Drie weken Tour de France – van Kopenhagen tot Parijs

De 109de editie van de Tour de France zit er weer op. Het is de editie die de boeken ingaat als de snelste Tour ooit. Met een gemiddelde van 42,026 kilometer per uur is het oude record uit 2005 (41,654) verbroken. De wielerkoers kende een verrassende winnaar en had last van hitte en demonstraties.