Digitaal werken waar je wil – fully remote is steeds meer in trek

Britt Schimmel (27) geeft onmiddellijk toe: ze gebruikt veel Engelse termen, met als favoriet fully remote, ‘volledig op afstand’ – want dat is hoe ze de komende jaren wil werken. Vijf jaar lang werkte ze met veel plezier bij Booking.com, als Learning & Development Project Manager, tot ze afgelopen mei besloot ontslag te nemen. Reden: ze wilde niet meer plaatsgebonden moeten werken, zodat ze naar Barcelona kon verhuizen.

„Bij Booking werkte ik sinds de pandemie grotendeels thuis en mocht ik twintig dagen per jaar vanuit het buitenland werken. Daar maakte ik altijd al volop gebruik van. Vorig jaar zat ik in Italië, dit jaar in Barcelona. Maar Booking is geen bedrijf waar je fully remote kunt werken. Als je in Amsterdam gecontracteerd bent, word je geacht in Amsterdam te werken. En ik merkte dat ik de ambitie had vanuit het buitenland te werken, en niet vanuit mijn huis in Amsterdam.”

Schimmel ging op zoek naar bedrijven met een fully remote policy, die werknemers in staat stelt volledig op afstand te werken. „Ik gebruikte de vacaturesite Otta. Daar kun je gewoon zoeken op dit type vacatures. Tegelijk volgde ik mensen op LinkedIn die veel postten over het onderwerp. Zo kwam ik in een soort fully-remotebubbel terecht.”

Ik heb de mensen voor wie ik ga werken dus nog nooit in levenden lijve ontmoet

Sollicitatie online

Schimmel vond al snel wat ze zocht. Binnenkort gaat ze aan de slag voor het Deense bedrijf Pleo, vanuit Barcelona. „Het is een middelgroot, vrij jong fintechbedrijf [digitale financiële dienstverlening]. Zij vinden het prima dat ik in Barcelona zit. De sollicitatie ging ook gewoon online. Ik heb de mensen voor wie ik ga werken dus nog nooit in levenden lijve ontmoet.”

Schimmels Nederlandse vriend woont in Dublin. „Sommige mensen vragen mij: waarom heb je niet voor Dublin gekozen? Maar ik vind Barcelona een leukere stad, qua klimaat en qua mensen. Het idee is dat hij in de toekomst ook volledig op afstand gaat werken, zodat we hier samen kunnen zitten. Of wie weet willen we wel naar Lissabon. Dat kan allemaal, als je fully remote werkt.”

Schimmels moeder begreep niet veel van haar beslissing. „Ze zei: ‘Waarom ga je weg? Je hebt een leuke baan, vastigheid, een goed salaris, fijne collega’s.’ Maar dat is echt een generatieding, denk ik. Vastigheid en stabiliteit, vind ik, zorgen niet voor persoonlijke groei. Ik denk dat het goed is om verder te kijken: er zijn zó veel vette bedrijven die aan het groeien zijn. Ja, mijn ouders moesten er even aan wennen, maar inmiddels steunen ze me helemaal.”

Schimmel is niet bang het persoonlijke contact met collega’s te missen. Ze is van plan veel digitale „non-businessgesprekken” te hebben met collega’s: chatten of videobellen en kletsen over andere dingen dan werk. Zeg maar: het online equivalent van het praatje bij de koffieautomaat. Daarnaast organiseert het Deense bedrijf elke drie maanden een fysieke bijeenkomst voor de werknemers ergens in Europa. En ze krijgt een vierdaagse introductie op het hoofdkantoor in Kopenhagen.

De thuiswerkplek van Britt in Barcelona. Foto Anna Surinyach

Coworking met zwembad

In Barcelona is Schimmel nu op zoek naar een coworking-locatie, een kantoorruimte die je deelt met andere remote werkers en freelancers. „Ik krijg daarvoor een budget van mijn nieuwe werkgever. Thuiswerken vind ik fijn voor een paar dagen. Daarna wil je echt wel de deur uit. Het is leuk om naar een andere plek te gaan en te connecten met mensen. Ik heb gehoord dat er veel mooie coworkings zijn in Barcelona. Er is er zelfs eentje met een zwembad.”

Lees ook: ‘Werken vanuit het buitenland is geen vakantie’

Voelt het niet toch een beetje raar: als Nederlandse werken in Barcelona voor een Deens bedrijf terwijl je vriend in Dublin woont? Nee, zegt Schimmel vol overtuiging. „Ik vind het juist fijn. Hierdoor kan ik helemaal doen waar ik blij van word. Uiteindelijk zie ik mijn collega’s ook heus wel face to face, maar niet elke dag. Hoeft ook niet. En hoezo zou dit mijn werk negatief beïnvloeden? Ik geloof niet in nine to five werken op een kantoor, waarbij mensen hun tijd uitzitten totdat ze naar huis mogen. Meestal ben je dan toch maar vier uur productief. Als ik ’s ochtends een paar meetings gehad heb, wil ik misschien wel liever even gaan sporten. Daarna ga ik met frisse energie weer aan de slag. Zo ben ik veel productiever. En ik denk dat een leuke, zonnige stad als Barcelona mij gelukkiger en dus ook productiever maakt. Dat is wat mij betreft het nieuwe werken.”

‘Op de zaak, dat is de beste plek om in de praktijk te leren’ Vanuit het buitenland remote werken? Dat kan bij woningwebsite Funda twee weken per jaar, zegt directeur Joost Dop. „We doen nu een pilot om dit aan iedereen voor twee weken per jaar toe te staan, maar alleen vanuit Europa. Die landen hebben tenminste de EU-richtlijn voor dataprotectie ondertekend. Daarbuiten wordt het qua dataveiligheid een ander verhaal. En het tijdsverschil maakt samenwerken complexer.” Fully remote staat Funda niet toe, zegt Dop: „Na de pandemie hebben wij onderzoek gedaan waaruit bleek dat onze werknemers gemiddeld graag twee tot drie dagen per week op kantoor werken. Daarom hebben we afgesproken dat elk team ten minste een dag per week samen op kantoor is.” Elkaar zien is belangrijk voor creatieve samenwerking, vindt Dop. „ Dat je iemand spreekt bij de koffieautomaat en zegt: ‘Ik ben bezig met duurzaam bouwen’, en dat diegene dan zegt: ‘Wat toevallig, ik was net op een seminar in Stockholm dat daarover ging!’ En dat er zo vonken overslaan, nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Ik denk dat je dat online minder snel hebt.” Dop gelooft dat juist jonge mensen er baat bij kunnen hebben vaker op de zaak te zijn, want dat is de beste plek om in de praktijk te leren. Maar het hangt volgens de Funda-topman ook af van het type werk. „Voor remote werken is er, denk ik, geen one size fits all-aanpak denkbaar. Er is werk dat je goed op afstand kan doen, zoals programmeren of contracten lezen. Maar voor marketing en sales is contact met mensen juist essentieel. We zijn dat allemaal opnieuw aan het uitvinden nu, en dat vind ik reuze interessant. Zoals Mary Alice Vuicic, hoofd personeelszaken van mediabedrijf Thomson Reuters, laatst zei: we zien dat mensen veel meer flexibiliteit willen, zodat ze hun werk in hun privéleven kunnen inpassen in plaats van andersom.” Als werkgever voelt Dop wel druk om remote werken toe te staan. „Er is een groot personeelstekort, waardoor de werknemer koning wordt en bedrijven moeten vechten om talent. Jonge mensen zijn veeleisend en remote werken staat vaak op hun verlanglijstje.”