‘Als je zegt: eet dit niet, dan kom je wel heel dichtbij’

Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, heeft het ook gelezen: in Den Haag is nog veel ruimte voor fastfood. Locatiebureau RetailSonar ziet vooral „potentie” in wijken met veel scholieren en lage inkomens. Wat hij toen dacht? „Eh…verdraaid.” De ChristenUnie-bewindsman kiest zijn krachttermen zorgvuldig.

Als hij die uitspraak doet, staat hij in zo’n Haagse wijk met fastfoodpotentie, samen met de voor zorg verantwoordelijke wethouder Kavita Parbhudayal (VVD). Om precies te zijn: bij Stadsboerderij Molenweide in Molenwijk. Met rondscharrelende varkens en een grote moestuin waar buurtbewoners uit kunnen eten is dit een oase in stadsdeel Laak, dat volgens Parbhudayal een van de drie ongezondste wijken van Nederland is. Er is veel overgewicht, en leefstijlgerelateerde aandoeningen zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Mensen leven er gemiddeld 13 jaar korter dan bewoners van de rijkste stadsdelen.

Het is ook de wijk waar meer dan de helft van de horeca fastfood aanbiedt: döner, hamburgers, pizza. En waar kinderen niet thuis ontbijten maar geld meekrijgen om bij de bakker croissantjes en een pakje Wicky te kopen, vertelt Suzanne Mos, die bij de afdeling Volksgezondheid van de gemeente werkt.

Parbhudayal trok vorig jaar met wethouders van andere steden aan de bel bij de voorganger van staatssecretaris Van Ooijen: maak wetten en regels waarmee gemeenten de opmars van fastfood kunnen stoppen. De Haagse wethouder heeft gezien hoe de discussie over de ongezonde voedselomgeving de afgelopen jaren vaart kreeg. „Corona werkte als contrastvloeistof. Je zag dat in wijken waar veel mensen met chronische ziekten wonen, waar veel diabetes voorkomt, mensen vatbaarder waren voor corona. En als je dan de overgewichtscijfers in Den Haag ziet, we kunnen niet langer wegkijken.”

Over dit drieluik Steeds meer Nederlanders hebben overgewicht. Ondertussen groeit het aanbod van snel, ongezond eten op straat. In een drieluik onderzoekt NRC hoe bestuurders worstelen met het beteugelen van fastfood. Vandaag: Op pad in een Haagse achterstandsbuurt waar fastfood niet alleen van de grote ketens komt. Deel 2: In de directe nabijheid van een middelbare school in Almere zitten alle grote fastfoodketens. En waarom mogen scholieren daar niet naartoe? Deel 3: De wethouder in Ede wil dat op het nieuwe station gezond eten te koop is. Wat kan hij doen?

Leefstijlprogramma’s

Van Ooijen kondigde in maart aan te onderzoeken of hij gemeenten middelen kan geven om de toename van aanbieders van ongezond voedsel tegen te gaan. NRC wilde hem hierover interviewen, bij voorkeur in een buurt waar volgens de staatssecretaris de problematiek al zichtbaar is. De keuze viel op dit deel van Den Haag.

Van Ooijens plan past bij de ambities van het kabinet om overgewicht terug te krijgen op het niveau van 1996: in plaats van de verwachte 60 procent in 2040 zou dan nog maar een derde van de volwassen Nederlanders te zwaar mogen zijn.

Dat doel lijkt in deze buurt niet erg realistisch. Landelijk is één op de zeven kinderen te zwaar. In Den Haag is dat één op de vijf en in Molenwijk zijn het er nog meer. De wethouder (op sneakers) beschrijft waar ze tegenaan loopt. Bijna de helft van het gemeentebudget gaat naar zorg. Er zijn allerlei programma’s om de inwoners gezonder te krijgen: van buurtsportcoaches tot leefstijlprogramma’s in gebedshuizen. Maar het helpt te weinig. Vandaar dus die oproep aan de staatssecretaris.

Als VVD’er kun je dan de vraag verwachten of het terugdringen van het fastfood-aanbod wel liberaal is. „Die discussie krijg je dan”, constateert ze laconiek. Binnen de VVD wordt regulering vaak gezien als betutteling, in strijd met het ideaal van persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes. Maar wat Parbhudayal betreft mogen mensen eigen keuzes blijven maken. „Ik zeg altijd: doe je ding, voel je goed. Als dat zo is hebben we geen last van elkaar.” Maar het punt is, zegt ze, mensen voelen zich níét goed.

De discussie met partijgenoten voert Parbhudayal op basis van feiten en cijfers. „Deze stap past bij ons beleid gezonde leefstijl te bevorderen. En de cijfers in Den Haag liegen er niet om. De zorgbegroting groeit alleen maar.”

Van Ooijen knikt. Parbhudayal: „Dat betaal je met elkaar.”

Maarten van Ooijen vraagt veel, hij wil alles weten over Den Haag. Parbhudayal vertelt over de beperkingen. Je kunt horecazaken tegenhouden als ze stank, lawaai of afval veroorzaken. Maar „ongezond voedselaanbod” telt niet als ruimtelijk criterium. Landelijke regelgeving zou moeten helpen om meer te kunnen doen dan waar het bestemmingsplan in voorziet.

„It takes two to tango”, zegt Van Ooijen, het kabinet moet „de juridische basis” bieden waarmee de gemeenten aan de slag kunnen. De precieze invulling, die is nog onduidelijk.

Toename overgewicht

Geen grote ketens

Van Ooijen, Parbhudayal en hun gevolg pakken de fiets. Het gezelschap gaat van Molenwijk richting Moerwijk, in stadsdeel Escamp. De wethouder moet flink trappen om de 32-jarige staatssecretaris (tennisser, wandelaar) bij te houden. Wat opvalt als je deze omgeving met het centrum vergelijkt: rond het Spui wordt het beeld bepaald door McDonald’s, Burger King, Five Guys – de grote ketens. In Escamp zie je die niet. Wel roti- curry- en dönerzaken. En veel groentewinkels en Turkse bakkers. Van Ooijen merkt op dat bij al die groentewinkels ook snoep te koop is. En bakkers verkopen ook vaak döner of pizza.

Fietsend over de Goeverneurlaan vertelt Parbhudayal dat er echt successen zijn geboekt in de strijd tegen obesitas. „Je ziet wijken waar overgewicht gestabiliseerd is. Maar dat zijn dan toch de wijken waar mensen het wat beter hebben, zoals Leidschenveen-Ypenburg.” In armere buurten zoals deze is het lastiger. Soms komen kinderen amper buiten. Er is laaggeletterdheid, armoede. „De GGD heeft bijvoorbeeld een cursus ontwikkeld waarin je leert hoe je toch gezond eet als je weinig geld hebt.”

Dat de helft van de Haagse bevolking een migratieachtergrond heeft, speelt ook een rol. Eten en drinken staat in die groepen vaak centraal, zegt Parbhudayal. „Ik weet hoe dat gaat.” Ze werd zelf geboren in Suriname. „Er heerst een enorme cultuur van verzadigde vetten, koolhydraten, veel suiker. Als ik daar op let denk ik soms: dit is echt niet goed.” Maar ze weet: „als je zegt: eet dit niet, doe dat niet, dan kom je wel heel dichtbij.”

Overgewicht in Den Haag

De fietstocht eindigt op het Heeswijkplein, met in het midden een grote speeltuin, eromheen winkels, veel gezelligheid op kleine terrasjes. Achter het plein, vertelt Mos, zit basisschool De Kleine Wereld, dat onder meer van de GGD het predicaat ‘Gezonde school’ heeft gekregen. Maar voor en na schooltijd ziet de wereld er voor leerlingen anders uit: Friends & Fries, Bakker Jilal, Eethuis Mis met pizza, döner en pide. Rondkijkend vraagt Van Ooijen zich hardop af: „Wat zou hier nu gebeuren als je niets doet? Hoe ziet het er over tien jaar uit?” Aan de overkant staat een rijtje panden waar nu geen eettentjes zitten, maar waar in het bestemmingsplan vaak wel ruimte voor is.

Niet de fastfoodketens zijn in deze wijk het probleem, maar al die kleine tentjes met ongezond eten. Den Haag onderzoekt of het bestemmingsplan kan worden aangepast. Dat zou de gemeente al wat meer slagkracht geven. Net als in Utrecht en Amsterdam kan fastfood een speciale categorie worden, waarbij concreet vermeld wordt wat daar onder valt: snackbars en shoarmazaken bijvoorbeeld. Op grond daarvan kan de gemeente sommige zaken weren.

Parbhudayal: „We gaan geen snackbarhouders uitkopen, maar met een nieuw bestemmingsplan krijg je een soort sterfhuisconstructie.” Als een snackbar verdwijnt, komt er geen fastfood voor terug. Tegelijkertijd weet ze: met een nieuw bestemmingsplan los je niet alles op. „Wat doe je met een bakker die 25 procent van zijn omzet uit döners haalt”, zegt Parbhudayal. „Is het dan een bakker of een snackbar?”

Er zijn altijd ondernemers die zich verzetten. Maar de ervaring van Parbhudayal is: „Veel ondernemers snappen ook wel dat er evenwicht moet zijn tussen vrij ondernemerschap en een gezonde omgeving. De balans moet terug.”

Van Ooijen denkt er niet heel anders over: „Ik wil fastfood niet uitbannen, maar je moet de grootste prikkels eruit halen.” Hij hoort dan weleens: dan gaan ze wel ergens anders naartoe voor hun hamburger of pizza. „‘Prima’, zeg ik dan, ‘fiets maar! Goed voor de beweging.’” En nog belangrijker: „Die tien minuten omfietsen is toch een extra drempeltje.”