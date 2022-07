Scepsis in Odessa over graanexport-akkoord na aanval op de haven

Het was direct hét gesprek op straat in Odessa, zegt Chleb Zjyvora (28) in café Sophie in de Zuid-Oekraïense haven- en badplaats. De graanhandelaar is geheel in het kaneelbruin gekleed – broek en polo. „Iedereen had het erover: hoe kun je nog onderhandelen met Rusland als het afspraken schendt?”, zegt hij enkele uren na de Russische raketaanval op de haven van Odessa.

Vrijdagmiddag tekenden Oekraïne en Rusland afzonderlijk van elkaar met Turkije en de Verenigde Naties een graanakkoord. Oekraïne kan miljoenen ton graan gaan exporteren vanuit de eigen havens over de Zwarte Zee, waar mijnen liggen en Rusland de doorgang blokkeert. Het akkoord moet de vrachtschepen een veilige doortocht garanderen vanuit de havens van Odessa, Tsjornomorsk en Joezjne. Het graan is hard nodig om wereldwijde voedseltekorten te bestrijden.

Nog geen 24 uur later , zaterdagochtend, bestookte Rusland met raketten de haven van Odessa. Eerst ontkende Moskou de aanval, zondag gaf het tóch toe erachter te zitten. Volgens Rusland was een Oekraïens marineschip en militaire infrastructuur in de haven het doel.

Welke scheepseigenaar durft het risico te nemen om naar Odessa te gaan?

De Russen hebben daarmee direct de overeenkomst verbroken en het vertrouwen in het akkoord is verdwenen, zegt Zjyvora, die zijn graan momenteel laat verschepen via de Donau. Volgens het akkoord, dat inging op het moment dat de handtekeningen werden gezet, mag Rusland de Oekraïense havens 120 dagen lang niet aanvallen. „Rusland spuugt de wereld in het gezicht,” zegt Zjyvora, doelend op de betrokkenheid van Turkije en de VN. Het zijn dezelfde woorden die Kiev zaterdag gebruikte.

Internationale reacties bleven niet uit. De VN, Washington en de EU veroordeelden de Russische aanval. „Volledige implementatie door de Russische Federatie, Oekraïne en Turkije is absoluut noodzakelijk”, voegde VN-baas António Guterres daaraan toe. Maar Ankara hield zich op de vlakte. De Turkse minister van Defensie, Hulusi Akar, zei zaterdag dat de inslag „geen negatieve invloed had op de laadcapaciteit en het vermogen van de haven”, en dat „de activiteiten door kunnen gaan”.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde de raketaanval verder „duidelijke Russische barbaarsheid” en vraagt de VN en Turkije ervoor te zorgen dat Rusland zich aan de afspraken houdt.

Volgens de Oekraïense autoriteiten valt de materiële schade mee. De gouverneur van de regio Odessa, Maksym Martsjenko, liet weten dat er gewonden zijn gevallen, zonder een aantal te noemen. Maar de aanval jaagt de graansector angst aan en bemoeilijkt de uitvoering van de overeenkomst, denkt Zjyvora. „Welke scheepseigenaar durft het risico te nemen om naar Odessa te gaan”, vraagt Zjyvora zich af. „Rusland kan ieder moment Oekraïense havens bombarderen.”

Kosten beveiliging en verzekering

Alla Stojanova, de directeur van de afdeling Agrarisch Beleid, Voedsel en Landrelaties van de regio Odessa. Foto Konstantin Chernichkin

De graanhandelaar was al sceptisch over het graanakkoord toen dat werd ondertekend. Hij verwacht hogere kosten voor de beveiliging, verzekeringen en de langere route. De vrachtschepen zullen via een omweg naar internationale wateren worden geleid. De kosten zullen in de graanprijs worden verrekend, zegt hij. „Er blijft minder geld over voor de boeren, al kunnen ze nu wel meer verkopen.”

Oekraïne geldt als een van de grootste graanproducenten ter wereld. Zo’n 22 miljoen ton graan en andere landbouwproducten liggen te wachten voor export. Het graan moet het land uit, zegt Alla Stojanova (43), zondag buiten in Odessa, met uitzicht op de Zwarte Zee. Want de wereld heeft voedsel nodig en Oekraïne geld, benadrukt de directeur van de afdeling Agrarisch Beleid, Voedsel en Landrelaties van de regio Odessa. Oekraïne, belooft Stojanova, houdt zich daarom aan het akkoord. Het Oekraïense ministerie van Infrastructuur zegt door te gaan met het klaarmaken van de havens voor de export.

Maar ook Stojanova verwacht aarzelingen in de graanwereld. „Iedereen wordt voorzichtig. Je denkt twee keer na of je in een Oekraïense haven graan wil kopen en halen.”

Iedere keer als Oekraïne een internationaal akkoord ondertekent of een buitenlandse leider de hoofdstad Kiev bezoekt, valt Rusland Oekraïne aan met raketten

De aanval kwam voor haar niet als een verrassing. Stojanova vertelt dat ze vrijdag al tegen twee journalisten had gezegd dat ze een Russische aanval verwachtte. Want, merkt ze op, iedere keer als Oekraïne een internationaal akkoord ondertekent of een buitenlandse leider de hoofdstad Kiev bezoekt, valt Rusland Oekraïne aan met raketten. Maar dit keer staat Kiev niet alleen tegenover Rusland. Turkije en de Verenigde Naties hebben dit akkoord met Rusland ondertekend, benadrukt ze. „Dat maakt ze verantwoordelijk om op te treden.”

Om beter zicht te hebben op de haven strekt Konstantin Petrov (53) zich uit over de reling van een wandelpromenade. Hij speurt naar de plek waar de raketaanval plaatsvond. Maar het enige wat hij ziet, zijn zwijgende kranen, containers, stilliggende schepen en graansilo’s. De werkloze zeeman zag vanaf zijn balkon zaterdagochtend twee raketten op de haven neerkomen. Hangend over de reling, zegt hij verbeten: „Nu zijn de kwade bedoelingen van Moskou voor de hele wereld duidelijk.” Wie nog gelooft in afspraken met Rusland heeft het niet begrepen.”