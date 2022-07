Lorena Wiebes pakt gele trui in Tour de France Femmes na eerste etappe

De Nederlandse wielrenner Lorena Wiebes heeft zondag de eerste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. Ze was de snelste bij de sprint op de Champs-Élysées in Parijs en heeft daarmee de gele trui veroverd.

De eerste etappe begon bij de Eiffeltoren en werd gevolgd door de voor mannen bekende rondjes over de Champs-Élysées, langs de Arc de Triomphe. Wiebes, die rijdt voor Team DSM, werd van tevoren al getipt als favoriet. Ze versloeg tijdens de sprint landgenoot Marianne Vos. De Belgische Lotte Kopecky werd derde.

De tweede etappe maandag is ook een vlakke rit: dan wordt er gekoerst van Meaux naar Provins. De Tour de France voor vrouwen eindigt volgende week zondag met een zware bergrit in de Vogezen. Het is voor het eerst sinds 2009 dat er in Frankrijk een koers voor vrouwen wordt verreden.

