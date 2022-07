Onder leiding van Rinus Ferdinandusse (1931-2022) werd VN ‘dé krant van Nederland’

Rinus Ferdinandusse, oud-hoofdredacteur van Vrij Nederland en schrijver, is zaterdag op negentigjarige leeftijd overleden in zijn woning in Amsterdam. Dat hebben zijn twee dochters en vrouw laten weten aan persbureau ANP. Ferdinandusse werd in 1959 per toeval redacteur bij Vrij Nederland. Tien jaar later was hij hoofdredacteur. Hoewel hij in die functie naar eigen zeggen „niks te zeggen” had, beleefde het blad onder zijn leiding haar gloriedagen. Ook heeft hij 24 romans onder zijn naam staan.

Ferdinandusse is grootgebracht in een protestants milieu, als zoon van een accountant. Op achtjarige leeftijd verhuisde het gezin van het Zeeuwse Goes naar Den Haag, voor de nieuwe baan van vader op het ministerie van Landbouw. Ferdinandusse koos in 1955 voor een studie aan de Politiek Sociale Faculteit in Amsterdam. Niettemin ging zijn aandacht in die tijd vooral uit naar de kunst van de humor — wat gestalte kreeg toen hij het Haags Studentencabaret oprichtte.

Terwijl hij met zijn collega’s van het studentencabaret successen behaalde, liep zijn studie spaak. In 1959 vernam Ferdinandusse dat ze bij Vrij Nederland iemand zocht die stukjes uit buitenlandse kranten kon knippen voor een nieuwe persrubriek, vertelde hij in 2010 aan het blad. Tijdens het sollicitatiegesprek bleek dat toenmalig hoofdredacteur Mathieu Smedts veronderstelde dat Ferdinandusse redacteur wilde worden. Dat wilde hij ook wel. Hij begon per direct.

‘Dé krant van Nederland

Toen Ferdinandusse tien jaar later hoofdredacteur van Vrij Nederland werd, groeide de krant naar een oplage van bijna 120.000. Het was tussen 1970 en 1985 „dé krant van Nederland”, aldus hijzelf. Zijn eigen verdienste vond Ferdinandusse dat bij lange na niet. „Er was weinig om leiding aan te geven. Alle redacteuren wilden uit zichzelf graag hard werken voor die krant. VN wás iets in die tijd. In de jaren zeventig liep elke student met een VN in z’n zak.”

In 1991 zwaaide Ferdinandusse af als hoofdredacteur van Vrij Nederland. De krant kampte toen al met een dalende oplage en intern conflict. Ferdinandusse bleef er wel tot aan zijn pensioen in 1996 voor werken; onder meer aan de Detective en Thrillergids, die hij als groot liefhebber en schrijver van thrillers had bedacht. Zijn eigen thriller Naakt over de schutting (1966) werd het best ontvangen: het groeide uit tot een bestseller en in 1973 beloond met een verfilming.