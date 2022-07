Loop vanaf Athenaeum Boekhandel (1966) op het Spui in Amsterdam langs café De Zwart (1921) en café Hoppe (1670) de Heisteeg in en verbaas je over de rij mensen voor Koekmakerij Van Stapele op nummer 4. Die is vaak zo lang dat de steeg (55 meter) tot ergernis van fietsers en voorbijgangers volstaat tot aan het Singel, en soms nog verder, tot over de brug. Allemaal toeristen. Echt, allemaal toeristen, uit de hele wereld, begeleid door gidsen die hen hierheen hebben gebracht. Waarvoor kom je naar Amsterdam? Rijksmuseum. Van Gogh. Anne Frank. Red Light District. En voor Koekmakerij Van Stapele in de Heisteeg. Kijk maar op Instagram, op Tiktok, op Pinterest, op TripAdvisor.

Zaterdagochtend sta ik achter een hekje te wachten tot ik naar binnen mag en lees bij de ingang dat ik niet meer dan acht koeken mag kopen. ‘We hope to please as many customers as possible.’ Ik koop er twee. Twee donkerbruine koeken gevuld met witte chocola, knapperig en tegelijkertijd smeltend zacht. Andere soorten zijn er niet. Het is de enige koek die ze hier verkopen. Als ik de eerste op heb wil ik die andere ook meteen en weet ik het antwoord op wat ik de mensen in de rij had willen vragen. Waarom staan jullie hier?

Nou ja, een déél van het antwoord. We houden van vet en zoet, zo heeft de evolutie ons geprogrammeerd, maar voor de maximale hoeveelheid zoete calorieën zonder inspanning kun je ook prima bij een van de talloze waffle-, pancake- en churroshouses in de binnenstad terecht. Alleen wéét je dan dat je in een toeristenfuik van roze plastic en TL-licht zit. Wat maakt Koekmakerij Van Stapele zo onweerstaanbaar? De illusie van authenticiteit. Een houten pui met in lood gevatte ruitjes. Gouden letters, kristallen kroonluchters. Roomwit behang met zachtblauwe strepen. Schappen achter de toonbank waarin zachtblauwe trommeltjes staan met daarop, ook in goud, het silhouet van een jonge vrouw die iets in haar mond steekt. Daarin kun je je acht koeken laten verpakken. Koekmakerij Van Stapele is geopend in 2013, maar je denkt dat je de negentiende eeuw in stapt. En het werkt. De mensen in de rij zeggen desgevraagd dat dit een echt oud Amsterdams bakkertje is, knus en klein. Zo staat het ook op de website. ‘Knusse buurtbakkerij.’

Bij de deur staat een man die de orde moet bewaken. De fietsers en voorbijgangers wórden weleens agressief. Hij ziet eruit als een Disney-opa – ribbroek, gilet, wollen pet – en voor alle klanten heeft hij een vriendelijk woord. Als ik vraag of we hier nou blij mee moeten zijn, begint hij over Youp van ’t Hek. „Die kwam hier laatst voorbij en zei dat dit toch totale idiotie was.” En toen? „Zei ik dat mensen ook in de rij voor zijn shows staan, wat is het verschil?” Op meer vragen zit hij niet te wachten. Hij verwijst me naar de eigenaresse, Vera van Stapele. Die zal zo naar buiten komen. Wordt vervolgd.

Jannetje Koelewijn ( j.koelewijn@nrc.nl ) vervangt vandaag Stephan Sanders