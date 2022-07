Ze pinde ruim een ton met de bankpassen van misleide ouderen

Nu zíj voor de rechter staat, en haar kompanen „aan het genieten zijn op vakantie” vindt ze het hoog tijd openheid van zaken te geven. „Ik ben maar een kleine schakel.”

Francenny spreekt na acht maanden zwijgen voluit over haar aandeel in het oplichten en bestelen van oudere mensen. Ze is 26, komt uit Sittard, en draagt een zwart Daily Paper T-shirt, blauwe spijkerbroek en witte sneakers. Haar dreadlocks komen tot over haar schouders.

„Ik krijg een locatie door. Ik ga er naartoe. Daar wacht iemand op me. Ik krijg de pas en pincode overhandigd. Ik pin 5.000 euro. Ik geef het geld af. En zelf hou ik tien procent. Dat is het.” Van wie de pinpassen waren en hoe deze zijn verkregen, bleef voor haar onbekend – zegt ze.

Vorig jaar zou Francenny in drie maanden tijd meer dan een ton bij elkaar hebben gepind met pinpassen van ouderen uit heel het land. Zij werden met een telefonische babbeltruc verleid tot het afgeven van hun pinpassen aan een pakketbezorger. Hun bankrekeningen werden snel daarna geplunderd.

Francenny maakt volgens de officier van justitie deel uit van een netwerk van oplichters, die profiteren van de onwetendheid van oudere mensen. Hun werkwijze: slachtoffers krijgen zogenaamd een telefoontje van een bankmedewerker. Die vertelt hen dat er zich „onregelmatigheden” voordoen met hun bankrekening waardoor de bankpas snel geblokkeerd moet worden. Een pakketbezorger zal een nieuwe pas komen brengen. Vervolgens worden de slachtoffers telefonisch aan de praat gehouden totdat iemand aan de deur komt. Die persoon neemt de oude pas mét pincode mee en zegt dat de nieuwe pas later wordt opgestuurd. Drieëntwintig keer deed ze hier aan mee.

Na twee jaar hebben de slachtoffers nog altijd last van de babbeltruc en diefstal, zegt de officier van justitie. Stress. Wakker liggen. Paniekaanvallen. „Hun vertrouwen in de medemens heeft een flinke deuk opgelopen.”

Beetje verliefd geworden op het snelle geld verdienen? Rechter

Dat Francenny zegt niets te weten van de oplichting vindt de officier van justitie „ongeloofwaardig”. Volgens haar staan de ophalers van de passen, pinners en koeriers rechtstreeks in contact met degene die de slachtoffers belt. Appgesprekken, opgenomen in het dossier, zouden dit bewijzen. „Ze wist dondersgoed waar ze mee bezig was.”

En dat Francenny op zitting bekent? Ja, dat doet ze alleen vanwege de dreiging van een hoge gevangenisstraf, zegt de officier van justitie. „Alles wat ze niet kan ontkennen, bekent ze.”

De verdachte heeft volgens eigen zeggen „altijd haar best gedaan” om op het rechte pad te blijven. Ze studeerde en wilde maatschappelijk werker worden. Maar ze kwam vaker in aanraking met justitie. Ze heeft een strafblad van tien pagina’s, vanwege diefstallen en geweld. Een gevangenisstraf in 2020 voor een misdrijf uit 2016 verstoorde volgens haar weer haar goede plannen: „Ik moest helemaal opnieuw beginnen.”

Ze had geen inkomen in 2021. Dus deed ze het voor het geld. Een extraatje om voor haar moeder, zusje en broertje te zorgen, zegt ze tegen de rechter. „Beetje verliefd geworden op het snelle geld verdienen?”, vraagt de rechter.

„Ja, het is wel makkelijk. Waarom niet op die manier, dacht ik.”

Nu heeft ze spijt. „Ik vind het rot voor de slachtoffers. Het had een oom of opa van mij kunnen zijn. En ik wil aan mijn toekomst beginnen.”

Hoewel het bewijs tegen Francenny volgens de officier van justitie van meet af aan „overduidelijk” was, heeft ze altijd haar mond gehouden.

Francenny lijkt hardleers, zegt de officier. Nog in de proeftijd van haar veroordeling uit 2020 heeft ze zich opnieuw schuldig gemaakt aan dit ernstige delict. Voor de „doortrapte” oplichting en diefstal vraagt ze dan ook een langdurige gevangenisstraf: vier jaar.

De rechter kan de verklaring van de verdachte op zitting wel waarderen en houdt hier rekening mee in het vonnis. Ook dat Francenny niet het grote brein achter de oplichting is, neemt hij mee. Maar dat ze een „cruciale” schakel is geweest binnen het hele proces staat vast. Want: „zonder pinner, geen buit”.

Van oplichting wordt ze twee weken later vrijgesproken. Voor de diefstal krijgt ze 21 maanden celstraf. Met aftrek van haar voorarrest.

Deelnemers Rechters: mr. J.H. Janssen, mr. D. van Dooren, mr. G. Alagahgi Officier van justitie: mr. A. de Bruijne Advocaat: mr. G.S.J. van Gestel

