NTS uit. Dat kwam naar voren uit een evaluatie. De voorlichting wordt voortaan altijd gegeven door „getrainde docenten”. Als een school „daar behoefte aan heeft” kan een ervaringsdeskundige langskomen om aanvullend zijn of haar verhaal te doen.

Het besluit hangt samen met de invoering van de nieuwe donorwet in juli 2020. Was de voorlichting tot dan toe altijd wervend, aldus de Transplantatie Stichting, met de invoering van de nieuwe wet verandert dat. Die wet is op zichzelf namelijk al „sturend”, schrijft het ministerie: wie niets doet staat automatisch als orgaandonor in het register, voor een ‘nee’ moet iemand actie ondernemen. Om die reden, stelt het ministerie, „dient de informatievoorziening over die wet zo min mogelijk sturend te zijn”.

Hoe die evenwichtige voorlichting er uit ziet? Volgens het ministerie en de stichting moet er aandacht zijn voor „minder positieve ervaringen en afwegingen”: redenen om niet voor donatie te kiezen bijvoorbeeld, de kans op medische complicaties en risico’s voor mensen die een orgaan ontvangen. Ook de beleving bij nabestaanden moet aan bod komen. Zo is de manier van afscheid nemen anders bij donatie. Een donor kan langer aan de beademing liggen in afwachting van een transplantatie-operatie, zegt het ministerie, dat kan „belastend” zijn voor dierbaren die afscheid willen nemen.

Dat vrijwilligers hierover naar eigen zeggen al vertelden, doet niets af aan dit besluit. „Alleen al het feit dat er iemand voor de groep staat die zelf een donororgaan heeft gekregen, wordt als pro-donor ervaren”, zegt de NTS.

Vrijwilligers zijn boos en teleurgesteld. Ludo Hellemans bijvoorbeeld, een 74-jarige bioloog uit Maastricht vindt het „erg kort door de bocht om te stellen dat wij als ervaringsdeskundigen ongeschikt zijn om gebalanceerd voorlichting te geven”. Het is „ronduit kwetsend en beledigend en in strijd met het gezonde verstand”.

Hellemans ontving twee hoornvliezen van twee donoren. Hij heeft Fuchs’ dystrofie, een aandoening waarbij de cellaag afsterft die het hoornvlies helder houdt. Zijn zicht ging steeds een beetje verder achteruit. Het enige dat hem voor blindheid kon behoeden, was een transplantatie, vertelde zijn arts. „Ik was in shock”, zegt Hellemans. „Ik vroeg: is er geen andere oplossing? Toen begon die arts over een blindengeleidehond.”

Sinds de ingreep ziet hij beter dan in de afgelopen veertig jaar. „Ik ben in 2003 in Maastricht komen wonen. Ik dacht dat ik de stad kende. De details, de kleuren! Ik heb jarenlang gesukkeld met mijn zicht, je kunt je niet voorstellen hoe betekenisvol deze transplantaties voor mij zijn.”

Moreel appel

Dát verhaal stond centraal tijdens zijn gastlessen. Voorlichting geven is zijn manier om iets terug te doen.

Natuurlijk is hij positief over orgaandonatie, „ik kan eindelijk weer zien!”, maar in zijn verhaal, zegt hij, was ruimte voor voors- en tegens. Hij had duidelijke instructies gekregen van de NTS, én was voorafgaand een aantal keer met collegavrijwilligers meegelopen. „Ik gaf nuchter informatie door. En het initiatief lag altijd bij de scholen en de verenigingen.”

Hellemans noemt ervaringsdeskundigen van groot belang. „Het maakt orgaandonatie minder abstract. Ik ben ervan overtuigd dat dat verhaal meer mensen aan het denken zet.” Hij is, net als andere vrijwilligers, blij dat het aanvankelijke plan - geen vrijwilligers meer op scholen - na gesprekken met het ministerie is aangepast: zij mogen nu een bijdrage leveren áls scholen daar om vragen.

Ook de Nierstichting, die bezwaar maakte tegen het oorspronkelijke plan, is blij met het compromis. Nierstichting-directeur Tom Oostrom: „Je moet duidelijk aangeven dat niemand tot een bepaalde keuze verplicht is, maar tegelijkertijd heeft de overheid de taak de volksgezondheid te verbeteren. En orgaandonatie is levensreddend, dus dat belang moet ook onderstreept worden.”

VWS erkent de complexiteit van neutrale voorlichting. In het nieuwe communicatieplan dat bij de wet hoort, staat dat er balans gezocht wordt „tussen neutraliteit ten aanzien van de keuze en uitleg over wat orgaandonatie betekent”. Precies daar schuurt het: de Reclame Code Commissie wees er in 2019 al eens op dat het benoemen van het huidige tekort aan orgaandonoren „hoe dan ook een moreel appel doet op de ontvanger om orgaandonor te worden”.

De NTS stopte onlangs ook met haar aanwezigheid op beurzen. „Het wervende karakter om mensen aan te sporen zich te laten registreren in het Donorregister is losgelaten”, schreef de NTS aan vrijwilligers. „Iedereen boven de achttien staat immers geregistreerd.”

14 miljoen volwassenen staan in het Donorregister geregistreerd 4,8 miljoen mensen vulden ‘ja’ in en zijn potentieel orgaandonor 4,4 miljoen mensen willen geen orgaandonor zijn 1,5 miljoen mensen laten de keuze over aan nabestaanden 3,3 miljoen mensen gaven niets door. Zij hebben volgens het register ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Na hun overlijden kunnen organen naar patiënten gaan, tenzij de familie kan aantonen dat de overledene geen donor wilde zijn.