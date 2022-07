In 2008 had ik als Europa-journalist een gesprek met Vytautas Landsbergis, de man die in 1988 Litouwen naar de onafhankelijkheid van Rusland leidde en later de eerste president van het land werd. Inmiddels zat hij in het Europees Parlement, maar EU-toetreding had niet opgeleverd wat hij verwacht had. Zeker, er waren vorderingen gemaakt rond economie en wetgeving, maar cultureel was Litouwen in een ander Europa beland. De EU had zich van zijn christelijke beschaving losgemaakt, wat zichtbaar was in de visie op abortus en euthanasie. „Als je zegt dat abortus normaal is klopt er iets niet”, aldus de politicus die stelde dat in Oost-Europa het leven meer gewaardeerd wordt, ook als dat niet perfect is.

Marc Janssens is hoofdredacteur van het politiek-wetenschappelijke tijdschrift Christen Democratische Verkenningen.

Openstelling van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht, abortus, euthanasie, meerouderschap, genderidentiteit en straks misschien ‘voltooid leven’ vormen voor veel West-Europeanen een liberale verworvenheid die ze als noodzakelijk verbinden aan rechtsstaat en democratie. Zo zei GroenLinks-Kamerlid Ellemeet in mei in Buitenhof dat de abortuswetgeving „de kanarie in de kolenmijn” is. „In landen waar de democratie onder druk staat, kijk naar Polen en Hongarije, daar staat ook het recht op abortus onder druk of is zelfs al afgeschaft. Dat is geen toeval.”

En onlangs stelde D66-Europarlementariër Rafaela zelfs dat de anti-abortusbeweging uit het Europarlement geweerd moet worden. „Destructieve ideologie die fundamentele mensenrechten beknot, behoort niet tot het domein van de vrije meningsuiting”, schreef ze aan de voorzitter van het Europarlement. Een dergelijke eis is echter uiterst risicovol.

Pluriformiteit op het spel

In recente studies die de schaduwkanten van het liberalisme bespreken komt de diversiteit van die ideologie aan de orde. Terwijl het neoliberalisme met zijn nadruk op de markt als ordenend principe van de samenleving zelfs bij liberalen onder kritiek staat, is het cultureel liberalisme, dat nadruk legt op de vrijheid van elk individu om vooral zichzelf te zijn, nog altijd aan een opmars bezig. Regels vanuit overheid, kerk, gemeenschap of traditie vormen een hindernis voor het individu om volgens zijn eigen gevoel te leven. Naast dit progressief-liberalisme en het neoliberalisme kennen we de ‘liberale democratie’, een begrip dat zeker in het Engels – liberal democracy – staat voor de democratische rechtsstaat met zijn vrije pers, volwaardige oppositie en onafhankelijke rechtspraak.

Het is van groot belang deze verschillende vormen van liberalisme te onderscheiden. Menen dat je om volwaardig onderdeel van de liberale rechtsstaat te zijn, ook progressief-liberale standpunten moet innemen, zet de pluriformiteit van onze samenleving op het spel. Én zorgt ervoor dat cultureel conservatieven de gelegenheid krijgen om zich tegen de democratische rechtsstaat te verzetten. Hoe vaak wordt er door FVD-politici en panelleden van Ongehoord Nederland niet beweerd dat ín de liberale democratie op bepaalde conservatieve standpunten een taboe ligt. Ondertussen grijpen ze dit aan om aan de poten van het hele liberalisme te zagen, inclusief de democratische rechtsstaat met zijn trias politica. Dat is ‘het systeem’ dat kapot moet.

Jaag Oost-Europese landen niet in de armen van China en Rusland door van ze te verlangen het homohuwelijk te omarmen

De regels en instituties van de democratische rechtsstaat moeten onverminderd verdedigd worden, ook als die in Polen en Hongarije onder vuur liggen door aantasting van de onafhankelijke rechtspraak of het bemoeilijken van vrije pers of oppositie. Wat dat betreft is de ‘illiberale democratie’ van Viktor Orbán niet alleen een verzet tegen een progressief liberalisme en gooit ook hij, net als GroenLinks, D66 en FVD, de diverse vormen van liberalisme op één hoop. Maar zoals Thatcher ooit ten onrechte beweerde dat er „no alternative” was voor het neoliberalisme, moeten progressieven niet stellen dat er geen alternatief is voor hún visie, alsof elke kritiek op abortus(wetgeving) of diversiteitsbeleid een aanval op de rechtsstaat zelf is. Progressief en conservatief denken hebben beide hun waarden én valkuilen.

Deze benadering is al helemaal van belang nu de EU door Brexit en toetreding van Oost-Europese landen meer naar het oosten opschuift. De visie op onderwerpen als multiculturaliteit en familie is daar anders dan in West-Europa. Bovendien: de EU gaat niet over zaken als abortus en homohuwelijk, maar respecteert de verschillen tussen lidstaten. Natuurlijk kunnen zich situaties voordoen waarin verzet tegen progressief-liberalisme in een aanval op de democratische rechtsstaat ontaardt. Wanneer een lidstaat ‘lhbti-vrije zones’ wil invoeren, druist dat in tegen Europese antidiscriminatiewetgeving. De EU is ook een waardengemeenschap. Maar dat betekent niet dat enkel de waarden van progressieve, vaak geïndividualiseerde westerlingen ertoe doen en conservatieve waarden die meer nadruk leggen op gemeenschap, traditie en religieuze overtuiging geweerd mogen worden.

Onnodige munitie

Deze antidemocratische uitsluiting is ook om geopolitieke redenen laakbaar. Vanwege de Russische inval in Oekraïne lijkt de eenheid in Europa even hersteld, maar deze kan alleen bestaan als we elkaar de vrijheid gunnen om vanuit ieders levensovertuiging aan de Europese ruimte bij te dragen. Conservatieve opvattingen weren tast de Europese eenheid in verscheidenheid aan en jaagt landen in de armen van China en Rusland, waar ze met de rechtsstaat echt niets op hebben. Om die reden moeten we bijvoorbeeld niet verlangen dat Oost-Europese landen het homohuwelijk omarmen, omdat ze anders nog in de Middeleeuwen zouden leven. Nederland heeft het zelf pas deze eeuw aanvaard en in veel kerken is het ondanks de terechte homo-emancipatie niet geaccepteerd.

Ook ten aanzien van abortus moeten progressieven het hoofd koel houden. De neiging bestaat om uit vrees voor wat er in de VS plaatsvindt, de abortuswetgeving verder te verruimen, terwijl technologische vooruitgang rond de levensvatbaarheid van foetussen eerder ervoor pleit de grens van 24 of 22 weken te heroverwegen.

Laten we in Nederland en Europa scherp zijn op elke aantasting van de rechtsstaat, maar daarbinnen ieders overtuiging respecteren en onszelf niet opsluiten in de eigen ideologische overtuiging alsof die de enige neutrale visie is. Dat beperkt het gezichtsvermogen, geeft tegenstanders van de rechtsstaat onnodige munitie, maar is ook in strijd met wat het liberalisme ooit was.

