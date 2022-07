‘Excuses van paus om inheemse kostscholen bieden kans op vergeving’

De excuses van paus Franciscus aan leden van de oorspronkelijke bevolking van Canada vormen een belangrijke stap voor hun herstel, na wat hen is overkomen in de inheemse kostscholen. Velen van hen werden daar als kind gedwongen ondergebracht om daar te assimileren aan de witte maatschappij.

Dat zegt Wilton Littlechild, een prominente inheemse leider van de Cree-bevolking in Maskwacis, in de provincie Alberta. Daar zal de paus deze maandag excuses uitspreken voor de rol van de katholieke kerk bij die voormalige ‘Indian Residential Schools’ – een gebaar waar leden van de oorspronkelijke bevolking van Canada jarenlang op hebben aangedrongen.

„Het is voor overlevenden van de kostscholen een kans om te vergeven”, zegt Littlechild, een voormalig opperhoofd van de regio, die een cruciale rol speelde bij de komst van de paus naar Canada. De 78-jarige jurist zat zelf als kind jarenlang op de plaatselijke inheemse kostschool en onderging daar misbruik. „Ik denk dat de excuses een springplank kunnen zijn voor verzoening.”

Cree-leider Lid waarheidscommissie Wilton Littlechild (1944) is een autoriteit op het gebied van de omstreden Canadese ‘Indian Residential Schools’. Hij was een van de drie leden van een waarheids- en verzoeningscommissie die diepgravend onderzoek deed naar de internaten en hun schadelijke gevolgen. Zevenduizend oud-leerlingen legden bij dat jarenlange proces verklaringen af over hun ervaringen. In het eindrapport van de commissie, dat in 2015 verscheen, werd het kostscholenbeleid omschreven als een ‘culturele genocide’. Een van de 94 aanbevelingen in het rapport was dat de paus op Canadese bodem excuses zou uitspreken voor de rol van de kerk.

Tussen 1850 en het einde van de vorige eeuw werden in Canada in totaal ongeveer 150.000 inheemse kinderen gedwongen ondergebracht op meer dan 130 inheemse kostscholen, verspreid over het hele land. Doel was hun inheemse identiteit uit te vlakken. Ze werden er lichamelijk, geestelijk en veelal seksueel misbruikt. Zeker vierduizend kinderen kwamen bij de instellingen om het leven, als gevolg van onder meer ziektes en ondervoeding.

Het beleid heeft grote schade aangericht bij inheemse gemeenschappen, met aanhoudende sociale problemen tot gevolg.

De katholieke kerk, die zo’n 60 procent van de kostscholen runde, had anders dan de Canadese regering en andere kerken die betrokken waren bij het beleid, tot dit jaar nog geen excuses aangeboden voor haar rol. De druk om dat toch te doen liep vorig jaar op na de ontdekking van ongemarkeerde kindergraven bij voormalige kostscholen – in totaal zijn er met behulp van grondradar menselijke resten van meer dan 1.800 personen gevonden.

Paus Franciscus zegde dit voorjaar toe om excuses te maken, na een bezoek van vertegenwoordigers van inheemse bevolkingsgroepen aan het Vaticaan. Littlechild was daar bij – en zal de paus maandag begeleiden. NRC sprak met hem in Maskwacis.

Waarom is het van belang dat de paus excuses uitspreekt op Canadese bodem?

Veel overlevenden zeiden: ik wil dat hij het tegen mij zegt. Ik denk dat het beeld van zijn aanwezigheid hier en overlevenden die persoonlijk excuses van hem horen, belangrijk is voor hun pad naar genezing. Ook al is het jammer dat het zo lang heeft geduurd, want veel oud-leerlingen zijn inmiddels overleden.

Wat waren de gevolgen van de kostscholen op de inheemse bevolking?

Het beleid om ‘de indiaan in het kind te doden’ vormde een aanval op onze talen, onze culturen, onze families en onze gemeenschappen. De gevolgen van het feit dat je werd weggehaald bij je ouders en langdurig in deze instellingen werd ondergebracht duren nog steeds voort. De onverwerkte trauma’s houden aan, van generatie op generatie.

Wat zijn uw eigen ervaringen?

Ik zat elf jaar op de Ermineskin Indian Residential School en drie jaar op een andere kostschool. Ik heb daar lichamelijk, psychologisch, emotioneel en seksueel misbruik ervaren. Op de eerste schooldag werd je naam vervangen door een nummer. Ik was nummer 65. Dat heeft gevolgen voor je psychische gezondheid. Ik ben niet grootgebracht met mijn broers en zussen. We waren met zijn twaalven. Ik ken hen van naam, maar niet als broers en zussen van geest.

Als lid van de waarheids- en verzoeningscommissie hield u zich intensief bezig met de kostscholen. Hoe was dat?

Mentaal en lichamelijk was het uitputtend. Oud-leerlingen vertelden mij mijn eigen verhaal. Dan vertrokken ze en ik moest het verhaal nog duizenden keren horen. Na de eerste twee jaar kreeg ik ‘compassiemoeheid’. Ik vroeg me af: hoeveel waarheid moet ik horen? Ik heb therapie gehad. Maar ik ben nu dankbaar dat ik het heb gedaan, want het stelde me in staat om aan mijn eigen genezing te beginnen.

Wat kan met de excuses van de paus worden bereikt?

Het is van belang voor het herstel van de trauma’s die we als kinderen hebben doorgemaakt. Maar om van waarheid naar verzoening te gaan is een grote sprong. Degenen die zelf hard hebben gewerkt, hebben vooruitgang geboekt bij hun genezing. Maar er moet nog een hoop werk worden verricht door degenen die nog erg boos zijn over wat er met hen als kind is gebeurd.

Wat betekenen de excuses voor de banden van inheemse mensen met de katholieke kerk?

Velen hebben de kerk verlaten. Sommigen keren misschien terug. Belangrijk is dat de katholieke kerk begint onze manier van geloven te accepteren. Vroeger deden ze denigrerend over ons, noemden ze ons duivelsaanbidders. Op sommige plaatsen staan ze nu meer open voor spiritualiteit, in tegenstelling tot godsdienst. Wij hebben onze eigen manieren om de schepper te aanbidden. Sommige mensen gaan naar onze traditionele ceremonies, zoals de zonnedans, die lange tijd verboden waren. Ik denk dat er onder paus Franciscus meer bereidheid is om ruimte te bieden voor spiritualiteit.