Zo leren jongeren ‘nee’ te zeggen tegen een crimineel

Normaal gesproken krijgen ze les over landbouwtechniek of elektra. Nu het dit keer in het klaslokaal van mbo Aventus over criminaliteit gaat, is het ongemak merkbaar. „Je zit hier voor een andere doelgroep, denk ik”, zegt de een. „Een beetje ver-van-mijn-bed-show”, vindt een ander. Maar soms blijkt dat de jongeren meer weten dan ze laten merken. „Witwassen klinkt wel bekend”, zegt een student. De klas schiet in de lach.

De les over criminaliteit is er niet zomaar. Een op de acht Gelderse jongeren is de afgelopen twee jaar wel eens benaderd om crimineel werk te doen, blijkt uit onderzoek onder 4.500 leerlingen en studenten op middelbare scholen en opleidingen. In 2017 gebeurde dat bij een op de zeventien jongeren. Die cijfers komen van #leerlingalert, een organisatie die met behulp van lessen en onderzoek wil voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. Begonnen in Gelderland is #leerlingalert inmiddels in meerdere provincies actief.

Op een donderdagochtend in juni geeft programmaleider Petra van den Berg les aan studenten van Aventus in Apeldoorn. Eerst aan twintig studenten elektro-en-installatietechniek uit steden als Deventer en Zwolle, daarna aan studenten van de opleiding landbouwtechniek – agrariërs veelal uit de omgeving van Harskamp en Voorthuizen. Al driehonderd lessen heeft ze gegeven: soms met ervaringsdeskundigen, soms alleen, zoals nu.

De twee groepen van twintig, bijna uitsluitend jonge mannen, krijgen een filmpje te zien waarin leeftijdgenoten hun verhaal doen: hoe ze geronseld zijn, – een al op zijn twaalfde – en in de criminaliteit belandden. De landbouwkundigen denken dat de anonieme vertellers uit het filmpje niet verwacht hadden dat ze zo snel in de criminaliteit terecht zouden komen.

De ingenieurs lijken minder verrast. Dat zijn jongeren die „een beetje aan de drugs zitten”, is de verklaring van een van hen. Een ander vindt het allemaal niet zo opzienbarend: „Ja, je hebt sneller een pakje coke thuis dan een pizza. Dat weet iedereen toch?”

Elektra omleggen

Af en toe komt er een gemeende vraag op. „Als ik mensen zie dealen, wat moet ik dan doen?” „Je kan toch wel een bedrijf starten met een strafblad?” En de straf voor een geldezel – acht jaar lang geen bankrekening – wekt verbazing.

„Dus dan maakt de overheid je als het ware een dakloze?”, roept een bebrilde jongen met kuifje en een sleeve-in-wording op zijn arm. Hij steekt even later zijn hand op, net als twee anderen, na de vraag wie iemand in het criminele circuit kent. Van den Berg vraagt niet door.

In een poging de vluchtige aandacht van de studenten te vangen spitst Van den Berg de les extra toe op het vakgebied van de toekomstige elektriciens en landbouwtechnici. Zoals criminele verzoeken voor het omleggen van elektra – het aftappen van stroom voor de productie van drugs.

Naast het geven van preventielessen, doet #leerlingalert onderzoek. Na elke les worden de deelnemers gevraagd daaraan mee te werken. Via een website kunnen ze anoniem vertellen over hun eigen ervaringen met ronselen en andere criminele activiteiten.

Hoewel de meeste studenten het lesmateriaal irrelevant vinden voor hun eigen situatie, herkennen ze de problematiek wel. „Een bekende van me is in zee gegaan met criminelen. Het omleggen van elektra, ja. Die heeft daar nu gedoe mee.”

De haantjes die zich stil houden

Dat de studenten meer van het onderwerp afweten dan ze laten merken, wordt ook duidelijk als Van den Berg vraagt of de ingenieursklas wil ruilen met een jonge crimineel die 19.000 euro per maand verdient. „Nee, natuurlijk niet”, bromt de klas. „Waarom niet?”, vraagt de docent. Een jongen antwoordt: „Omdat het nu weer goed gaat.”

Op dat onduidelijke antwoord sloeg Van den Berg aan, vertelt ze achteraf. Ze let tijdens al haar lessen op signalen van afwijkend gedrag. Jongeren die binnenkomen als de haantjes van de klas – „waarvan je verwacht dat ze het hoogste woord hebben” – en zich vervolgens stil houden. „Laatst begon ik te vertellen over jongeren die klem zitten in de criminaliteit en hoe je daaruit kan komen.” Een paar jongeren keken toen opeens op. Voor de ex-politieadviseur is dat een teken: die jongens zijn bekend met crimineel werk.

Toekomstige elektricien kan door drugsbende worden gevraagd om stroom af te tappen

Wanneer ze haar observaties aan een school doorgeeft, blijkt die regelmatig al op de hoogte te zijn van de problemen. „Sommige docenten zijn echt pareltjes, die heel goed de vinger aan de pols kunnen houden”, zegt ze. „En een docent hoeft niet alles alleen te doen. Daarvoor bestaat een lokaal netwerk aan zorg- en veiligheidscoördinatoren.”

Gewoon je erf op

Eigen schuld, vinden de meeste landbouwtechniek-studenten van de jeugdcriminaliteit. „Daar kies je toch zelf voor? Je kan óók gewoon naar school gaan en goed leren.” En: „De wereld is rijker zonder die mensen. Die komen niet uit het dorp, hebben geen namen als Piet of Jan of zijn vroeger niet naar de kerk geweest”.

Van den Berg werpt tegen dat de aanname dat autochtone Nederlanders minder crimineel zijn feitelijk niet klopt. „Op het platteland gebeurt ook van alles en we gaan het niet over etniciteit hebben.” Het tempo van de les dicteert dat ze er niet te lang bij kan stil staan.

De landbouwers lijken vastbesloten. Criminaliteit, dat doe je niet. Maar na de les, buiten in de gang, ontdooit de groep. Waar liggen volgens hen de grootste risico’s voor boeren?

„Nou, bij mijn oude werkgever stonden twee schuren leeg”, begint er een. „Dan bellen ze zo bij je aan. Of die te huur zijn.”

„Ze lopen gewoon je erf op en checken mogelijke uitgangen”, vult een ander aan. De rest knikt. „Dat gebeurt wel een paar keer per jaar. Als ze er eenmaal zitten, krijg je ze niet zomaar weg.”