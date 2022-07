Lekker de slonzige versie van jezelf delen

De hang naar echtheid op sociale media is al jaren oud. We zagen het fenomeen onlangs nog in de vorm van ontboezemingen over je burn-out op LinkedIn. Ook de hashtag ‘no filter’ op Instagram past in een trend waarbij we de minst opgesmukte versie van onszelf en ons leven willen delen; het mag zelfs een slonzige versie van jezelf zijn.

Met de onder jongeren populaire app BeReal zet de echtheidstrend door. In april gebruikten wereldwijd ongeveer 2,9 miljoen mensen de app. Ter vergelijking: TikTok telt zo’n miljard gebruikers. Sinds een week is BeReal de meest gedownloade applicatie bij Android en iOs-gebruikers, en stijgt in die lijst boven TikTok uit.

De bedoeling van BeReal is een zo accuraat mogelijk inkijkje in je leven te geven. Door de opzet van de app wordt lang wachten met het plaatsen van een foto ontmoedigd. Zo is er meer ruimte voor alledaagsheid, en minder voor het op Instagram alomtegenwoordige door-geregisseerde beeldmateriaal. Opgemaakte borden worden zakken donuts, stijlvol ingerichte interieurs worden rommelige kamers en fitgirls worden bezwete, rood-aangelopen hoofden.

Na de app een paar weken te hebben gebruikt merk ik: het is plezierig om onopgesmukt te mogen zijn en dat te delen met vrienden. Maar hoe lang blijft sociaalwenselijke echtheid leuk?

BeReal werd in 2020 opgericht door ex-GoPro-medewerker Alexis Barreyat, over wie weinig bekend is. Sinds het voorjaar van 2021 groeit het aantal BeReal-downloads exponentieel. Wat de plotselinge opmars verklaart is niet helemaal duidelijk. Zou het zo kunnen dat nu de coronacrisis op een laag pitje staat, jongeren zich meer verbonden willen voelen door het delen van het alledaagse, om zo de sleur van een inhaalzomer vol festivals en vakanties te doorbreken?

Willekeurig tijdstip

Gebruikers van BeReal krijgen dagelijks, op een willekeurig tijdstip, een melding: jij en je vrienden krijgen tegelijkertijd het verzoek een foto te plaatsen. Doe je dat niet binnen twee minuten, dan mag je nog wel meedoen, maar bovenaan je foto komt duidelijk te staan dat je laat bent – ‘7h’, ‘2min’ of ‘50min’ late. Je kunt ervoor kiezen om foto’s alleen met vrienden te delen, of publiekelijk.

Hoe de opzet van de app alledaagsheid stimuleert, wordt duidelijk als ik een half uurtje door Discovery mode scroll, waar gebruikers openbaar foto’s plaatsen. Het overgrote deel van het beeldmateriaal bestaat uit foto’s van jongeren die op bed liggen, thuis een serie kijken of onderweg zijn: een intieme, ietwat saaie blik in het dagelijks leven. Is dit nu een accurate weergave? Of zijn het toch de momenten waarop de meeste gebruikers actief op hun telefoon zitten en dus een late post plaatsen?

Afgestraft

Over de rigide kant van BeReal schreef TeenVogue : „Het concept van BeReal lijkt op Snapchat, maar je kunt niet bewerken. En het opnieuw maken van een foto wordt afgestraft door aan je vrienden te tonen hoeveel pogingen je hebt gedaan voor je de foto goed genoeg vond.”

Aan echtheid zit voor sommige gebruikers kennelijk een grens: je wil toch even snel een leuker hoofd trekken of een rommeltje uit het zicht leggen. En hoe ongunstig is een slecht belichte foto waarop je perfecte acrylnagels goed te zien zijn? IJdelheid kent vele vormen.