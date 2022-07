Strijdbare reggaeveteranen en ontspannen klankendans op Reggae Rotterdam

De sfeer op Reggae Rotterdam is zaterdag in het Kralingse Bos gemoedelijk. Op dit festival is de ‘VIP-area’ een omheinde speeltuin voor kinderen – met schommels, klimtoestellen, een zwembad. Op een zonnig strandje kijken bezoekers vanaf ligstoeltjes en zitkussens naar optredende DJ’s en artiesten, terwijl jachten in het water dobberen, en festivalgangers in zwemkledij dansend het water inlopen.

Reggae Rotterdam is een sterk bezet zomerfestival voor reggae en dancehall-acts, ondanks last minute-afzeggingen van headliners als Mavado en Chronixx. Op het hoofdpodium opent het bijna een halve eeuw actieve Steel Pulse. De relaxt stuwende en strijdbare Britse reggaeveteranen spelen onder meer anti-politiegeweldnummer ‘Don’t Shoot’ van hun Mass Manipulation uit 2019. Aan het eind klinken schoten, en staan alle bandleden met hun handen omhoog.

Oudgediende Eek-A-Mouse wiegt, scat, murmelt en piept met weinig kracht op de groove van zijn band; zijn ontspannen klankendans is zelfs voor een reggaefestival té relaxt. Dan liever reggaezanger Protoje, die even later prettig lome tracks vol harmonieuze samenzang doorspekt met aanstekelijke ritmische intermezzo’s, en zijn woorden vol pit laat stuiteren. De 74-jarige Grace Jones trapt hoog in de lucht op het geluid van knallende snaredrums, vertolkt vol charisma haar hits en zingt gloedvol ‘Amazing Grace’.

Podiumafsluiter is een variant van UB40 – door ruzie zijn er maar twee – met vanzelfsprekend talloze klassiekers. Maar wat wreekt het gemis van leadzanger Ali Campbell – die met zijn stem het UB40-geluid inkleurde – zich in deze samenstelling.

Op het dancehallpodium is het tijdschema snel achterhaald en moet het publiek wel erg lang wachten op liveacts. Er zijn uiteindelijk energieke optredens te zien van dancehall-sterren als Charly Black en Konshens. Verderop slaapt op de grond een peuter in zijn luier met een koptelefoon op, terwijl Etana spiritueel geladen reggaemuziek zingt. Hier toont Alborosie zich een waardiger afsluiter, die het publiek enthousiast laat springen met zijn vurige toasts op knallende drums en kleurrijke samenzang.

Festival Reggae Rotterdam. Gehoord: 23/7, Kralingse Bos, Rotterdam ●●●●●