Dress Code - wat ons uiterlijk zegt over onze identiteit

Lila Neutre (Frankrijk, 1989) stelt in haar fotografie onze ideeën over identiteit en zelfexpressie in hedendaagse westerse samenlevingen ter discussie. Ze ontleent haar visuele vocabulaire zowel aan modefotografie als aan populaire cultuur. In de expositie ‘Sculpting the Self’ laat ze vijf subculturen zien die kleding gebruiken als een middel tot sociaal en politiek protest. Deze foto is afkomstig uit de serie ‘The rest is drag - Voguers and the ballroom scene’. Foto Lila Neutre