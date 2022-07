Nederland ligt uit het EK en wiens schuld is dat? Van de KNVB. Daar dachten ze dat ze bij het vrouwenelftal als bondscoach wel een praatgrage padvinder konden neerzetten. Oftewel: de kandidaat die het meest leek op de leden van de aanstellingscommissie.

Het is bekend dat aanstellingscommissies dat vaak doen: de kandidaat kiezen die het meest op haar leden lijkt. Zo kregen de Leeuwinnen van de mogelijke gegadigden de witte heteroman van middelbare leeftijd met een bovenmodaal inkomen en een korte naam toegewezen: Mark.

Zonder trainersdiploma of internationale ervaring was Mark Parsons niet de man met de beste kwalificaties voor de baan, maar hij had wel de beste kaartjes voor de balkons waar directiefuncties aan komen waaien.

Hij bleek een coach die, lekte het uit de ploeg, te veel ouwehoerde en die, bleek uit het EK, Daphne van Domselaar, een van de beste speelsters die we kennelijk hebben, niet in de basis zette. Als het noodlot Sari van Veenendaal niet bij de schouder had gegrepen, had Nederland nog steeds niet geweten dat het een Van Domselaar had. Aanvoerder Sari’s laatste daad bij dit EK was met haar blessure blootleggen dat de padvinder geen idee had van wat er op de bank zat.

Tijdens de voorbeschouwing op de kwartfinale vergeleek Rivkah op het Veld voetbal met de liefde, ze zei: „2017 voelde voor mij als een eerste verliefdheid… daarna is het meer een serieuze relatie, een huwelijk, geworden.”

Een andere relatie die tijdens dit EK volwassener werd, was die tussen dit voetbal en het protest. Na de Tour de France en de Formule 1, had nu ook het voetbal voor vrouwen een activist op het veld, al was het wel een slechte. Tijdens de kwartfinale Engeland-Spanje kwam een jongen het veld op in een shirt waar Just stop Oil op gekalkt stond, hij wilde zich aan de doelpaal vastlijmen, maar hij had de dop op de tube nog niet gevonden toen hij afgevoerd werd, dit in een Londen waar de in de hittegolf ontstane branden nog smeulden.

Het deed me verwachten dat als steden straks in brand staan tijdens voetbalevenementen, de brandweerwagens in de richting van de stadions zullen spuiten, opdat wedstrijden worden uitgespeeld. Al staat de wereld in brand, het door oliegeld doordrenkte voetbal zal doorgaan, dus terug naar het veld waar Rivkah voetbal met de liefde vergeleek.

Voor de oude garde was het routine, die had alles al gezien, zei ze, de jonkies brachten de verwondering en nieuwe energie. Het was bijna of ze pleitte voor een minnaar, een die dan hoop ik een minnares zal zijn. Wie de vergelijking met de liefde en de Leeuwinnen naar de dug-out doortrekt, kan stellen dat het huwelijk met Mark, dat er altijd een van het gearrangeerde soort leek, voorbij is.

Nu moeten de Leeuwinnen de padvinder alleen nog zien te dumpen en de KNVB laten weten dat ze zich niet meer laten uithuwelijken. Desnoods lijmen ze zich aan de doelpalen vast. Misschien dat ze dan Vera Pauw kunnen krijgen. Anders wordt het tinderen.

Carolina Trujillo is schrijfster.