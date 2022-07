Het verlangen naar wat je al kent, dat is het sterkst

Is het vliegschaamte waarom ik gewoon hier blijf de zomer? Het is misschien raar als je er nog steeds geen last van hebt, maar het is ook raar dat dát nu per se de schaamte moet zijn waar je last van hebt. Je kunt je wel blijven schamen. Alles wat we doen, van Netflix kijken tot yoghurt eten, is belastend voor de planeet.

We zijn gewoon zelf de belasting. Maar we wijzen naar de koeien met hun methaanscheten en lezen elkaar de les. Er zit zó weinig schot in de maatregelen dat ik mezelf wel eens belachelijk vind met mijn gescheiden afval en mijn ‘vliegschaamte’ – als ik die heb.

Ik kan niet geloven dat we de ramp gaan stoppen. Het antwoord kan alleen niet zijn dat je je dan maar nergens iets van aan moet trekken, want dan heb je het al opgegeven. Hoe dan ook al jaren niet meer gevlogen. En dus niet naar Griekenland geweest.

Een buurtgenoot zei laatst uitdagend: „Waarom moet ik ergens anders naartoe? Vertel me eens wat ik daar moet doen?” „Wij gaan ook nergens heen”, hoorde ik mezelf ijverig verklaren, „het is hier heerlijk!” En dat is ook zo, meestal. Maar dat stomme deugdzame gezicht dat ik trok terwijl ik mezelf als een zeer tevreden mens presenteerde, precies zoals het hoort, hm.

In de coronatijd wist iedereen ineens Pascal te citeren, dat de grootste narigheid ervan komt dat de mensen niet gewoon rustig op een stoel kunnen blijven zitten. Het werd meestal geschreven met een air van ‘ik kan wél rustig op een stoel blijven zitten’.

Ik vind het saai om alle dagen rustig op een stoel te zitten, ik wil over de markt lopen, naar een museum gaan, ergens heen wandelen en een kroket eten. En ik mis Griekenland.

Foto Petros Giannakouris

Wat heb ik daar dan te zoeken? Het is hier toch ook fijn?

Maar de geur van de marmeren trottoirs in Athene of het geluid van de zee tussen rotsen. De stilte van het middaguur op een eilandkade; vanaf een rots de koele onderwaterwereld in duiken; gebakken visjes eten aan zee.

Wat is dat toch, dat de zintuigen zich maar zo moeilijk tevreden laten stellen met de herinnering en steeds alles opnieuw willen beleven?

Laatst probeerde ik te bedenken waar ik nog heen zou gaan als ik per se ergens heen zou willen waar ik nooit geweest was. Natuurlijk kun je dan wel iets verzinnen: nu eindelijk eens de piramiden en de koningsgraven van Egypte bezoeken, of New York. Maar eigenlijk zijn dat geen diepe verlangens, juist omdat ik er nog nooit ben geweest.

Wat je wilt, is dezelfde ervaring hebben als die je je herinnert en tegelijkertijd moet de sensatie als nieuw zijn. Dat waar ik naar verlang is vergelijkbaar met het soort dingen waar het thuis ook om gaat: de geur van de ochtend als je buiten komt, het geluid dat sandalen maken op de stoeptegels, zonlicht door het kamerraam. Het is niet zo dat de ervaring op een bepaalde plek opgeslagen ligt, het is wel zo dat ze je alleen dáár kan toevallen. Maar verlang ik nu werkelijk, als ik hier in de spikkelschaduw van bomen loop of de jasmijn ruik, dat het de schaduw en de geur in Griekenland zouden zijn? Nee, dat niet. Dus spreek ik mezelf toe: het is beter om niet te veel herinneringen op te halen, dan kunnen ze zomaar in verlangens gaan veranderen.

Buiten ligt de tuin te zinderen in de zon. Oh, de sensatie van een glas met parelende drupjes aan de buitenkant – die is wel bereikbaar.