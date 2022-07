Deze Tour was van Jumbo-Visma

Acht keer toont Jonas Vingegaard zijn gele trui zondag aan het publiek op de Champs-Élysées. De Deen geniet tijdens de rondjes door Parijs al van zijn overwinning in de Tour de France. De Tour, die drie weken terug begon in zijn eigen Denemarken en waarin zijn ploeg, het Nederlandse Jumbo-Visma, domineerde. In de tijdrit op zaterdag, gewonnen door zijn ploeggenoot Wout van Aert, stelde Vingegaard de eindzege definitief veilig. De 25-jarige Deen is de 109de winnaar van de Ronde van Frankrijk.

Tweeënveertig jaar na TI-Raleigh levert een Nederlands team zo weer een winnaar van de gele trui. Joop Zoetemelk greep in 1980 voor landgenoot Hennie Kuiper de eindzege in de Tour de France. Hij is nog altijd de laatste Nederlandse Tourwinnaar.

Hoewel de wielersport sinds Zoetemelks zege is veranderd, vertonen de optredens van beide teams overeenkomsten. En dan vooral in de manier waarop ze gezicht gaven aan de koers. TI-Raleigh won in 1980, met ook onder meer Jan Raas en Gerrie Knetemann in de ploeg, elf van de 22 etappes. Johan van der Velde werd in zijn witte trui de beste jonge renner.

Wat betreft het aantal etappezeges moet Jumbo-Visma zijn meerdere erkennen in het TI-Raleigh van ’80. Ondanks een eindsprint – van de laatste vier etappes won Jumbo-Visma er drie en komt de ploeg uit op zes zeges – waarmee het van alle ploegen in de Tour dit jaar wel de meeste overwinningen heeft behaald. Jumbo-Visma wint ook de meeste truien. Zo krijgt Vingegaard in Parijs ook de bolletjestrui omgehangen, het tricot dat is bestemd voor de beste klimmer van de Tour.

Het optreden van de Belg Wout van Aert geeft de dominantie van Jumbo-Visma nog beter weer. Voor de start van de ronde in Denemarken is duidelijk dat hij de groene trui wil winnen. De punten voor die trui zijn te behalen met hoge klasseringen in etappes, en dus wil Van Aert het liefst in zoveel mogelijk ritten meedoen om de winst. Vlakke etappes die eindigen met een sprint wint hij vaak net niet, maar door in veel ritten voorin te eindigen, is hij op de helft van de Tour al bijna zeker van de groene trui.

In die trui is de Belg bijna de hele Tour de France in beeld. Met als hoogtepunt het moment dat hij op de Hautacam, de laatste berg van de Tour, zo hard omhoog fietst, dat zelfs Tadej Pogacar, de grote concurrent voor de gele trui van Vingegaard, moet lossen. Alleen de Deen zit nog achter Van Aert. Vingegaard wint kilometers later, als het werk van de Belg erop zit, de etappe.

Eén Nederlandse Jumbo-renner

In de nationaliteit van de renners zit een groot verschil met het Nederlandse team uit 1980. TI-Raleigh bestond uit negen Nederlanders en een Belg. Als Jumbo-Visma de Tourselectie bekendmaakt, blijkt Steven Kruijswijk (die de Tour niet heeft uitgereden) de enige Nederlander. Robert Gesink en Mike Teunissen, die ook grote kans op deelname werd toegedicht, gaan toch niet mee.

Binnen Jumbo-Visma is de nationaliteit van renners geen onderwerp van gesprek, zegt algemeen directeur Richard Plugge. De ploeg heeft een doel: de Tour de France winnen. Dat het team nu een Deense spits heeft, maakt niet uit. Jumbo-Visma blijft een Nederlands team, zegt Plugge. Een team met een internationale uitstraling, maar de meeste medewerkers om de fietsers heen zijn Nederlands. Zij bewaken de Hollandse cultuur.

Jumbo-Visma had het plan om TI-Raleigh twee jaar terug al te evenaren. In de laatste tijdrit van de Tour van 2020 verloor de Sloveen Primoz Roglic zoveel tijd op zijn concurrent en landgenoot Tadej Pogacar, dat hij de eindzege misliep. Een grote teleurstelling voor de ploeg die in 2015 de belangrijkste stap zette in aanloop naar het huidige succes.

Als het Amerikaanse bedrijf Belkin een jaar daarvoor stopt als sponsor van de wielerploeg, moet Plugge op zoek naar nieuwe geldschieters. Met Lotto NL en Jumbo als nieuwe sponsoren komt er direct meer budget vrij dan de jaren ervoor. Er moet meer geld naar coaches, trainers en voedingsdeskundigen. De organisatie moet professioneler worden. Zo moet er meer uit renners worden gehaald, is de gedachte. Wielrenners die bij Jumbo komen fietsen, moeten op de toppen van hun kunnen presteren.

Plugge stelt daarbij samen met ploegleider Merijn Zeeman duidelijke doelen. Ze willen in 2020 voor het eerst het podium halen in de Tour. Dat lukt een jaar eerder al, als Steven Kruijswijk derde wordt. Per jaar moet het niveau van de ploeg omhoog, zodat het grote doel, winst in de Tour, binnen handbereik komt.

Toch lijkt na de eerste week de dominantie van Jumbo-Visma dit jaar nog ver weg. Pogacar heeft de gele trui al na zes etappes om zijn schouders. Maar een goed uitgevoerd tactisch meesterplan in de etappe naar Alpentop Col du Granon draait alles om. Vanaf dan controleert Jumbo-Visma de Tour, al verliest de ploeg met Roglic en Kruijswijk in etappe 15 nog twee renners. Ook zonder hen blijft Jumbo-Visma de koers domineren, tot in Parijs.

Tour de France Femmes pag. S4-5